PENAVA: Slavonija je sad spaljena zemlja, na tu temu morate se postaviti kao da je rat

Autor: dnevno

U večerašnjoj emisiji Izbori 2020. na RTL-u sučeljava se četvero kandidata iz dviju slavonskih izbornih jedinica. Sabina Glasovac iz SDP-a, HDZ-ov Zdravko Marić, Ivan Penava iz Domovinskog pokreta i Ivan Vrdoljak iz HNS-a, sučeljavaju se u zadnjem sučeljavanju na RTL-u prije finalnog sraza dvojice najizglednijih kandidata za premijer u ponedjeljak, Davora Bernardića i Andreja Plenkovića.

Sučeljavanje vodi Damira Gregoret koja goste pokušava držati na temama razvoja Slavonije koja se sve više prazni od stanovništva, no bit će riječi i o ponovno rastućem problemu epidemije korone, kampanji…

Glasovac: “Možda je najbolji opis toga što se u Slavoniji i Baranji događa dao premijer Plenković kad je rekao da HDz pobjeđuje u dijelovima zemlje koji su u demografski lošijem stanju. To je jedna od rijetkih istina koje imamo prilike čuti. Nažalost dijelovi Hrvatske kojima vlada HDZ ne napreduju, a jedna od žrtava takve politike je Slavonija i Baranja.”

Marić: “Ovo je slojevit problem koji nije nastao preko noći, pa se ne može ni riješiti jednom mjerom, nego kombinacijama mjera populacijske i obiteljske politike, znate da smo rekli delimitiranje roditeljskih naknada, s druge strane su porezne politike. Naravno da ne gledamo samo na Slavoniju, ali nije jedino ona s demografskim i drugim izazovima.”

G. Penava, budite konkretni, donedavno ste bili u HDZ-u, što biste bi konkretno napravili da se situacija poboljša – pitala ga je Damira Gregoret. Penava je naglasio da je svih pet slavonskih županija izgubilo 25 posto stanovništva i da Slavonija gubi mlade ljude.

Penava: “Takva situacija zahtijeva odlučnost, a to podrazumijeva… možda je teška riječ, ali na ovu temu se morate postaviti kao da je rat, morate si odrediti revitalizaciju prostora. Kad je riječ o Slavoniji, ona je žitnica Europe, a sad je spaljena zemlja.”

Vrdoljak: “Dok ne shvatimo da moramo reindustrijalizirati Slavoniju i Baranju, nećemo napraviti dodatnu vrijednost. A da bismo općine i gradove učinili industrijski moćnima kao nekada, ne možemo očekivati da će to financirati strane banke. Država Hrvatska mora donijeti strategiju financiranja investicija u prehrambenu i prerađivačku industriju i to je vrlo konkretna mjera, to mora raditi HBOR.”

Glasovac: “Projekt Slavonija ne postoji. Slavonija je dobila dio sredstava kao i ostale četiri regije u Hrvatskoj, ono što joj pripada. Projekt se sveo na to da vladajući popisuju sve projekte i povučena sredstva iz Europskih fondova od 2014. do danas i to zovu Projektom Slavonija. A nikako da odgovore zašto su sredstva namijenjena oživljavanju Slavonije završavala u vilama nekih HDZ-ovim moćnika i u investicijama na moru, što nikad nije demantirano. Neugodno mi je slušati ove jedne te iste priče i obećanja. Dnaas obećavaju delimitiranje roditeljskih naknada, dakle 12 mjeseci pune plaće za jednog roditelja. To su obećavali i prije četiri godine. I ne samo to. obećavali su i tisuću kuna za novorođeno dijete. Potcjenjuju Slavonce i Baranjce prodajući im svake četiri godine jedne te iste priče.”