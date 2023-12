Penava se pita kako ova stvar ne čudi Hrvate: ‘Ta priča je za naivce, vidimo što se krije iza afere’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održao je u Hrvatskom saboru konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnoj aferi “Mreža“.

Penava je uvodno naglasio da je za aferu “Mreža“ meritorno i ono što treba istaknuti to da se javnim novcem državnih tvrtki u kontinuitetu osiguravaju nastupi u medijima. To nije novost, dodaje Penava, jer smo slično imali za vrijeme korona krize, no ovaj je slučaj pokazao koliko je to svakodnevna pojava.

“Sav taj javni novac koristi se kako bi se u javnosti peglao lik i djelo Andreja Plenkovića kao predsjednika Hrvatske vlade. Izjava Andreja Plenkovića o konsternaciji njega osobno i HDZ-a s ovim slučajem priča je za naivce. Da se dogodilo prvi put mi bismo bili konsternirani. I drugi i treći put bismo se čudili tome. No ovo je trideseti put da se nešto ovako događa. Ovim slučajem Plenković nas je doveo do nečega što nadilazi slučaj Fimi media, a to je da s ovakvim slučajevima nisu konsternirani ni mediji ni hrvatska javnost“, dodao je Penava.

“Da je Plenković iskren i pošten čovjek, on bi nakon drugog ili trećeg slučaja podnio ostavku. To je jedini način da se pošalje poruku da se ovakve stvari u hrvatskom društvu ne će i ne mogu tolerirati nikome. Ovih dana svjedočimo jednom perfidnom pokušaju da se skrene s teme i da se nametne priča u javnosti na koji način su se dilale informacije odnosno na koji način se njima trgovalo, a ne da se govori tko je krao javni novac i za koje namjene. Vidimo da se ovdje kriju i osobni interesi jer je savjetnik ministra gospodarstva tražio povrat novca za sebe ili nekog drugog“, naglasio je Penava.

‘Ovako više ne ide’

“Ovo me vraća na jednu situaciju iz studenog 2021. kada sam oko afere Softver i bivše ministrice Žalac konstatirao, nakon dvadesetog smijenjenog ministra, da ova priča jako podsjeća na Alibabu i četrdeset razbojnika. Dvije godine nakon toga smijenjen je trideseti jubilarni ministar. Na tome će mu Domovinski pokret sarkastično čestitati. Ovakvi razmjeri korupcije u svijetu nisu viđeni. Ovako se prati od odgovornosti i istodobno potkradati hrvatski narod, nanositi nam štetu, to u povijesti niti jedne zemlje nije viđeno. Kakva Latinska Amerika, kakva Afrika, ovo jednostavno predstavlja razmjere korupcije koje ne poznaje nitko“, nastavio je Penava.

“Pokušaj skretanja priče, dijelom na kolege iz oporbe, ima nekih temelja. Bilo je tu narušenog političkog i moralnog integriteta nekih dijelova oporbenih stranaka, ali je ta priča marginalna u odnosu na ovaj lopovluk, potkradanje i propast hrvatske države. Samo jedna tema treba dominirati u medijima, a to je tema koju smo pokušali nametnuti početkom godine kad smo tražili smjenu Andreja Plenkovića. To je jedino što hrvatskom društvu može donijeti izlaz iz ove situacije. Ako Plenković to ne će napraviti sam, a ne će, to će morati napraviti hrvatski narod. Ovako više ne ide“, dodao je.









“Da smo smijenili Andreja Plenkovića u ovih godinu dana na bi bilo afere Geodezija, gdje Plenković strepi od istrage europskoga javnog tužitelja, ne bi se dogodio bunt seljaka i afrička svinjska kuga u ovim razmjerima, ne bi imali rekordnu inflaciju zbog izvana diktiranog i nametnutog tempa uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku, a, na kraju krajeva, ne bi se dogodila ni ova posljednja afera.









Pod ovim čovjekom Hrvatska je, prema Eurostatovim podacima, lider po depopulaciji ruralnog prostora. Na vrhu smo po korupciji prema podacima europskih institucija. Hitno ovakvu vlast i ovakvog predsjednika Vlade treba rezolutno smijeniti“, istaknuo je Penava.

Penava je podsjetio na podatak da Hrvatska putem javne nabave gubi 60 milijarda kuna.

“Koliko je to peljeških mostova, koliko Rafala, koliko je to uspješnih tvrtki, koliko je to ljudi koji ne odlaze iz ove Domovinski pokret, Vlaška ulica 81f, 10000 Zagreb, OIB: 52853709191 zemlje i koji se u nju vraćaju? To je jedno teško koruptivno, kriminalno nasljeđe Andreja Plenkovića koji, umjesto da je svjestan da ta stranka ima pravomoćnu presudu i da na korupciju reagiraju iste stotinke, nastavljaju kao da se ta presuda nije dogodila“, zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.