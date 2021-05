PENAVA SAM PROTIV SVIH: Čak su i pojedini HDZ-ovci diskretno glasali za njega… Galopira li prema novom mandatu?

Autor: Dražen Krajcar

Osvajanje Vukovara za premijera Andreja Plenkovića na ovim je lokalnim izborima bio jedan od najvećih izazova, ali i jedan od ključnih ciljeva jer su u ovom gradu u prvom krugu izbora snage odmjeravali Ivan Penava i Nikola Mažar.

Dobro je poznato da je Penava svoju političku karijeru izgradio upravo u HDZ-u iz kojega je istupio nakon unutarstranačkih izbora priklanjajući se Miroslavu Škori, na čijoj se listi domogao saborskih klupa.

Nije se, međutim, Penava formalno uključio u Domovinski pokret, na ovim je izborima sudjelovao s vlastitom strankom i u prvom krugu potukao Mažara iza kojega je stajala kompletna HDZ-ova mašinerija predvođena ministrom branitelja Tomom Medvedom.

Specifična situacija

Kada je o izborima riječ, valja napomenuti kako je situacija u ovom gradu specifična iz nekoliko razloga, prije svega, ovdje su se zapravo sučelili stari Brkićev i Karamarkov HDZ, iz kojega je Penava stasao u prepoznatljivu političku figuru, te ovaj novi, Plenkovićev HDZ koji je aktualnom gradonačelniku u ring gurnuo Mažara, dečka koji je zapravo politički zanat učio od Penave, s kojim se sada u drugom krugu nadmeće.

Specifična je vukovarska situacija i utoliko što su se na dan izbora ondje pobunili svi kandidati, neovisno o stranačkom dresu, nakon što su medijima počele kužiti fotografije granica sa Srbijom. Javna je tajna da država ne samo u Vukovaru nego i u drugim sredinama s miješanim stanovništvom krši vlastite zakone tako što Srbi koji u tim miješanim sredinama imaju prijavljena prebivališta dolaze glasati na lokalne izbore premda zapravo sa životom u toj lokalnoj sredini nemaju nikakve veze, ako veza nisu mirovine i socijalna davanja koja ovdje ostvaruju.

Taj je problem posebno osjetljiv u Vukovaru, gdje se na ovim izborima uistinu vodila bitka za svaki glas, a Penava je, osim s Mažarom, bitku vodio s Plenkovićevim koalicijskim partnerom SDSS-om koji je po gradu, ali očito i izvan grada, na noge digao srpsko stanovništvo ne bi li u dogovoru s HDZ-om srušili aktualnoga gradonačelnika.

To im nije pošlo za rukom. Premda će se s Mažarom morati sučeliti i u drugom krugu, Penava je uvjeren u svoju pobjedu, a u HDZ-u su pak sve uvjereniji u to da se nisu smjeli odreći svojeg čovjeka i da je Plenković taj koji je morao smirivati tenzije vodeći računa o lokalnim izborima, koje je zanemario u većini lokalnih sredina, pa i u Vukovaru u kojem su čak i pojedini HDZ-ovci diskretno glasali za svojeg donedavnog kolegu.

Da su se doista i poneki HDZ-ovci priklonili Penavi, vidljivo je iz toga što u drugi krug ulazi s osvojenih 43,80 posto glasova, dok je Mažar osvojio samo 24,81 posto, a sada, po svemu sudeći, slijedi borba za glasove nezavisnog Željke Sabe za kojeg je glasalo 15,48 posto birača, što se također može smatrati svojevrsnim uspjehom s obzirom na to da je njegov SDP na ovim izborima osvojio oko pet posto potpore. SDP-a neće biti ni u vukovarskom Gradskom vijeću jer su osvojili povjerenje tek 3,91 posto glasača.









U Gradskom vijeću Vukovara zato je Penavina list sa 41,78 posto glasova, dok je HDZ i ondje poražen, osvojili su samo 21,71 posto glasova. Na treće se mjesto sa 11,30 posto probio SDSS, a prag je prešao i Demokratski savez Srba sa 5,83 posto potpore pa bi se situacija Penavi u Skupštini ipak mogla zakomplicirati. To u dijelu HDZ-a smatraju skandaloznim jer je vrlo izgledno da će udružene srpske opcije i HDZ stvarati probleme Penavi sve i da uspije ponovno zavladati gradom.

Neće mu dati mira, šuška se po Vukovaru, no nemire u slavonskim organizacijama svoje stranke nastojat će riješiti Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a koji je već upozorio Plenkovića na to da ruku treba pružiti Domovinskom pokretu i u tom smjeru nastaviti graditi politiku stranke. Anušić je očito svjestan trenda koji su otkrili lokalni izbori – male političke stranke, nezavisni kandidati i lijeve opcije udružene pod Možemo polako, ali sigurno počinju nagrizati duopol HDZ-a i SDP-a, a ako se vladajuća stranka ne okrene ujedinjenju na demokršćanskim načelima, mogli bi doživjeti debakl i na parlamentarnim izborima za tri godine, za koje se, s obzirom na rezultate lokalnih izbora, već treba početi pripremati.

HDZ je počeo slabjeti u gotovo svim svojim utvrdama u Dalmaciji, a podbacili su i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na što je Anušić upozoravao kada je stranku napuštala vojska što poznatih, što manje poznatih članova koji su se priklanjali Škori ili pak na izbore izlazili kao nezavisni kandidati. Da se vrati u svoju organizaciju i primi se posla, Anušić je poručio ministru obrane Mariju Banožiću kada je HDZ-ove redove napuštao dožupan Josip Dabro, a nedugo nakon njega i predsjednik županjskog HDZ-a Damir Juzbašić.

Negativni trendovi

Premda HDZ tradicionalno dominira u ovoj županiji, oni na ovim izborima ipak nisu ostvarili rezultat nalik na onaj kakav su postizali ranijih godina. Tako je, primjerice, od 29 općina HDZ pobjedu u prvom krugu odnio u njih 10, u četiri općine pobijedili su predstavnici srpske manjine, dok se u čak 15 općina i gradova HDZ-ov kandidat provukao u drugi krug.









Premda s prednošću, njihovi kandidati u drugom krugu snage će odmjeravati s nezavisnim kandidatima, a to ipak pokazuje određene negativne trendove za vladajuću stranku koja u ovoj županiji prije za drugi krug nije ni znala. Iz vrha županijskog HDZ-a poručuju kako nisu nezadovoljni, zadržali su Vinkovce u kojima je njihov Ivan Bosančić pobjedu odnio već u prvom krugu, na razini županije Damir Dekanić kao HDZ-ov kandidat osvojio je dvostruko više glasova od Josipa Dabre, no pred njima je drugi krug, a uz to, HDZ će imati tijesnu većinu u Županijskoj skupštini premda su pobjedu odnijeli u općinama koje im inače tradicionalno i pripadaju, poput Otoka, Andrijaševaca ili Vrbanje.

Stranka je uglavnom podbacila u županjskom kraju iz kojeg potječu Dabro i Juzbašić, što daje naslutiti da je ova dvojac ipak uspio motivirati dio lokalnog stanovništa pa je tako u Županji HDZ-ov Davor Miličević poražen upravo od Juzbašića.