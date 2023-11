Penava rekao što će se dogoditi u Vukovaru: ‘Sada ćemo im demonstrirati i pokazati’

Autor: I.G.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je danas kako neće biti dva plakata za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, već će biti izvješen samo onaj koji je odobren od strane vukovarskog Odbora za obilježavanje Dana sjećanja.

“Nema te teme. To je nešto što cijelo vrijeme komunicira tzv. Vijeće za pijetet i premijer, ali od te priče nema ništa. Vlada i premijer našli su se s tim tezama u pravnom vakumu”, izjavio je Penava novinarima uoči svečanosti otkrivanja spomen-obilježja obaranju prvog zrakoplova u Domovinskom ratu u Vukovaru.





Sporni plakat

Podsjetimo, vijeće za pijetet nedavno je prihvatilo program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, ali se nije složilo s korištenjem plakata koje je izradio Grad Vukovar. Tvrdili su da je plakat neprihvatljiv jer je izazvao negativne rasprave i reakcije u javnosti, te podijelio braniteljsku i stradalničku populaciju.

Penava ističe je naglasio kako svaki grad u Hrvatskoj ima svog čelnika, koji je odgovoran za grad i raspolaže komunalnim službama.

“U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države niti Vlade niti Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade”, kazao je Penava.

‘Pokazat ćemo da može’

Penava je također podsjetio da kao gradonačelnik potpisuje odobrenja za svako okupljanje u Vukovaru i da je odgovoran za sve što se događa tijekom tih događanja.

“Ne čini to nikakav premijer, nikakav predsjednik, nego ja kao gradonačelnik. Sve ove dane smo slušali kako to nešto ne može, a ja sam čekao da vidim kako to ne može. Sada ćemo im demonstrirati i pokazati da ta kolona pripada Vukovaru”, poručio je









Pozvao je premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića da se pridruže koloni sjećanja 18. studenog, ali pod uvjetom da se pridrže konteksta koji je predvidio vukovarski Odbor – tako da ovogodišnju kolonu predvode pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).