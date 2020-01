PENAVA PROZVAO PLENKOVIĆEVE SLJEDBENIKE: Otkrio kako bi se moglo ‘provjetriti HDZ’! Što vi mislite?

Autor: Dnevno

Bez obzira na kandidaturu i poziciju na koju ću se kandidirati, pa i na konačan ishod unutarstranačkih izbora u HDZ-u, iz Vukovara ne idem nigdje, izjavio je u utorak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, prilikom obilaska radova na energetskoj obnovi Vatrogasnog doma u Vukovaru.

“Najvjerojatnije će to biti mjesto zamjenika predsjednika HDZ-a, ishod će biti, kakav će biti; no u svakom slučaju ostajem u svome gradu”, rekao je Penava. Dodao je da ga sugrađani zaustavljaju na cesti s upitom hoće li otići iz grada i mole da to ne učini.

Na ponovljena novinarska pitanja čiju će kandidaturu podržati za poziciju predsjednika HDZ-a, Penava je rekao da podršku neće davati nikome.

“Mislim da sam bio jasan kada sam govorio da su HDZ-u potrebne promjene, a tko osjeća potrebu da se neke stvari promjene, a potom i da te promjene iznese, taj će dobiti i moju potporu“, kazao je.

Upitan za komentar javne podrške Olega Butkovića sadašnjem predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, Penava je ocijenio smiješnim da se na stranačkim obljetnicama poziva na fer i korektnu utakmicu, a da se ne zna kada su izbori.

“A onda se koriste stranačke strukture da daju potpore. Svjedoci smo da je prisutna inicijativa pa čak i ofenziva u tom smislu, da ljudi ničim izazvani izlaze van i daju potpore iako još nemamo ni kandidate, niti datum izbora”, izjavio je Penava.

Dodao je da kada govori o promjenama, mnogi pomisle na imena koja treba mijenjati, no, ističe, treba mijenjati mentalni sklop.

“Izašli smo iz komunizma, no očito je komunizam mnogima još u glavama, pa se na ovaj način dodvorava velikom vođi“, rekao je vukovarski gradonačelnik, usporedivši tu situaciju sa crtanim filmom o Garfildu za kojim, kaže, ide nekritična sljedba.

Penava je ponovno pozvao na promjene, a odgovarajući na upite novinara, rekao je da između Mire Kovača, Davora Ive Stiera i njega ne postoji nikakav pakt.

Zaključuje da postoje problemi, ali i ciljevi kojima bi trebalo služiti te se ne bi trebalo procjenjivati kakve su kome šanse i onda pretrčavati u taj tabor.

“HDZ već veliki broj godina plaća tome cijenu i ona će biti iz izbora u izbore sve veća. Dok to moje vrle kolege ne shvate da su zarobljenici u svojim glavama, dok crne labudove ne prepoznaju u svom načinu razmišljanja, dotle će HDZ snositi sankcije“, rekao je Penava.

Dodaje kako je zanimljivo da se predsjednici i stranački prvaci mijenjaju dok neki “pozadinci opstaju i preživljavaju od izbora do izbora”, s upravo su oni, po njemu, problem i svojevrsni crni labudovi.

Odbacio je procjene političkih analitičara kako je pobjeda Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima sigurna, jer bi njegov poraz značio i pad vlade.

Penava kaže kako ne vidi ništa sporno da Vlada završi svoj mandat, bez obzira tko je aktualni predsjednik HDZ-a, jer je, po njegovu mišljenju, sastavljana od “najkvalitetnijih, samosvjesnih članova stranke”.

Podržao je i ideju o javnom sučeljavanju kandidata rekavši da bi to bilo „…dobro za provjetravanje stranke i za kristaliziranje različitih opcija unutar stranke“, iako do sada takvo što nije viđeno u medijskom prostoru Hrvatske.