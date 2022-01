PENAVA PREDLOŽIO VLADU NACIONALNOG JEDINSTVA: ‘Odgovor je bio razočaravajuć’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osvrnuo se na rezultate popisa stanovništva i prijedlog koji je uputio Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću.

Penava, naime, predlaže da se formira Vlada nacionalnog spasa koja bi okupila sve politčke opcije u Hrvatskoj, kao i sve stručne i znanstvene krugove.

No, kako navodi, odgovor je bio razočaravajuć.

“Za zaključiti je samo jedno – nemamo u Hrvatskoj odgovornu politiku, odgovornog premijera. Domovinski pokret je ponudio rješenje za koje smatra da je jedino ispravno u ovom trenutku”, rekao je Penava.

Kaže, nažalost u aktualnoj Vladi nemaju sugovornika.

Na pitanje zašto očekuje da bi premijer sada s njim surađivao kad prema njemu, čak ni dok je bio u HDZ-u, nije bio konstruktivan i zašto bi mu vjerovao kad ga godinama pokušava srušiti, Penava poručuje kako nije meritum ‘odnos Pere, Marka, Ivana i Andreja nego opstanak hrvatskog naroda’.

Ako sebe stavljate kao meritum stvari, onda imate rezultate kakve imate, a, na žalost, to se događa pet godina – tko je i što rekao Plenkoviću, a to što nema pola Hrvatske, to nije bitno, istaknuo je.