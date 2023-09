Penava poziva Hrvate: ‘Budite pametni, biramo između opstanka Hrvatske i njene propasti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu ‘Slavonija ostaje bez izbornih jedinica’.

”Zakon o izbornim jedinicama, koji je danas na dnevnom redu u Saboru, rezultirao je time da Slavonija ostaje bez izbornih jedinica. Dosad je Slavonija imala dvije izborne jedinice, četvrtu, koju su činile Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija, i petu, koju su činile Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija”, uvodno je rekao Penava.

Istaknuo je kako izmjenama ovog zakona, koji će danas, zahvaljujući rukama većine, biti izglasan, Slavonija ostaje bez svojih matičnih izbornih jedinica, jer prema prijedlogu ovog zakona, u četvrtu izbornu jedinicu ulazi velik dio Koprivničko-križevačke županije, a u petu izbornu jedinicu ulazi značajan dio Sisačko-moslavačke županije.





”Zašto je ovo tema? Zato što upravo ova činjenica razotkriva svu laž i sve loše politike, ne samo Andreja Plenkovića i ove Vlade, nego i njegove prošle Vlade, ali i Vlade Zorana Milanovića od ranije. Razotkriva u kojoj je mjeri, na još jedan način, Slavonija devastirana. Kao što znamo, do ovoga proširivanja i gubitka slavonskih jedinica došlo je zbog težnje da svaki glas vrijedi podjednako u svakoj izbornoj jedinici”, naglasio je Penava.

Penava dodaje da to zapravo govori o tome koliko je Slavonija raseljena, zapuštena i besperspektivna te da su za to krive politike zadnje tri vlade, ali vjerojatno u jednom manjem dijelu i vlade prije njih. Podsjetio je kako smo od Plenkovića sve ove godine slušali o Projektu Slavonija te upitao jesu li ovo rezultati tog projekta.

”Tko je još kriv za ovo stanje? Krivi su dijelom i glasači koji su davali povjerenje ovakvim politikama, prvo podršku ‘Kukuriku vladi’ i Zoranu Milanoviću, a sada već dva mandata, koji su hvala Bogu pri kraju, Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Poručujem biračima da budu pametniji jer imamo ovdje vrlo jasno i nedvosmisleno izbor između opstanka Slavonaca, Slavonije i Hrvatske te s druge strane loših politika koje će sve napraviti da ih ponovno zaplaše i odvuku na neki drugi trag. Pričat će o crvenima, o zelenima, o crnima, samo neće pričati koliko su nas devastirali posljednjih godina”, rekao je.

‘DP cijelo vrijeme upozorava na gašenje tvornica i raseljavanje hrvatskog sela”

Naglasio je da je Domovinski pokret na to upozoravao stotine puta, primjerice kad je došlo u pitanje gašenje Šećerane Viro u Virovitici, i kako su tada govorili da će tim potezom opustošiti kraj, raseliti ljude i oslabiti Viroviticu.









”Nisu slušali. Ista priča se dogodila s, primjerice, Orljavom, tvornicom košulja u Požegi. Govorili smo da je to duga tradicija, govorili smo: – Nemojte zatvarati pogone, pomozite hrvatskom i slavonskom gospodarstvu, sačuvajte radna mjesta. Nije se primalo. Nakon toga slična priča bila je i s osječkom šećeranom. Preživjela je Prvi i Drugi svjetski rat te Domovinski rat, ali nažalost Andreja Plenkovića nije. Ali što reći o vladama koje su u stanju zatvoriti Sisačku rafineriju i koje nisu u stanju napraviti radna mjesta, posao i novac od nafte, od hrvatske sirove nafte?!”, upitao je Penava.

Kaže da žele poručiti, prije svega Slavoncima, da je ovo što se događa oko afričke svinjske kuge i eutanazije zdravih svinja samo nastavak rasturanja Slavonije i raseljavanja sela, a onda posljedično i gradova, te da je DP odmah u startu predložio – dajte ljudima novce.

”Pet eura po kilogramu u prosjeku na svinju koja je teška sto kilograma, uz činjenicu da je 20.000 svinja do danas eutanazirano, je ukupan iznos od 10 milijuna eura. Je li to problem hrvatskoj državi? Poglavito ako uzmemo u obzir da je samo ministar vanjskih poslova inkasirao putem dividende 2,11 milijuna eura, što znači da je cijela tvrtka otprilike na razini upravo tih deset milijuna. Građani Hrvatske, a poglavito Slavonci, upitajte se kako to da naši ministri uvijek imaju dovoljno genijalnosti i lucidnosti za naći fenomenalna rješenja kad treba pomoći sebi. To smo vidjeli na primjeru Agroproteinke. To smo vidjeli i na primjeru ministra Banožića koji si je našao modalitet kako će si dati stan od 90 kvadrata, kako će ga opremiti o trošku države i kako će dobiti kredit od APN-a, ali kad treba puniti džepove i račune OPG-ova i tvrtki, tada odjednom splasne cijeli taj entuzijazam”, poručio je Penava.









Podsjetio je da se Hrvatska u svinjogojstvu nalazi na 50 posto samodostatnosti proizvodnje, a u mljekarstvu ispod 48 posto te dodao da je svaka cijena podložna zakonima tržišta, a osnovni zakon tržišta koji diktira cijenu je omjer ponude i potražnje.

”Elementarna logika govori da, ukoliko imate smanjenu ponudu, odnosno povećanu potražnju, cijena ide gore. Zašto je hrana skupa u Hrvatskoj? Upravo zato što proizvodimo pola od onoga što nam treba. Uvozimo otprilike milijardu kuna proizvoda od svinja. Ne samo što imamo taj negativan efekt uvoza po visokim cijenama, nego tih milijardu kuna zarađuje netko drugi vani. Neka druga radna mjesta se otvaraju. Jedemo meso čije porijeklo ne znamo. Očigledno je da nitko osim Domovinskog pokreta nema hrabrosti uvesti reda na tržište”, naglašava.

‘Samo se DP bori da dijaspora ima pravo glasa i da masovno izađe na izbore’

Istaknuo je da ni Vlada ni Andrej Plenković, jednako kao ni prethodne vlade, nemaju snage to provesti te da nitko to u ovoj državi neće biti u stanju provesti osim Domovinskog pokreta. Penava se potom osvrnuo na stavku Zakona o izbornim jedinicama vezano za dijasporu.

”Ponovno će dijaspora ostati zakinuta i neće moći glasati putem dopisnog glasanja. Ponovno se događa, kako sam jučer poručio premijeru, dok je on nemušto izbjegavao odgovor, da ta ista dijaspora povijesno najviše razine novca uplaćuje i vraća nazad u Hrvatsku. Govorimo o iznosima od 5,1 milijarde eura. Govorimo o tome da je to 7,6 posto bruto domaćeg proizvoda, ne proračuna Republike Hrvatske. I mi tim ljudima otežavamo na sve moguće načine”, upozorava.

”Razlika između SDP-a i HDZ-a ne postoji. Samo što SDP vrlo otvoreno kaže ‘Nama to nije interes, to nisu naši glasači i mi smo protiv toga da dijaspora ima pravo glasa’, a HDZ to ne smije reći jer glumi nekoga kome je stalo do dijaspore. Nikome, osim DP-u, nije u interesu da dijaspora masovno izlazi na izbore i da ima pravo glasa”, kaže Penava.

Dodao je da većina dijaspore preferira Domovinski pokret, ali, poručio je, čak ni to nije tema: ”Tema je da ste ljude istjerali van u ogromnim, za Hrvatsku neodrživim, brojevima. Tema je da ti ljudi šalju ogroman novac u Hrvatsku i potpomažu društveni standard i razvoj Republike Hrvatske. O dijaspori koja je bila prisiljena izaći zbog drugih totalitarnih režima u povijesti neću ni govoriti”.

”Zato i jedino želim osvijestiti i poslati poruku ljudima – dođite sebi jer biramo između opstanka, brojnosti, razvoja hrvatske države, samostalnosti i samodostatnosti te propasti, o čemu svjedoče brojke u Hrvatskoj, poglavito demografske. Jedini koji može tu promjenu donijeti je Domovinski pokret. To sigurno ne može HDZ, to sigurno ne može ni SDP”, zaključio je Penava.