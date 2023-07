Penava poslao žestoku poruku: ‘Plenković je dva puta otpustio Most, a ja sam otpustio Plenkovića, evo što rade Grmoja i Raspudić’

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, i Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta, održali su konferenciju za medije na temu afere s prodajom plina i ostalih političkih aktualnosti.

”Govorili smo prije više mjeseci da će HEP završiti s propašću i da je zadužen. Davno prije smo to govorili, još prije onih 700 milijuna eura jamstva za kredite koje je HEP podignuo, a Vlada mu ih je dala. Govorili smo da HERA diktira cijene toplinske energije i tvrtke svjesno odvodi u gubitak jer one kupuju plin po puno skupljoj cijeni nego što im HERA dozvoljava da prodaju. I cijelo vrijeme to nije za mnoge bila tema”, uvodno je rekao Penava.

Penava je istaknuo kako je dobro slušao zastupnika Troskota koji je, kaže kaže, na visokoj razini iznio suštinu tog problema, te kako je suština problema da je država loš gospodar.





Da država treba upravljati tvrtkama, dodao je Penava, onda bi Jugoslavija i dandanas živjela.

”To se pokazalo kao propali model jer ljudi koji su u biznisu i koji su plaćeni za te stvari imaju puno veći novac, puno veća znanja i puno veću razinu angažiranosti na svakoj od tih tema da bi im bilo tko u državnom sustavu mogao parirati. Međutim, s druge strane, ono što zaboravljamo je da je prošle godine cijena plina letjela u nebo i svi smo se pitali kako ćemo preživjeti”, podsjetio je.

‘Grmoja i Raspudić žele unaprijed opravdati koaliciju s ljevicom’

Penava je rekao da su se tada svi zalagali za intervenciju države, koja je bila dobrodošla u onom trenutku, no da je u ovom slučaju, po tko zna koji put, država zakazala.

Upozorio je da je država, odnosno Vlada RH, zaspala kad je trebalo reagirati i ukinuti, s obzirom na cijene plina na tržištu, te zaštićene cijene i da je vrlo jasno tko je ovdje glavni i odgovorni krivac.









”Zašto sam pohvalio kolegu Troskota? Zato što Domovinski pokret svakoj od ovih tema pokušava prići maksimalno objektivno i vodeći računa o svim segmentima društva. Kad sam njega pohvalio, znao sam koga neću pohvaliti, a to su kolege Grmoja i Raspudić, koji su ponovno na osnovi poluinformacija iskoristili ovaj trenutak da pokušaju unaprijed opravdati svoje buduće korake i svoju koaliciju sa strankama ljevice”, naglasio je Penava.

Dodao je da su pokušavali u nekoj nemogućoj situaciji povezati određene tvrtke u državi, prvo s HDZ-om, gdje, istaknuo je, vjerojatno i postoji povezanost, ali da su onda u to uveli i Domovinski pokret.

Podsjetio je da je Nikola Grmoja govorio da je PPD kupovao 60 posto plina od HEP-a te je upitao što će biti ukoliko se pokaže da to nije istina.









Penava poručuje kako će opet cviliti, plakati i strepiti hoće li imati sudske tužbe te kako će opet svi biti krivi.

Penava: Most vodi politiku bez argumenata

”Takvi ljudi vode politiku bez argumenata i na temelju poluinformacija, samo da oni budu prvi koji će to objaviti. A kad se ispostavi da to nije tako, onda su svi krivi i onda su svi mogući umreženi. Što se tiče PPD-a, rekli smo mu to i ja i kolega Spajić: – Ukoliko iole, kao za svaku tvrtku, ima nešto što je mimo zakona, dajte dokaze, otići ćemo s vama na odvjetništvo i predati taj slučaj, pa neka se sudi kako se treba svima suditi”, kaže Penava.

Naglasio je kako nije u redu napadati bilo koga na način kako to rade neki akteri u Saboru i u medijima te neka to njima služi na čast

. Poručio je da Domovinski pokret u tome neće sudjelovati, što ne znači, dodao je, da brane takve radnje: ”Međutim, da se napada i cipelari bez argumenata, apsolutno nismo da se tako tretira bilo tko”.

”Ukoliko se pitate odakle ovakav stav i takva razlika u pristupu Domovinskog pokreta i Mosta prema HDZ-u, samo ću ponoviti javnosti jednu okolnost – razlika između nas, poglavito mene osobno i Mosta, je u tome što je Most HDZ dva puta dovodio na vlast pa im se Andrej Plenković lijepo zahvalio i otpustio ih. Ja, Ivan Penava, i Domovinski pokret smo otpustili Andreja Plenkovića i zahvalili mu se zbog načina na koji vodi politiku i državu. I nemojte zaboraviti da je to temeljna razlika između Domovinskog pokreta i Mosta u odnosu prema HDZ-u”, naglasio je.

Penava je komentirao i informaciju da je predsjednik Milanović pozvao premijera Plenkovića na hitan sastanak, što je premijer odbio: ”Ako je predsjednik pozvao premijera, neka, hvala Bogu da je. Međutim, već godinama čitamo po nekim od medija kako njih dvojica nemaju zamjene i kako je to najbolje što Hrvatska ima u smislu vođenja politika, a istodobno u državi imamo situaciju igranja s nacionalnom sigurnošću na način da se država vodi onako kako je ne bi vodili ni šestogodišnjaci”.

Radić je rekao kako u javnom prostoru postoji veliko nerazumijevanje ovog problema te je kronološki pojasnio slijed događaja s HEP-om, plinom i Ministarstvom gospodarstva.

”Prošle godine ministar Filipović donosi uredbu da HEP mora otkupljivati sav plin od INA-e. Taj plin se koristio za vrtiće, škole, državne ustanove. Naš zastupnik Daniel Spajić upozorio je još 26. ožujka ove godine da se ta uredba mora hitno ukinuti jer plina u Europi zbog blage zime ima previše, sva su skladišta puna i doći će se u problem. U međuvremenu dolazimo do svih ovih problema i do toga da se svi sada pitaju tko je kupovao, tko nije kupovao i tko je tu kriv”, istaknuo je.

Radić: Plenković nikad ne želi priznati svoju grešku

Radić je naglasio da, ukoliko HEP nije upozoravao ministra Filipovića da će doći u probleme i da neće moći prodati taj plin, što je hrvatski plin iz hrvatske zemlje i njegova se proizvodnja mogla obustaviti, ukoliko nije poslao dopis i rekao da treba obustaviti tu uredbu jer nema kome prodavati plin, za ovu situaciju, poručuje Radić, kriv je HEP.

”Ukoliko je slao dopise, a ministar Filipović se oglušio na njih, kriv je ministar Filipović. I u jednom i u drugom slučaju kriv je onaj tko ih je imenovao. I gospodina Barbarića i gospodina Filipovića imenovao je Andrej Plenković. I da je bilo tko od njih dvojice donio krivu odluku, krivac za to sve skupa je Plenković, koji ne želi nikad priznati svoju grešku i branit će sve svoje ministre do kraja, iako se iz aviona vidi da tu neke stvari ne valjaju”, upozorio je Radić.

Radić kaže da je potrebno vratiti se nekoliko mjeseci unazad, na prodaju Petrokemije i odugovlačenje prodaje od prosinca pa do proljeća, kako bi se pronašao još jedan uzrok ove situacije. Podsjetio je kako Petrokemija zauzima oko 23 posto potrošnje plina u Hrvatskoj te je rekao kako bi, da je Petrokemija radila, sav taj plin iz INA-e po ovim cijenama išao u proizvodnju umjetnih gnojiva i kako bismo imali gotovo povijesno najnižu cijenu umjetnih gnojiva.

”Ali Petrokemija je uništena. Država je suvlasnik i INA-e i Petrokemije i još uvijek ima odgovornost za sve te strateške kompanije. Vidim da gospoda iz Mosta tu već traže krivca. Današnje informacije o tome tko je koliko kupovao, po mojim saznanjima, nisu točne. Problem je sljedeći: Ako je HEP, primjerice, kupovao od INA-e plin po deset kuna, a INA je taj isti plin kupovala po deset lipa pa prodavala HEP-u po deset kuna, to je zatvoreni krug i netko je omogućio da se varaju hrvatski građani. Taj je proces na štetu i HEP-a i građana”, pojasnio je.