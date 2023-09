Penava poslao nedvosmislenu poruku vladajućima: ‘Ovo su tri ključne stvari koje muče Hrvatsku’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava predsjednik Domovinskog pokreta, u Velikoj pored Požege, na konferenciji za medije osvrnuo se na tri ključne teme koje muče Hrvatsku, a do kojih je došao razgovarajući s članstvom i ljudstvom na terenu.

Uvodno se osvrnuo na demografski slom s kojim se Hrvatska suočava kao i odlazak ljudi koji se reflektira u katastrofalnim brojkama o gubitku stotina tisuća stanovnika te činjenici da su nam čak dvije županije najgore od 406 regija u Europi po gubitku stanovnika.

”Druga ključna stvar koja dominira i koja muči ljude jesu sveprisutna poskupljenja i inflacija gdje je više nego očit pad životnog standarda hrvatskih građana. Kad pričamo o Slavoniji u kojoj je i ovako niska samodostatnost od tek 48 posto, uz aktualnu afričku svinjsku kugu doživjet ćemo nove padove u proizvodnji i vrlo očekivano da će ta brojka završiti negdje na 30 posto samodostatnosti, što je nažalost posljedica višegodišnjeg neulaganja u gospodarstvo, a sada te brojke dostižu svoj vrhunac”, jasan je bio Penava.





‘Uhljebništvo i stranačka ili partijska iskaznica dominiraju nad stručnošću’

”Kako to da je u Hrvatskoj, za hrvatsku djecu i hrvatsku mladež, potrebna stranačka iskaznica da bi dobili posao, a s druge strane stotine tisuća radnih dozvola izdaje se za strance?”

Penava se potom nadovezao na treću temu koja se, tvrdi veže na cjelokupnu priču, a to je situacija u kojoj mladi napuštaju Hrvatsku jer se ne mogu zaposliti, dok se s druge strane izdaju stotine tisuća radnih dozvola strancima.

”Domovinski pokret s ovakvim ljudima i ovakvim temama mora pronaći rješenja i zbog toga smo danas ovdje da ukažemo da ove stvari nisu dobre i da ih pod hitno treba mijenjati. Nažalost, da bi čovjek mogao nešto promijeniti prvo što treba jest biti svjestan toga, a to je nešto što ne možemo čuti od naše Vlade jer nažalost nose se ružičaste naočale dok Hrvatska paralelno bilježi ove grozomorne trendove i podatke, gubitke stotina tisuća stanovnika, pad životnog standarda i na kraju zamjenu stanovništva, gdje, kako sam rekao, uhljebništvo i stranačka ili partijska iskaznica dominiraju nad stručnošću, profesionalnošću i svim ostalim karakteristikama koje nas jedine mogu dovući do ambijenta zdravog društva, zdrave države te napretka i hvatanja u koštac s konkurencijom”, poručio je.

‘Dovode seljaka do očaja’

Na novinarsko pitanje kako Domovinski pokret vidi izlaz iz krize koja je zahvatila Slavoniju, Penava poručuje kako je izlaz vrlo jednostavan iako se afrička svinjska kuga dogodila u situaciji kada je Hrvatska u mljekarstvu i svinjogojstvu ispod 50 posto samodostatnosti, što je apsolutna pogreška ako govorimo o razini Europske unije gdje je ta samodostatnost na 108 posto kad je riječ o svinjogojstvu, a postoje države poput Danske koja je na 312 posto.









”Nakon oluje vi ulazite seljacima u dvorište, seljacima čiji rad niste cijenili ni dosad, seljacima koji se svake godine suočavaju s tržištem i neizvjesnošću hoće li i pošto moći prodati svoju robu. Na kraju krajeva, o tome govore sve praznija hrvatska sela, o tom govori pad u proizvodnji i vi apsolutno nespremni za to, na tom valu, dočekujete svinjsku kugu i ostatke ostataka eutanazirate dovodeći seljaka do očaja. Hoće li se taj seljak vratiti jer minimalno godinu, a možda i tri neće moći ništa proizvoditi čak i ako bi htio?! Je li to onaj posljednji val koji će ga potopiti i odvratiti ga od te proizvodnje, a imamo dosta takvih slučajeva?”, zapitao se Penava.

Penava tvrdi kako bi jedino logično bilo isplatiti odštetu tim ljudima puta dva ili tri kako bismo im poslali poruku da su nam bitni jer bismo se htjeli hraniti zdravo, otvarati radna mjesta u Hrvatskoj, u hrvatskim selima, jesti jeftino i domaće, a da ovaj način gdje se ljude dovede pred svršen čin, poslavši im u dvorišta ekipu za eutanaziju svinja bez da znaju zašto ih ubijaju i kuda će s ulaganjima pripremljenima za stotine svinja.

‘Zadnji čavao u lijes’

”Zamislite o kojim iznosima govorimo. Ti ljudi ne znaju gdje su za godinu dana, gdje su za dvije godine i kad ih je već to sve snašlo bilo bi lijepo da su barem financijski na miru jer njihova država, društvo, njihova Vlada stoji iza njih i njihovoj Vladi je jako bitno da oni proizvode hranu jer ovdje govorimo o osnovnim životnim namirnicama.

Nažalost, sve ove godine osjećaj za to ne postoji i zato imamo ovakvu sliku. Nije to ništa novo, sad je samo ugledalo neke srazmjere koji nisu normalni i zato se mi svi u Slavoniji, slušajući svoje seljake i svoj narod, bojimo jer vrlo često čujemo, to je to. To je zadnji čavao u lijes. Domovinski pokret inzistirat će na domaćoj proizvodnji i domaćem proizvođaču. Kad se govori o osnovnim životnim namirnicama tu nema možemo ili ne možemo, možda bi trebali, a možda ne bi trebali, hrana nam treba!”, čvrst je bio Penava te zaključno komentirao:

”Posljednjih dana svjedočimo uvozu voća iz Srbije koje je tretirano kemikalijama koje su u Hrvatskoj zabranjene i koje za posljedicu ima stradavanje mozga, odnosno ljudskog zdravlja. Trebamo li mi tu hranu uvoziti, trebamo li to jesti i još to tako skupo plaćati, i onda još otvarati ta radna mjesta? Mi to sve trebamo generirati u Hrvatskoj, Lici, Dalmaciji, Slavoniji, Zagorju, Istri… To je Domovinski pokret i to je naš program!”