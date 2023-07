Penava otkriva kako su Grmoja i Raspudić frizirali istinu: ‘Sada idemo u rat, ovo je iznad politike’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu afere HEP na kojoj je istaknuo kako je premijer Andrej Plenković pokazao da je nesposoban voditi državu.

”Tjedan dana nakon šumova u komunikaciji i velike galame koju su dežurni bukači dizali, sad već raspolažemo nekim činjenicama na temelju kojih možemo trezveno iznositi podatke. Domovinski pokret je davno iznio svoje stavove pa ću samo naglasiti to da je predsjednik hrvatske Vlade, gospodin Andrej Plenković, demonstrirao nesposobnost u upravljanju hrvatskom državom. To je bjelodano”, uvodno je rekao Penava.





Podsjetio je kako su zbog toga u Saboru početkom godine podnijeli zahtjev za njegovim opozivom te kako to nipošto nije osobna kvalifikacija, ali kako je činjenica da on provodi politiku uhljebljivanja na ključnim mjestima u ovoj zemlji, gdje je meritorno jedino, kaže Penava, da imate stranačku iskaznicu i da ste njemu lojalni, a na račun stručnosti, profesionalnosti, predanosti i poštenja.

”Rekao sam i pohvalio, a na kraju, to je bila i inicijativa Domovinskog pokreta, morali smo imati zaštićenu cijenu plina, poglavito onog hrvatskog, da naši građani imaju niske račune kad je već došlo do gospodarske krize i rata u Ukrajini. I to je ono što je Vlada dobro učinila kad je poslušala Domovinski pokret. Međutim, s dobrim stvarima tu priča staje”, naglasio je.

”Plenković se ne može izuzeti iz odgovornosti oko plinske afere”

Istaknuo je da je Vlada zaspala i da je propust isključivo Vlade RH, na čijem je čelu Andrej Plenković, i dvojice ključnih ljudi, ministra gospodarstva i direktora HEP-a, a koje je upravo on imenovao, jer su, dodaje Penava, zaspali i propustili, ne ukinuti uredbu Vlade koja je određivala da se plin otkupljuje po rekordno niskim cijenama, nego samo pustiti da ta uredba istekne.

”Međutim, oni nisu ni to, nego su u ožujku, unatoč dopisima koje je očigledno direktor HEP-a slao u Vladu, čak donijeli novu uredbu. I sad odjednom nitko nije kriv. Jasno je tko je kriv, i ne možete iz ovoga izuzeti Plenkovića. Nije izravno odgovoran, ali odgovoran je jer je imenovao ministra gospodarstva i dao svoj blagoslov na imenovanje šefa HEP-a. Ono što mislim da će Plenković napraviti, i što mora napraviti, je da će se riješiti ta dva balasta. Grubo su pogriješili u svojim procjenama i oštetili proračun i HEP-a i Republike Hrvatske”, naglasio je.

Upitao se gdje je u tome svemu Plenkovićeva odgovornost te objasnio da je ljudski kad pogriješiš jednom, dvaput ili triput, ali da je, kad pogriješiš s izborom 20 i više puta, to iskaz nevjerojatne nesposobnosti. Jedino što je moralno, rekao je Penava, a što od Plenkovića ne možemo očekivati, je da zbog tih 20 propusta podnese ostavku.

”Grmoja ničim izazvan namjerno pokušava povezati tvrtku PPD s HDZ-om i u tu priču uvući i DP”

”Zažuljao me početak ove afere pa ću sad malo na račun nekih kolega iz oporbe. Bio sam ovdje pred vama kad su se mnogi od vas ljutili, i dok je još sve bilo nejasno u ovoj priči, zašto ne pričam o ovoj aferi. Naravno da sam čekao da vidim što se krije iza svega i da dobijem relevantne podatke”, naglasio je.









Poručio je da ovdje imamo borbu klanova unutar HDZ-a, klana ministra gospodarstva i klana šefa HEP-a, da su obojica Plenkovićevi jataci, te da Nikola Grmoja ničim izazvan namjerno pokušava povezati tvrtku PPD s HDZ-om i u tu priču uvući i Domovinski pokret.

”Ukoliko mi se i rođena sestra ogriješila o zakone Republike Hrvatske, kažem: – Dajte dokaze, idemo na sud. Nitko nije iznad zakona ove zemlje. Međutim, ono što mi je već bilo, na temelju političkog iskustva, malo sumnjivo u toj priči, je da kolega Grmoja izlazi s podatkom o 60 posto. Znao je te podatke, međutim, to se pokaže da nije točno, pa se banalizira, pa se kaže da je svejedno je li bilo 60 ili šest. Idemo se zapitati je li svejedno. Ja mislim da nije”, istaknuo je.

Penava kaže da je još interesantnije to što napada hrvatsku tvrtku, a ne E.ON, njemačku multinacionalnu kompaniju, za koju zna da je još jeftinije kupovala energiju iz viškova. Rekao je da će se na kraju ispostaviti kako je to sve bilo u redu, osim propusta Vlade što je dozvolila tu situaciju.









”Dio oporbe se svrstao uz HDZ-ov klan ministra gospodarstva pa izmišljaju priče i napadaju DP”

”Ovaj tjedan u Saboru dolaze odbori, gdje, gle čuda, odjednom dio oporbe uzima pod kišobran ministra gospodarstva i abolira ga odgovornosti! Najodgovornijeg čovjeka u lancu za Andreja Plenkovića, čovjeka koji je skupština HEP-a i za kojeg se pokazalo da nije govorio točne podatke kad je govorio da je tek u srpnju doznao i dobio prvi dopis iz HEP-a”, upozorio je Penava.

Istaknuo je da oporba to radi zato što sudjeluje u prljavoj raboti i, za razliku od Domovinskog pokreta, nema stav da svi koji su se ogriješili o zakon i pogodovali trebaju odgovarati, nego su se, upozorava Penava, svrstali uz jedan HDZ-ov klan, u ovom slučaju onoga koji im je doturao podatke, a riječ je o ministru gospodarstva.

”Ne rade oni to zato što vole ministra gospodarstva, nego zato što su radi svojih uskogrudnih interesa i kampanje koja je pred nama razriješili da su svi skupa te da Domovinski pokret tu ne pripada, pa rade izmišljenu priču kako bi napali DP. Nažalost, u tome sudjeluju i stranke koje bi nas svjetonazorski trebale prihvaćati. Danas slušam smiješna objašnjenja zašto se abolira ministra, jer je on, eto, dvadeset i neki kojeg smo oborili pa nema smisla još jednog obarati”, kaže.

Upitao se je li posao opozicije da obaraju ministre i napadaju Vladu ili su isti kao i HDZ, pa će selektivno raditi, te dodao kako je to vrlo razočaravajuće od dijela kolega u opoziciji. Naglasio je da je na ovom primjeru napada na hrvatske tvrtke i štićenja ministra, koji je bjelodano kriv, jasno da nisu teme pravo i pravda te jeftine cijene za građane što se tiče proizvodnje plina, nego što bolja startna pozicija za izbore i kako napakostiti konkurenciji u političkom smislu.

”Bila mi je dužnost kao predsjedniku DP-a iznijeti ove stvari i sada su kolege ljute jer je ispalo da su ipak nekakvi dopisi stizali te da su i njihov dragi ministar i premijer očito znali od prvog dana za ovu priču. Stav DP-a apsolutno ostaje jasan: svetinja nam je svaki hrvatski građanin i svaka hrvatska tvrtka do onog trenutka dok se ne ogriješe o hrvatske zakone. Kad se to dogodi, puštamo niz vjetar svakoga. Nažalost, kolege očito nemaju isti stav”, poručio je Penava.

Plinska afera

Možete li zamisliti situaciju u kojoj su moje kolege iz oporbe, g. Grmoja i gđa. Benčić, g. Grbin, pod okrilje uzeli i čuvaju HDZ-ovog ministra?

Komentirao je i posljednju plinsku aferu za koju smatra kako oporba nije iskrena u jurišanju na odgovorne u ovoj krizi nego se, uvjeren je, radi o prljavoj raboti i pripremi za predstojeće izbore, a same informacije cure upravo iz HDZ-a u kojem netko zbog osobnih, privatnih interesa trguje informacijama s određenim kolegama iz oporbe kako bi se vodili osobni ratovi pri tome žrtvujući poslovanje hrvatskih tvrtki stvarajući tako štetu Republici Hrvatskoj.

”Možete li zamisliti situaciju u kojoj su moje kolege iz oporbe, g. Grmoja i gđa. Benčić, g. Grbin, pod okrilje uzeli i čuvaju HDZ-ovog ministra. Može li itko vjerovati, zdravorazumski, da se to dogodilo u Hrvatskoj? Pitajte se, zašto to rade? Radi se o očitim obračunima unutar HDZ-a. Znate koliko sam bio visokopozicionirani član HDZ-a i znate da sam Andreju Plenkoviću, u naponu snage, rekao zbogom kad sam vidio što radi i kako vodi državu. Ja jako dobro poznajem i ministra gospodarstva, i direktora HEP-a, a i situaciju unutar HDZ-a kao što znam kakvi su odnosi, kakve su relacije i što se radi. Međutim, ono što nisam znao, do sad sam vjerovao da je puno veći dio oporbe tu iskreno za rušenje zbog argumenata, a ne samo radi stranačke politike. Međutim, neki su me razuvjerili”, pojasnio je Penava.

Penava smatra kako prvo nije bila jasna teza u kojoj se ne napada tvrtka EON koja je, po prvim informacijama, kupovala plin po jeftinijoj cijeni od PPD-a, a potom se zapitao zašto se brani ministar, kojeg se ne može obraniti, budući da on upravlja Skupštinom HEP-a, koja donosi odluke te imenuje samog direktora te da se zapravo ministar Filipović htio obračunati s direktorom HEP-a, Barbarićem.

”Mislio je da će se izvući, mislio da će stradati HEP. Govorim vam relacije, odgovornosti, odnose snaga. Ne može Filipović, kao ministar, sebe izvući iz ove priče, kao ni direktor HEP-a. Međutim, što se dogodilo? U ovom trenutku, direktor HEP-a pokazao je neke dopise za koje je Filipović tvrdio da ih nije dobio. Vertikala odgovornosti ide: Andrej Plenković, ministar gospodarstva. Ako ćemo gledati ljudski, pošteno, ako vam se direktor očitovao da vam je dostavio određene dokumente, što vas aboliraju, on se s jedne strane opravdao, i na kraju vidjet ćemo što će DORH reći o toj temi, jer vjerojatno i pred DORH-om ta pisma nešto vrijede”, izjavio je čelnik DP-a.

Što se tiče Domovinskog pokreta, sva trojica trebaju pasti zato što je smiješna teza koju čujemo od dijela oporbe, da je, eto, ministar htio nešto riješiti, nešto otkriti, ali mu nije dao Andrej Plenković te se zapitao zašto se Filipović ili netko od kolega iz Mosta, nije zahvalio i rekao zbogom Plenkoviću, poput njega, kada mu se nisu svidjele radnje koje sprovodi.

”Podsjetit ću vas, rekao sam: – Hvala vam na pažnji, doviđenja! Sad idemo u rat zbog nekih stvari jer su neke stvari iznad politike. Zašto to ministar nije napravio ako je tako pošten? Zašto ga sada brane kolege iz oporbe? Zato što sada vidimo da su isti kao oni i nek mi ne pričaju o poštenju i o služenju drugome. Ponovit ću stoput neka im uđe u uši o tezama kako Ivan Penava i Domovinski pokret nekom služe: – Ivan Penava okrenuo je leđa najmoćnijem čovjeku u Republici Hrvatskoj i rekao nećeš! Nećeš prolaziti da ne rješavaš ratne zločine i gospodarstvo! I mogu dubiti na glavi sa svojim tezama, ja tu referencu imam, kakvu referencu imaju oni vidjeli smo iz izjava i poteza ovih dana!”, oštar je bio Penava.

Na novinarsko pitanje o količini plina koju je kupio PPD Penava jasno odgovara:

”PPD je izašao s podacima prema kojima je kupio 6 posto, sumnjam da bi jedna ozbiljna tvrtka riskirala igrajući se s podacima, s druge strane znamo tko je iznio te podatke, kolega Grmoja. Kome ćemo vjerovati sada? Kolegi Grmoji koji je iznio podatak o 60 posto da bi odmah taj dan njegov kolega Raspudić rekao da to možda nije 60 posto, ali nije važno. Znači priča malo jača, na frizirana i na žalost, nema za cilj istinu i pravo, nego ima petljanje u medijskom prostoru i skupljanje političkih poena”, jasan je Penava.

Most nas je prevario simulirajući brojku zastupnika kako bi uhljebili jednog čovjeka u DIP!

Na novinarsko pitanje o možebitnoj prevari prilikom izbora članova DIP-a, Penava je izjavio kako cijeni pojedine kolege iz Mosta, osobito predsjednika Božu Petrova, s kojim se i pokušao dogovoriti oko predizborne i postizborne suradnje, bezuspješno, no iz respekta i uvažavanja prema jednom dijelu Mosta, Penava poručuje kako nikad neće zatvoriti vrata te je pozvao predsjednika Mosta da objasni jesu li i zašto su lagali s članstvom kako bi ostvarili povlastice tijekom natječaja, odnosno kandidature za zapošljavanje u Državnom izbornom povjerenstvu?

”Kolega Petrov nam pokušava objasniti da su ostvarili pravo zbog navodnog članstva kolege Raspudića u Mostu, ali on nije član i nema člansku iskaznicu Mosta. Ili je neovisni saborski zastupnik, član Kluba Mosta ili je saborski zastupnik Mosta, onda i nužno član Mosta. Priča koju ne mogu ni mala djeca kupiti. Molim za mrvu dostojanstva i iskrenosti. Ako g. Raspudić nije član Mosta, vi ste zlorabili naše povjerenje budući je na tom odboru sjedio kolega Spajić te kad su ga informirali o članstvu kolege Raspudića u Mostu, čestitao vam je i povukao se budući po pravilnicima imate više članova da bismo nakon toga kroz izjave samog g. Raspudića i njegove supruge, pa sada i predsjednika Mosta saznali da on nije član. Postavlja se pitanje što je s g. Buljem, za kojeg znamo da nije član? Simulirali ste veću brojku, prevarili ste nas da biste ostvarili određeno materijalno pravo i uhljebili jednog čovjeka, a u oporbi ste. Nit je kolegijalno, nit je fer, niti pošteno. Što to govori o vama kako vi vidite svijet i kako mislite graditi priču? Volio bih da griješe i zato molim razuvjerite nas. Međutim, po svemu ovome što slušamo ovih dana, teško će nas razuvjeriti jer je ovo istina. Sve skupa žalosna pozicija.”, zaključio je Penava.