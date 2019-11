PENAVA OSUDIO OTKRIVANJE SPOMEN PLOČE GENERALU JNA: ‘ Velikosrpska ideologija je i dalje smjer smjer politike Republike Srbije’

Autor: Dnevno

Iz Grada Vukovara reagirali su na otkrivanje spomen ploče generalu JNA Mladenu Bratiću u Novom Sadu. Bratić je zapovjednik Novosadskog korpusa koji je 2. studenoga 1991. godine poginuo u napadu na Vukovar.

U priopćenju koje potpisuje gradonačelnik Vukovara Ivan Penava stoji kako Grad Vukovar osuđuje ovakve postupke Vojske i Vlade Republike Srbije.

“Ovo je jedan vrlo jasan pokazatelj da je velikosrpska ideologija i dalje smjer politike Republike Srbije. Također je i ogledan primjer razloga zašto ćirilici nema mjesta u Vukovaru te očita poruka svim naivnima koji su nas sve ovo vrijeme uvjeravali kako pismo ništa nije krivo. S izrazitim nestrpljenjem očekujemo žurnu reakciju predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodina Milorada Pupovca, Srpskog narodnog vijeća te Samostalne demokratske srpske stranke, da nam se obrate temeljem ovog pitanja te barem i na ćirilici hrvatskoj javnosti predoče jasnu i nedvosmislenu osudu i ograđivanje od ovakvih postupaka, jer sve drugo će govoriti u prilog tome da se mi cijelo vrijeme jako dobro razumijemo”, stoji u priopćenju, a prenosi N1.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske uputilo je diplomatsku notu Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu, kojom je izrazilo najoštriji prosvjed zbog otkrivanja spomen ploče Mladenu Bratiću.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić cijelu je situaciju komentirao riječima: “Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka“.