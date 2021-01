PENAVA O NAVODIMA DA NAPUŠTA ŠKORIN KLUB: Fascinantno je vidjeti kako se podmeće opoziciji

Nakon što su saborski klub stranke Miroslava Škore napustili Karolina Vidović Krišto i Milan Vrkljan, počela su nagađanja da bi se osipanje u njihovim redovima moglo nastaviti.

U tom kontekstu spominjalo da je idući na redu vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Penava nam je te navode komentirao, kaže, kod njega nema nikakvih novosti ni promjena. Odakle informacije da odlazi?

“Kao i uvijek, duboka država koja je uvijek na ovaj ili onaj način povezana s vladajućom strukturom koja ima novac ih plaća ih iz naših džepova, fascinantno je vidjeti kako se podmeće opoziciji i s onima u kojima prepoznaju opasnost. S druge strane, nevjerojatno je kako uslijed ovako teških problema i nesigurnosti u društvu se stignu baviti s ovakvim neprovjerenim konstrukcijama sve u pokušaju destabilizacije oporbenog djelovanja i to je nešto što opisuje situaciju kod nas”.

Kaže, nije nezadovoljan u klubu Domovinskog pokreta.

“U klub sam ušao svojom voljom kao nezavisni član među ljude s kojima slično razmišljam, ni jedna sitnica nije mogla dati povoda priči vezano za mene i ljude iz Domovinskog pokreta. S njima dijelim puno zajedničkog, neće ni biti prijepora, kao ni s Karolinom i Milanom, za koje mi je žao da su poduzeli ovaj čin. Načelno, razilaženje nikad nije dobro, to je signal da se niste mogli dogovoriti i to nije pobjeda ni za jednu stranu. Ja osobno to doživljavam kao rezultat da se nije moglo naći zajedničko rješenje, no i to je nekad jedina varijanta, samo što treba nastojati da se to odvije u normalnim okvirima i na ljudskoj razini, nema potrebe rušiti mostove”.

Kaže, nikada nije doživio da mu netko sugerira o čemu smije govoriti.

“Mislim da je možda gospođa Vidović Krišto to krivo doživjela, no svatko ima pravo na svoje razmišljanje, ne želim ju uopće dovoditi u nekakvu situaciju. No, kada ste dio neke ekipe, razina koordinacije mora postojati i možete solirati do razine koja je dogovorena. Onaj tko solira, a ja sam jedan od tih koji je dosta sklon autonomnom djelovanju, poštujem granice dogovora jer inače dolazite pred izbor ili ćete dalje sami ili ćete ostati dio ekipe. Dugotrajno ne ide soliranje unutar momčadi, poštenije je onda dovesti do ovakvog scenarija da se u miru raziđe. Suradnje su uvijek moguće, nikada ne treba rušiti mostove”.

Na svom Facebook profilu Penava je ranije napisao:

“U zadnje vrijeme često u novinama doznam ponešto o sebi što ni sam nisam znao. Kod mene nema nikakvih novosti ni promjena, sve je po starom, a vidim da je tako i kod različitih dušebrižnika.

Živio senzacionalizam!”, demantirao je Penava vijesti da je na odlasku iz Škorinog saborskog kluba.

Na internetskim stranicama Sabora također nema promjena, osim što nedostaju imena Karoline Vidović Krišto i Milana Vrkljana. Za novog predsjednika kluba izabran je Stjepo Bartulica, a klub zastupnika Domovinskog pokreta od početnih 16 sada broji 10 zastupnika.

Podsjetimo, u utorak je dvoje navedenih zastupnika putem društvenih mreža poslalo dopis u kojem najavljuju napuštanje saborskog kluba Domovinskog pokreta. Rekli su da neko vrijeme nisu bili zadovoljni tretmanom, a zastupnica Vidović Krišto izjavila da je je nekoliko mjeseci nakon što je pokrenula inicijativu rasvjetljavanja afere Vjetroelektrane Krš-Pađene bila izložena pokušajima ušutkavanja, cenzure i niskim smicalicama.

Miroslava Škoru je potez njegovih kolega iznenadio i rastužio. Kako je rekao, žao mu je što su odlučili trgovati mandatima i biti žetončići.