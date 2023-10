Penava o nadolazećim izborima: ‘Nisu mi jasne kolege s ljevice, sami sebe ubijaju’

Autor: I.G.

Predsjednik Domovinskog pokreta, Ivan Penava, bio je gost na Dnevniku Nove TV gdje je iznio svoje stavove i komentare o aktualnim političkim događanjima.

Penava se osvrnuo na ultimatum koji je postavio premijeru Andreju Plenkoviću, tražeći postavljanje barikada na granici. Izrazio je vjeru da će taj zahtjev uspjeti jer smatra da je to pitanje opstanka. Kritizirao je nedostatak konkretnih akcija i rješenja te istaknuo važnost osiguravanja sigurnosti građana koji žive uz granicu.

“Suludo je, slušam kolege, slušam premijera – naravno, možemo imati različito mišljenje, ali svi su puni nekakvih ideja, puno pričaju, ali nitko ništa ne poduzima. Svima je to nešto delikatno, svi bi tu nešto bili gospoda u kravatama, u rukavicama, ali ne bi riješili pitanje koje je prvenstveno sigurnosni problem svih ljudi koji su se suočili, koji žive neposredno uz granicu i njenoj blizini.





Znaju da to nije pitanje nekakvih ljudskih prava, nego pukog preživljavanja i sigurnosti kad u večernjim satima trebate izaći van, ispratiti dijete na trening. Nije vam svejedno. Traže se konkretni potezi”, objasnio je.

Referendumsko pitanje

“Rekli smo, ne može biti u sređenoj državi za koju smo se borili, za koju se svi zalažemo, pa ja vjerujem i kolege s ljevicei s desnice – nemamo sređenu državu da se zna kako se ulazi u zemlju, koji su to punktovi kada netko dolazi u svojstvu tražitelja azila da ga se primi i da ga prate službe, da ga se pokuša integrirati u društvu.

To ne mogu biti horde mladih muškaraca do 30 godina, vrlo upitne prošlosti o kojima mi ništa ne znamo. Nemamo njihove otiske prstiju, ne znamo njihovu prošlost, ne znamo jesu li bili ISIL-ovci ili što su”, objasnio je.

Upitan je kako će točno glasiti referendumsko pitanje.









“Točno će svi znati kada naši ustavnopravni stručnjaci definiraju to pitanje. Ono što ja mogu reći je da će pitanje biti na ovome tragu. Jesu li građani RH da je praktično granica RH nepostojeća, odnosno vrlo propusna i da se može ući u našu zemlju gdje i kako hoće, bez dokumenata, bez da znamo išta o njemu? Na tom tragu, ono što je suština ovog problema je da želimo živjeti u sređenom društvu i jamčiti sigurnost svim građanima RH”, zaključio je Penava.

Što se tiče optužbi da skuplja političke bodove, Penava je rekao da skuplja kao i svi njegovi kolege, ali je bitno ono za što se zalaže. “Zalažemo se za državnu granicu, za poštivanje zakona o nadzoru državne granice koja nažalost danas ne postoji i premijer zajedno s ministrom unutarnjih poslova krši taj zakon kada dozvoljava migrantima da ulaze gdjegod im padne na pamet u RH”, objasnio je.

Podrška oporbe

Penava je otkrio i na čiju podršku ostatka oporbene scene računa. “Pokušao sam napraviti koaliciju s MOST-om jer od pet relevantnih stranaka, činilo mi se da su nam svjetonazorski najbliži. Nažalost, tome nismo ugledali sretan kraj, makar smo i dalje otvoreni i pozivam.









Sudeći po njihovom odabiru i pogledu prema Možemo i SDP-u sumnjam da će ta kombinacija igrati”, rekao je i naglasio da nije skriveni adut HDZ-a, kao što nije niti bio kada je bio s njima u stranci.

“Ono što mogu podijeliti s javnošću je da nam je jučer pristupio naš poznati glumac Dražen Kühn, da Prosperov Novak nekoliko dana prije njega, zapovjednik Škabrnje prije njega, Antun Mateš također. Tu tražimo podršku, bit će tih pojedinaca još, ti ljudi prepoznaju Domovinski pokret kao nešto što vrijedi”, opisao je Penava i rekao da HDZ definitivno ne. To je prije svega, potvrdio je, Miloradu Pupovcu odlučno ne.

“Zna se iz kojih razloga, kako su nastali i da baš ne obožavaju RH i to je primaran razlog, ništa drugo osim toga. Financijeri su izvana, gospodin Soros i ekipa i nešto što je protuustavno i apsolutno s tim ljudima koji imaju protuhrvatsku agendu ne mislimo surađivati ni u jednoj varijanti”, pojasnio je.

‘Pet mandata guramo HDZ-u u ruke’

Penava je upitan i radi li oporba, koja je razjedinjena i svedena na anti HDZ program, svađama na svoju štetu. “Što rade kolege na lijevom spektru, mene iz Domovinskog pokreta koji pripada desnom spektru ne zanima previše jer tu nemam što tražiti. Naravno, uvažavajući kolege i različito mišljenje. Međutim, jasno da kad sam išao napraviti koaliciju i nuditi je MOST-u, jasna je bila matematika da nepostojanjem koalicije između Domovinskog pokreta i MOST-a automatski minimalno pet mandata guramo HDZ-u u ruke.

Nažalost, MOST se odlučio na taj korak iz meni nerazumljivih razloga. Bojim se da ćemo cijenu platiti na izborima, ali ne mogu plakati ni za kime tko nema dobru volju ulaziti u takvu suradnju, a još mi je teže shvatiti poruke da od nas pet koji ulazimo kroz mjesečna istraživanja, MOST je jedan od njih koji odbija suradnju s Domovinskim pokretom, HDZ-om. Onda ostaje Možemo i SDP, a ne možeš se svrstavati desno, a nositi sve lijevo”, kazao je.

Što se tiče molitelja na trgovima – Penava je rekao da ih podržava. “Nisu mi jasne kolege s ljevice, zar ne vide kako sami sebe ubijaju? Zalažemo se za građanska prava, zašto sad nedaju ljudima građansko pravo da na javnoj površini kleknu i mole, kome to smeta? Drugo, jako mi je gadno, odvratno vidjeti da dolaze organizirane skupine jednih te istih plaćenih osoba svake subote i bubnjaju, ometaju te ljude.

Kad analizirate te skupove, uvijek su to jedne te iste osobe. U ovom konkretnom primjeru, neoborivo je da su to aktivisti koji su uvijek na istom tragu, međutim raskrinkali smo ih, neka ih. Zamislite sad kad bi ljevica imala, i ima vrlo često svoj program, i šalje poruke na različite načine – da se mi uvijek u kontri postavljamo i to onemogućujemo. Kakva je to demokracija? Imaš taj program, bori se za njega, okupljaj ljude, skupljaj političke poene na kraju krajeva”, rekao je.