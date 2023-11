Penava o bacanju vijenaca SDSS-a uoči Dana sjećanja: Vidimo što smjeraju Pupovac i Plenković

Autor: Dnevno.hr

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava održava konferenciju za novinare uoči 25. Kolone sjećanja i obilježavanja 32. godišnjice vukovarske tragedije

“Sada više nije sporan ni HOS, ni obitelj, ostaje kao gola činjenica s malom gorčinom da, nažalost, u Hrvatskoj smetaju vrijednosti Domovinskog rata i da se kroz medije stvara netrpeljivost i pritisak na ljude koji su branili zemlju. Nitko ne može osporiti doprinose branitelja niti ratnih postrojbi. Kolona sjećanja će biti posvećena poginulim braniteljima i obiteljima, predvodit će ih pripadnici hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar. Vukovar niti hoće niti može zaboraviti doprinos bili kojeg civila ili branitelja, ovogodišnja kolona je posvećena onima koji su ovih dana pod najvećim pritiskom”, rekao je Penava.





“Od početka na inicijativu Savjeta za branitelje Grada Vukovara prvi plakat koji je bio gotov je plakat koji će visjeti sa zgrade Uprave, na njemu su sve ratne postrojbe koje su branile Vukovar, grb HOS-a je u prvom redu. Uz ta dva bannera bit će grbovi svih ratnih postrojbi. Dalo se kroz ove dane vidjeti tko je gdje na političkom spektru, gdje je većina naroda i građana, rekao sam da je u Vukovaru teško živjeti s ovim teretom, ali stvari su kristalno jasne. Poziv svima da nam se pridruže u Vukovaru, da dođu s dubokim pijetetom, od svakoga tko dođe očekujemo da bude mali u toj koloni spram ljudi zbog kojih se okupljamo. Povijest je htjela, sudbina je htjela da imamo velikane poput Jean Michel Nicoliera, tu su i Siniša Glavašević i Blago Zadro, riječi koje su današnji slogan ‘Vukovar moj izbor u dobru i zlu’ su tako duboke da svatko tko ulazi u grad mora biti svjestan”, kaže gradonačelnik.

Pitanja novinara

Novi plakat koji će visjeti, je li to bilo planirano ranije?

“To je prvi plakat koji je naručen, on je na tragu davanja počasti svim postrojbama. Sve priče koje su izlazile u medije su čista krađa i manipulacija s određenim plakatima. Svi koji su uzimali ono što se Savez za branitelje pripremio, dao tiskati, platio, a onda su se javljali akteri koji su manipulirali činjenicama. Neka im to bude na čast. Ovo je prvi plakat koji je u svojstvu slanja velike zahvale i priznanja. Drugi plakat ne postoji, to je kao da mi se sad javi udruga za očuvanje leptira i kaže da radi plakat. Zna se gdje se plakati rade. Nisam u kontaktu s Vijećem za pijetete. Rekao sam od prvog dana ‘odakle vam pravo?’. Okrenimo se koloni sjećanja, u prvom planu neka budu žrtve, civili i branitelji”, rekao je.

Bilo je puno reakcija, niti jedna braniteljska udruga se nije oglasila.

“Bilo je tu svega, nažalost se svelo na to ima li netko dugove za usluge i kojem taboru pripada. Smatram da je dobro da nije bilo nekih reakcija”, rekao je.

Kako će se postaviti ako SDSS bude bacao vijence?

“Zanimljivo, mislim da će Mlinarić na tiskovnoj konferenciji u srijedu, bolje da ništa ne otkrivam. Ima tu zakonski zanimljiva stvar koja rasvjetljava tu problematiku. Ostavit ću njemu da obasja taj pravnu kut, još nemam odgovor kako će biti na kraj dan. Riječ je o činu koji je zločest i provokativan, usmjeren protiv onoga za što se okupljamo 17. studenog u vukovarskoj bolnici i u Koloni sjećanja”, odlučan je Penava.









“Kada govorimo o političkim predstavnicima, SDSS-u, moramo biti svjesni o čemu govorimo. Unatoč svemu ću reći da su svi dobrodošli, no shvatite kada ti isti ljudi dođu 17. s namjerama i bacaju vijenac srpskim žrtvama, sada samo žrtvama. Postavlja se pitanje što rade u Koloni sjećanja ako ne daju počast žrtvama? Omalovažavaju žrtve tim činom 17. studenog, najednom se drugačije dijele žrtve, samo u Vukovaru, najednom ne postoji zlostavljač i žrtva. Jasno je da je riječ o provokaciji, da je imalo dostojanstva u toj Vladi, to bi se spriječilo. Hoćemo li se u Vukovaru samoorganizirati ili će to netko treći, ili ćemo imati cirkus kao dosad, reći će vrijeme, no vidimo što smjeraju Pupovac i Plenković”, rekao je Penava.

