PENAVA NA PRAGU USPJEHA KOJI JE ‘MOSTOVCIMA’ ISKLIZNUO DVAPUT! Miriše na raskol na desnici, cijenu plaćaju Petrov i ekipa: ‘Prijeti im potonuće i ozbiljna kriza’

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Na nedavno održanim izborima za mjesne odbore u Karlovcu Domovinski pokret osvojio je 16 posto glasova tamošnjih birača, dok na tim izborima Most i Hrvatski suverenisti, koji se također svrstavaju među predstavnike hrvatske desnice, nisu ni sudjelovali. Usporedno s time, Most i Suverenisti odvojeno su odlučili sudjelovati na izborima za mjesne odbore u Varaždinu, a da priča bude zanimljiva, Most je na tim izborima potpuno potonuo, odnosno pao na deveto mjesto s osvojenih 2,4 posto potpore, dok su Suverenisti pretposljednji s osvojenih 3,9 posto potpore. Iako su Domovinskom pokretu ankete uoči izbora predviđale pet posto potpore, oni na tim izborima nisu željeli sudjelovati jer su preostale dvije desne opcije odbile suradnju, odnosno zajednički izlazak na izbore.

Po političkim kuloarima govori se kako ovi izbori na desnom spektru po običaju nisu prošli bez podjela i trzavica pa su se tako navodno zbog varaždinskih izbora porječkali Mostov glavni tajnik Nikola Grmoja i europarlamentarac Ladislav Ilčić, i to zbog toga tko će biti prvi na listi, odnosno nositelj liste, zbog čega i jesu odvojeno izašli na te izbore, na kojima su i jedni i drugi potpuno potonuli i ozbiljno se osramotili. Budući da se o Suverenistima i Mostu već neko vrijeme progovara kao o saveznicima za nacionalnu političku scenu, postavlja se pitanje kako to misle postići i kako kane sastaviti listu za parlamentarne izbore kada se nisu uspjeli dogovoriti ni o listama za mjesne odbore u jednom Varaždinu, no to je tek jedno od pitanja vezanih uz Mostovo političko djelovanje i opstanak na političkoj sceni, na kojoj su se, da se ne zaboravi, uz asistenciju bračnog para Raspudić za suradnju nutkali i lijevo-liberalnim opcijama.

Slaba mreža

Nakon što ih je javno odbio SDP, a zatim i Sandra Benčić iz Možemo, mostovci su se odlučili preorijentirati prema Suverenistima, a za suradnju s Domovinskim pokretom, kako su sami istaknuli, nisu otvoreni. Sve u svemu, ovo je još jedna u nizu priča koje mirišu na raskol na desnici, a zanimljivo je kako se i u ovoj priči o raskolu na desnom spektru ponovno pojavljuje Most koji s ujedinjenom desnicom nije želio imati posla ni na posljednjim parlamentarnim izborima, na koje su izašli kao samostalna politička opcija. Ankete kažu da je Most trenutno četvrta politička opcija u zemlji, no baš je Varaždin primjer za to koliko ankete mogu biti varljive. Oni koji dobro poznaju zbivanja na političkoj sceni smatraju da bi Most uskoro mogao početi tonuti i da tu stranku očekuje ozbiljna politička kriza.





Zanimljivo je da se stranačkog predsjednika Božu Petrova sve rjeđe vidi i čuje u medijskom prostoru, sinjski bombarder Miro Bulj okrenuo se lokalnoj politici, Marin Miletić podnio je ostavku nakon debakla na izborima u Rijeci, pa se Most sveo uglavnom na istupe Nikole Grmoje i Raspudića. Niz poraza na izborima za mjesne odbore pokazuje da je Most na tankom ledu, a otkriva i kako ova stranka ima vrlo slabu mrežu lokalnih ogranaka, za razliku od Domovinskog pokreta kao konkurentske desne opcije.

Ivan Penava i stranačko rukovodstvo Pokreta pravodobno su spoznali da izgradnja i pravilno pozicioniranje stranke podrazumijeva i infrastrukturu, odnosno izgradnju ogranaka, što Mostu ne polazi za rukom. Čini se da je Penava, osim u ovom operativnom smislu, sazrio i u političkom kontekstu pa je ovih dana prilično mudro ponudio suradnju Mostu, koji je tu opciju odmah u startu sasjekao, dok Penava nije odbacio ni mogućnost suradnje s HDZ-om uz, dakako, jasno dogovorene uvjete. Time Penava dokazuje da je uključiv političar koji nije zatvoren prema suradnji sa srodnim političkim opcijama, što s Mostom ipak nije slučaj jer oni, čini se, već sada plaćaju cijenu tvrdoglavog odbijanja suradnje sa srodnim političkim opcijama.

Ideološko opredjeljenje

Nije tajna da se Most prije dva puta sastajao i razilazio s HDZ-om, a nakon toga su više puta odbili suradnju s Pokretom te su na koncu, ako je vjerovati događajima u Varaždinu, u pitanje doveli suradnju sa Suverenistima, zbog čega postoji mogućnost da ih i biračko tijelo počne percipirati kao političku opciju koja ne može surađivati ni s kime. Pitanje svih pitanja jest je li Most jedina relevantna desna opcija na hrvatskoj političkoj sceni ili je ipak posrijedi opcija koja izaziva komešanje na desnici svaki put kada se počne govoriti o njezinu ujedinjenju.

Nije nepoznanica da je Most osmišljen kao skup niza uspješnih lokalnih političara. U sabornicu je u početku ušlo njih 19, i to ponajviše zahvaljujući istupima tadašnjega metkovskog gradonačelnika Bože Petrova koji je kod javnog bilježnika ovjerio dokument kojim je jamčio da neće surađivati ni s HDZ-om ni sa SDP-om, navlačeći time na sebe, svjesno ili ne, vječnu stigmu političara koji je pregazio vlastiti ovjereni potpis.

Ne samo da je Most nakon izbora surađivao s HDZ-om Tomislava Karamarka nego su se mostovci prije toga u tajnosti sastajali i s tadašnjim šefom SDP-a Zoranom Milanovićem. Do saborskih su klupa u to vrijeme s Mostom stigli ljudi koji s desnom orijentacijom nisu imali nikakve veze, poput, primjerice, Jure Martinčevića, nekadašnjeg vrgoračkog gradonačelnika Ante Pranića ili pak liječnice Ines Strenje. Sve u svemu, bilo je to daleko od desne opcije, a i Most je sam od sebe dugo skrivao svoje ideološko opredjeljenje, da bi se na koncu ipak predstavili kao politički predstavnici desnog centra. Dok se za Petrova, Grmoju i Bulja može reći da su politički konzervativci, pitanje je u kojoj je to mjeri Marija Selak Raspudić koju prijatelji i znanci iz mladih dana opisuju kao ženu liberalne orijentacije.

Nositelj problema

Istini za volju, njezin suprug, mostarski intelektualac Nino Raspudić, u medijski se prostor probio kao kolumnist konzervativne orijentacije, ali je unatoč tomu mnogima u tom kontekstu upitna njegova sklonost predsjedniku Milanoviću. Potpuno nesklon Mostu već je neko vrijeme bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko kojega se dugo smatralo jednim od predstavnika stranačke desnice. Dobro je poznato da se Most Karamarku zamjerio zbog afere Konzultantica, kada su inzistirali na njegovu odlasku iz politike, što se u konačnici i dogodilo, iako se ispostavilo da mostovci u koječemu nisu bili u pravu kada je on u pitanju.









“Treba spomenuti slučaj INA-MOL i sjetiti se kako sam predlagao da se, u dogovoru s mađarskom stranom, povučemo iz arbitražnog postupka i izbjegnemo mogućnost poraza, a time i gubitka nekoliko milijardi kuna. Most je, naravno, bio protiv jer, kako rekoše, ‘brifirani’ su da dobro stojimo u postupku. Mene su optužili da izdajnički branim mađarske interese. Arbitražu smo izgubili. Dakle, htio sam zaštititi hrvatske interese. Čije interese je branio Most? Je li itko ikada tražio njihovu odgovornost? Možda mediji? Ni spomena šteti koju je Most učinio Hrvatskoj. A milijarde kuna su bile u pitanju. Naše, hrvatske milijarde. Gdje su tih dana bili reporteri i snimatelji, naslovnice koje vrište o nevjerojatnoj šteti koju je Most prouzročio svima nama? Ali treba definirati meritum i nositelja problema! A to sam ja, moja ideološka struktura i politike za koje sam se zauzimao i pokušavao ih realizirati. Jačanje domaće proizvodnje (posebice hrane – što bi oživilo opustošeno hrvatsko selo), ograničavanje moći uvozničkog lobija, jačanje malog i srednjeg poduzetništva (radi stvaranja snažnog srednjeg sloja stanovništva), osmišljavanje provedive populacijske politike, lustracija i procesuiranje komunističkih zločina”, tvrdio je svojedobno Karamarko kritizirajući mostovce koje ni njegov nasljednik, premijer Andrej Plenković, ne može podnijeti.

Ideološka vrludanja

Štoviše, Plenković je taj koji je sipao žestoke salve uvreda na račun Mosta, s Nikolom Grmojom jednom se prilikom zamalo fizički obračunao, a u HDZ-u mostovce ionako nerijetko nazivaju produženom rukom predsjednika Milanovića. Što god da mostovci bili, oni zasad djeluju relativno stabilno, no pitanje je koliko će taj dojam potrajati jer desnica može zaboraviti na sve, ali teško da Mostu može progledati kroz prste i zanemariti njihova ideološka vrludanja, koja se Domovinskom pokretu dosad nisu dogodila.

Oni su u tom pitanju od početka dosljedni, što je još jedan pokazatelj Penavine političke zrelosti, koja bi na koncu Pokret mogla dovesti u vladajuću poziciju, s koje su mostovci ispali dva puta jer je s njima bila nemoguće surađivati. Iako će oni reći da je bila riječ o principima i inzistiranju na poštovanju pravne države, ono što nikada dosad nisu rekli jest zbog čega su uopće prevarili vlastite birače, odnosno pregazili potpis ovjeren kod javnog bilježnika, a osim toga, nikada nisu objasnili kako to da su pristali da ih na samim začecima financijski potpomogne Mesićev prijatelj Branko Roglić.