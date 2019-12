PENAVA KONTRA PLENKOVIĆA: ‘Glas za Miroslava Škoru je glas za Miroslava Škoru!’

Autor: Dnevno

Danas je u Vukovaru održana 10. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Prije početka sjednice Savjeta, u gradskoj upravi sastali su se premijer Andrej Plenković i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Prošlo je mjesec dana otkako je Ivan Penava izjavio da razmišlja o kandidaturi na unutarstranačkim izborima te je novinare zanimalo je li razmislio. “Mislim da sad nije vrijeme. Doći će vrijeme kad ćemo razgovarati o tim stvarima.”

Premijer je izjavio da su razgovarali, između ostalog, i o neprocesuiranju ratnih zločina. Penava o tome kaže: “U fokusu su bili projekti, što je Vlada napravila i kako je to napravila, odnosno što se može poboljšati. To je bio fokus sastanka. Te teme dotaknuli smo se vrlo kratko, ali ne na razini koja bi sad bila zanimljiva. Tu je dosta toga ranije rečeno i mislim da je svima jasno da je ogroman posao pred nama. Rekao bih da svaki sastanak ima neku svoju temu. Današnja tema bio je Vladin Savjet za Slavoniju, Srijem i Baranju. Kad je tema ratnih zločina, onda ta tema dominira. Doći će to na red, ne morate se sekirati”, tvrdi Penava.

Upitan kako gleda na poruke Miroslava Škore da je Andrej Plenković izdao HDZ i ideju Franje Tuđmana, kazao je: “Svima su puna usta Franje Tuđmana. Govorimo o povijesnoj osobi čiji su lik i djelo monumentalni i naprosto mi je teško bilo koga tko stavlja u usta prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana – shvatiti bilo kako osim nekoga s nedostatkom vizije i ideje. Danas imamo druge izazove. U kontekstu spominjanja Franje Tuđmana, naravno da uvijek treba poštovati njegovo djelo, a ono se zove hrvatsku državu, i nikada ga nećemo nadmašiti. Ali danas živimo neke druge probleme, drugi ciljevi bi trebali biti pred nama. Ne mogu shvatiti to nadmetanje tko je veći pobornik ideja Franje Tuđmana. To je izostanak vizije vlastitog postupanja i razvoja Hrvatske”, kaže Penava.

Penava je odgovarao i na pitanja o prepirci na relaciji Plenković-Škoro, odnosno na pitanje – je li glas za Miroslava Škoru glas za Zorana Milanovića? “Glas za Miroslava Škoru je glas za Miroslava Škoru”, jasno je odgovorio. Na pitanje znači li to da se ne slaže s premijerom, koji tvrdi upravo to, kazao je kako “svatko ima pravo na svoje mišljenje.”