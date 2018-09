‘Penava je pijun, zločini u Vukovaru se koriste da bi se svrgnula izabrana vlast i postavila ona koja to nije’

Autor: MiMi

Gost Nedjeljom u 2 danas je bio Milorad Pupovac, jezikoslovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i važan faktor u vladi Andreja Plenkovića. Dobro raspoloženi Stanković ovaj put je svog gosta izrešetao pravim pitanjima.

Smeta li vas to što dijelu javnosti morate dokazivati lojalnost Hrvatskoj?

Nemam tu potrebu. Lojalnost se dokazuje u kriznim vremenima kada ljudi ostaju bez svojih sunarodnjaka kao što sam ja ostao. Za mene je lojalnost, lojalnost prema prijatelju, susjedu, kolegi na poslu, prema vrijednostima koje slijede ljudi koje nikada nisam upoznao. Lojalnost je osjećaj sigurnosti.

Spomenuli ste krizna vremena. Ratna vremena su bila krizna. Vi ste ostali u Hrvatskoj, a prozivaju vas da ste tada od ’91. do ’95. bili velikosrbin. Vi ne odgovarate na to, iako ste govorili da je odcjepljenje Krajine neprihvatljiv čin i da ste se ’91. na konferenciji u Haagu zauzimali za samostalnost Hrvatske. Zašto to ne radite?

Dojam vam je dobar. Meni je to ispod časti. Bilo je to neophodno da učinim za zemlju u kojoj živim i za narod kojem pripadam. Bila je to dužnost prema mojoj rodbini jedne i druge nacionalnosti. Olako se neke grupe u Hrvatskoj prozivaju neprijateljima samo zato što su Srbi, Židovi, socijaldemokrati ili liberali. To je pokazatelj nelojalnosti onih koji to rade, a ne mene. Na mnogo mjesta moji su sunarodnjaci morali potpisivati izraz svoje lojalnosti. Oni koji misle da će izbrisati iz sjećanja ono što se događalo ljudima koji su ostali bez posla i bez stanova, krivo misle.

Kada ste rekli da od vas traže da preuzmete odgovornost za nečije tuđe riječi, mislili ste na govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci kojemu ste i sami prisustvovali. Pitanja o tome doživjeli ste ad hominem. Zašto se ne odredite prema tom govoru kad šteti vama i vašim sunarodnjacima u Srbiji?

Jeste li ikada mene čuli da govorim je Hrvatska ustaška država?

“Ne, ali ste prozvali predsjednicu zbog skandiranja na tribinama.”

To je sasvim druga stvar.

Zašto nedvosmisleno niste rekli da je Aleksandar Vučić nanio štetu Hrvatskoj tim izjavama?

Kada bismo u Hrvatskoj imali drugačiji odnos prema činjenici da je iz Hrvatske protjerano gotovo 300 000 Srba od 1991. do 1995. onda bi svaki moj odgovor na te stvari bio jednostavniji. Ovako, kada se mi pravimo da se nije dogodio egzodus od kojeg se srpska zajednica nikada neće oporaviti i žmirimo pred tim tko je sve iskazivao želje da do toga dođe, onda biste trebali razumjeti da nisam u istoj poziciji kao netko tko nema to iskustvo. Nisam rekao i nikada ne bih rekao to što je Vučić rekao. Za tu činjenicu krivci nisu samo na jednoj strani i odgovorni nisu samo na jednoj strani i to cijelu stvar čini kompleksnijom. Spomenuli ste Haašku konferenciju u jesen 1991. gdje sam govorio o položaju Srba u Hrvatskoj. U povratku, zatekla me vijest o masovnom ubojstvu Srba u Gospiću. Oni su tamo bili pozvani da se vrate pa pobijeni. Kada sam digao glas protiv toga, bio sam proglašen neprijateljem broj jedan.

Je li govor Vučića štetan i neprimjeren?

Hrvatska i Srbija moraju prekinuti rat oko pitanja izbjeglica, manjina i ratnog nasljeđa. Moraju se vratiti u razgovor oko ratnih zločina, prava manjina i prava izbjeglica. Optužbe kao što su ove neće tome doprinijeti. Djelovanje te vrste može samo biti manipulativno. Predlažem drugačiji pristup.

Jednom prilikom ste rekli da politička klasa u Hrvatskoj ima sve manju moć, a sve veću klerici, tajkuni i branitelji. Što ste mislili pod tom izjavom?

Govorim to već nekoliko godina. U javnosti je to izašlo prije nekoliko dana. Rekao sam gdje se prelijeva ta moć. U vrijeme predsjednika Tuđmana, moć je bila u rukama politike, kao i u vrijeme Mesića, Račana i Sanadera. Nakon ulaska u Europsku uniju, stvari se počinju mijenjati. Moć institucija slabi, a jača utjecaj grupacija koje sam spomenuo.

Parlamentarna demokracija već 15 godina slabi. Dokaz tome je situacija kada se proračun izglasava i ne priznaje ni jedan amandman oporbe.

Ne dolazi iz samo jednog centra moći (vlade) sve. Ima i još centara moći. Kada vlada predlaže proračun, ne znači da iza toga ne stoje drugi interesi.

Rekli ste da premijera Plenkovića treba platiti suhim zlatom. Mislite li to i dalje?

U vrijeme kada je hrvatska bila suočena s destruktivnim stanjem politike u kojoj su građani bili podijeljeni u tabore, dolazak umjerenog, demokršćanski usmjerenog političara na čelo HDZ-a za našu zemlju u tom trenutku je izgledalo kao dobro rješenje.

Koliko novaca iz proračuna dobiva Srpsko narodno vijeće? U svibnju 2016. glasali ste da se SNV-u dodijelili tri milijuna. Jeste li bili u sukobu interesa?

U Savjetu za nacionalne manjine, jedan sam od rijetkih koji se izuzima iz rasprava i odlučivanja o sredstvima, baš iz tog razloga da mi netko ne bi to mogao prigovoriti da sam u sukobu interesa.

A u svibnju 2016.?

Tada je manjinskim organizacijama tadašnja vlada Tima Oreškovića uskratila financiranje. Tako su nas ucjenjivali da ih podržimo. Odbacili smo tu mogućnost i jedva smo opstali kao organizacija. Funkcionirali smo na posuđenom novcu i donacijama. Što se tiče Savjeta za nacionalne manjine, ne mogu se sjetiti jesam li glasao ili nisam. Mislim da nisam. Bilo je to vrijeme vladine crne liste i borili smo se za svaku kunu.

Koliko sada dobivate?

Dobivamo temeljem programa Savjeta i Ureda za nacionalne manjine. Nažalost, to je vladom Tima Oreškovića promijenjeno. Ove smo godine dobili 10 ili 11 milijuna kuna.

Kako gledate na prosvjede u Vukovaru?

Ako je stvarni motiv procesuiranje ratnih zločina, ja bih volio da mi to netko kaže. Prozvani SDSS-ovac Čurčić surađuje s istražnim organima.

Koja je bila Čurčićeva uloga na Ovčari?

Bio je radnik na stroju. To morate njega pitati. I od Srba čujem kako susreću ljude koji su im ubili obitelj u Vukovaru. No, u tom slučaju, ja ne pokrećem hajku. Postoje pravosudne institucije koje se bave tom problematikom.

Koji je smisao prosvjeda u Vukovaru?

Skrivali su se zločini i protiv Srba u Paulin dvoru, u Dalmaciji, u Oluji, a nitko ne pokreće to pitanje.

Pretjerujete, postoje oni koji se tim bave, na primjer nevladine udruge.

No, nitko ne organizira te prosvjede.

Ne organizira jer nema većine koju bi to interesiralo.

Ne nego nema medija koji bi to pitanje postavili. Prosvjed nije način, ovo je korištenje ratnih zločina za otvaranje vrata za politiku koja je bila poražena, zato da bi se smijenila vlast koja je demokratski izabrana i postavila vlast s nedemokratskim elementima.

Mislite li da vukovarski gradonačelnik Penava to čini?

On nije glavni akter u toj priči.