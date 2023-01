PENAVA JAVNO ODGOVORIO NA JANDROKOVIĆEVO PISMO! Otkrio zašto nije dao Mažaru govoriti i žestoko mu uzvratio pitanjem

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, gostujući u emisiji Oporbeni zarez na Hrvatskom radiju, komentirao je pismo koje je dobio od predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, a u kojem on navodi kako je “neugodno iznenađen” jer nije bio dopušten govor njegovog izaslanika Nikole Mažara na jučerašnjoj Svečanoj akademiji u Vukovaru u povodu 25. godišnjice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

Penava se osvrnuo na to pismo, rekavši kako je organizaciju 25. obljetnice trebala organizirati država, a ne Grad Vukovar.

“Međutim, znao sam koliko se drži do tih stvari, osjećao sam odgovornost i preuzeli smo to kao grad. Uputili smo pozive svima kojima je trebalo pa tako i Hrvatskom saboru, odnosno gospodinu Jandrokoviću, ali poučeni smo iskustvom i praksom kakvu nažalost gospodin Andrej Plenković i njegova stranka prakticiraju, a to je da se ne odazivaju na takve pozive, već šalju izaslanike i vrlo često, bez obzira na prigodu, bespotrebno politiziraju.





Otkrio razlog zašto Mažaru nije dao govoriti

Protokol Grada Vukovara uputio je poziv predsjedniku Sabora, predsjedniku Vlade i predsjednika države sa zamolbom da se poziv odnosi na njih te da u slučaju njihove spriječenosti zahvaljujemo, ali da ne šalju svoje izaslanike”, kazao je Penava, komentirajući Jandrokovićevo pismo.

A onda je objasnio i zbog čega nije dao govoriti Jandrokovićevu izaslaniku Mažaru.

“Gospodin Jandroković je po ne znam koji put poslao svoje izaslanike, koji politiziraju izvan konteksta, baveći se dnevnom politikom, a ne prigodom, zato gospodinu Mažaru nisam dopustio obraćanje na Svečanoj akademiji”, pojasnio je Penava.

‘Plenković skreće pozornost s vrlo osjetljivih afera’

Potom je dodao i kako uvažava protokol, no da mu je bilo teško poslati poziv SDSS-u i osobno Vojislavu Stanimiroviću.

“Ali pozvao sam ga jer je bio dionik te priče i dao svoj doprinos, bez obzira na sve drugo što o njemu mislim, ali iz pristojnosti sam ga pozvao”, naveo je Penava te se hipotetski zapitao je li isto pismo gospodin Jandroković uputio i Stanimiroviću i svom koalicijskom partneru SDSS-a. Penava smatra da je riječ o politiziranju.

Penava se osvrnuo i na nove promjene u vladi, ali i na Plenkovićeve prozivke.









“Budući da sam i sam prozvan kroz retoriku gospodina Plenkovića da sam Rus, moram reći da je to vrlo loša, destruktivna priča koja je ratoborna i huškačka, međutim to je sve zbog skretanja s tema. Građani teško žive, inflacija je rekordna, dogodile su se i neke afere vrlo osjetljive za gospodina Plenkovića i sada time skreće pozornost”, smatra Penava.

‘Domovinski pokret se priprema’

Komentirajući nove ministre, šef Domovinskog pokreta naglasio je kako su važni rezultati.

"Premijer ima pravo birati ministre, no naglasio je da osim prava ima i obveze, a kada se dođe do obveze, građani se pitaju gdje su rezultati", kaže.









Smatra da u Hrvatskoj trenutačno postoje mnogo bitnije teme od Ukrajine, a o mogućnosti izvanrednih parlamentarnih izbora, rekao je: “Domovinski pokret se priprema, premda ne vjerujem da će do njih doći”.