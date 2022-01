PENAVA ISKAZAO JASNE AMBICIJE U NOVOJ GODINI: ‘To je bio i ostat će moj prioritet, kako u Gradu Vukovaru tako i u čitavoj Hrvatskoj!’

Autor: D.R.

Ivan Penava je ušao u 2021. kao gradonačelnik Vukovara, u prošloj je godini izborio i treći mandat a u svom političkom životopisu dodao je još jednu važnu stavku, postao je i predsjednik Domovinskog pokreta.

S te strane, dakako, može biti zadovoljan godinom koja je iza nas.

“Ponosan sam na oba gradonačelnička mandata iza sebe, a ovaj treći bio je samo jasna potvrda da nešto dobro radimo i da smo na dobrom putu. Povjerenje koje godinama dobivam od svojih Vukovaraca, a sada i od članova Domovinskog pokreta još me više motivira da budem bolji u onome što radim”, rekao nam je osvrćući se na prošlogodišnja ostvarenja.

Ne smijemo robovati globalističkom mainstreamu

“Na parlamentarnim izborima bio sam nositelj liste Domovinskog pokreta, a sada kada sam predsjednik Domovinskog pokreta zalagat ću se za iste temeljne vrijednosti za koje sam i tada, a to su ljubav prema svom narodu, svojoj zemlji kao i interesi naroda i ove države. Uvjeren sam da su me baš ustrajnost i kontinuitet u takvim politikama doveli do ove pozicije gdje se danas nalazim“, dodao je.

U novu 2022. ulazi s jasnim ambicijama koje nam je i otkrio.

“Ambicije su veoma jasne, cilj nam je daljnje pozicioniranje Domovinskog pokreta kao stožerne opozicijske stranke koja jasno promiče suverenističke politike koje se temelje na domoljublju, Domovinskom ratu kao polazišnoj osnovi i obitelji kao temelju društva. Godinama već upozoravamo na ključne hrvatske probleme kao što su korupcija, nepotizam, kriza morala i sve manje oslanjanje na tradicionalne i suverenističke vrijednosti umjesto na robovanje globalističkom mainstreamu. To je bio i ostat će prioritet, kako u Gradu Vukovaru tako i u čitavoj Hrvatskoj”, poručio je.