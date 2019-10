PENAVA IDE SAM U BORBU? Stier nahvalio Penavu, ali Penava je vrlo oprezno uzvratio!

Autor: Dnevno

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava u Splitu je komentirao odnose s premijerom Plenkovićem, istupe Davora Ive Stiera te Milorada Pupovca. U Splitu je s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom potpisao Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Splita i Grada Vukovara.

Novinari su ga upitali što misli o Davoru Ivi Stieru, a Penava je rekao da misli sve najbolje. “Mislim da je riječ o vrhunskom intelektualcu, političaru širokog svjetonazora, i to je otprilike to. Vagati u ovom trenutku tko je bolji, nisam sklon takvim kvalifikacijama, jer je to poprilično relativna kategorija. To što ste danas možda prvi i ovako već subjektivno, ne znači da ćete sutra biti. Okolnosti se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, tako da nikad nisam sklon takvim procjenama. S tim da svakako mislim da smo jedna stranka i u ovom momentu poglavito nije trenutak za kvalifikacije te vrste”, rekao je Penava.

Dodao je da se nije čuo s Plenkovićem otkako je bacio statut Vukovara na pod.

Što se tiče Milorada Pupovca, Penava je rekao da su tu mišljenja jasna. “Mnogi će reći da su moji stavovi jasni, ali ja mislim da su vrlo jasni i stavovi druge strane. Oni često, doduše, nekog zavedu jer su u celofanu, pa može pomisliti da to baš i nije tako. Međutim, kad prođete kroz jedan katalizator, kakav je Vukovar, gdje su stvari poprilično kristalno jasne, znači nije to Zagreb, da se stvari mogu ušušuriti i upakirati, tamo su stvari kristalno jasne i na onoj liniji i tezi da jedno zdravo društvo, jedna zdrava Hrvatska ne može imati istodobno spomenik četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, a dva kilometra dalje bistu Blagi Zadri, naprosto notorna činjenica s kojom mislim da će se složiti 99 posto građana ove države. S druge strane, mi to imamo. Svi se slažemo da to nije u redu, ali mi to imamo i ja sam skloniji više vjerovati djelima, nego riječima, jer riječ je jako lako prevaliti preko usta, a djela su ono što čini dužnosnike dužnosnicima i po čemu bi ih se trebalo mjeriti. Dok ne vidimo djela, meni naprosto, a mislim i sve većem broju građana ove države ta upakiranost u raznorazne funkcije, primjerice predsjednika Odbora za ljudska prava i tako dalje, naprosto neće proći, jer je u strašnoj koliziji s onim što je poruka s terena”, rekao je Penava.

Upitan je osjeća li se usamljeno u svojoj borbi i svom naumu, a Penava je rekao da postoje ljudi koji misle poput njega, kao i oni koji ne dijele njegovo mišljenje “i to je valjda normalno u demokraciji”.





Govoreći o političkom ambijentu, Penava je rekao da mu je tu puno stvari maglovito, nejasno. “Ne stoga što mi je nejasno, mislim da nisu stvari onakve kakve trebaju biti, ali mislim da je to jedna faza koja treba proći, mislim da će vrlo brzo proći. Poslao sam poruke na tom tragu. Ili se taj ambijent treba promijeniti ili je to ambijent koji za mene postaje prenegostoljubiv i prekancerogen”, rekao je Penava.

Na pitanje znači li to da je i ostavka na gradonačelničku poziciju jedna od opcija, Penava je rekao: “Ne bih htio da ispadne da sam ja sad neka razmažena osoba ili lik koji ima nekakve prohtjeve i glumi princezu na zrnu graška, ovo su preozbiljne stvari. To su krucijalne stvari našeg društva i naše mlade države i rekao sam na tom tragu da sam spreman na sve. Ovo je možda jedna od najbenignijih stvari. Ove vrijednosti su slovo A u abecedi hrvatske države i za mene, i bez tog slova ja ne vidim kako je moguće ići dalje.”