PENAVA I CIJELI GRADSKI ODBOR NAPUSTILI HDZ: S ovom odlukom, definitivno sve maske padaju!

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ima konferenciju za novinare na temu aktualne političke situacije.

Očekuje se da će objaviti svoj odlazak iz HDZ-a.

Prvi se obratio javnosti Dražen Varna koji je najavio da je istupio predsjednik gradskog odbora HDZ-a Grada Vukovara, svi predsjednici temeljnih organizacija, zamjenici…

Zašto je došlo do takve odluke?

Penava se odlučio na suradnju s Miroslavom Škorom i njegovim Domovinskim pokretom, a Škoro mu pak zauzvrat daje vodeću poziciju u petoj izbornoj jedinici, što Penavi osigurava ulazak u Sabor.

S Penavom iz vladajuće stranke vjerojatno odlaze i njegovi suradnici Damir Barna i Tomislav Šota, ali i nekolicina ostalih kolega, što znači da je Škoro dobio prvu bitku, no pred njim je ozbiljan i opasan rat u kojem se pobjednik tek treba isprofilirati.

Penava je rekao kako se zahvaljuje na suradnji.

“Podsjećam da je ovo ipak grad heroja i treba ostati uspravan zbog generacija koje trebaju doći. Ne samo da su okrenuli leđa već su tražili od nas da pustimo teme. Postoje tri razloga zašto smo to učinili. Prvi razlog je neprocesuiranje ratnih zločina jer za jedan razoren grad nitko nije odgovorao. Drugi razlog je gospodarski. Vukovar se neprekidno koristi u marketinške svrhe. Pitam se koliko se dosad puta čulo iz ustiju predsjednika Vlade, ministara o zakonu o poticanju ulaganja? Jeste li svjesni da još ne postoji ni prijedlog toga zakona?

Prvi put u mandatu ove Vlade su najveća vukovarska poduzeća dovedena u opasnost. Borovo, Vupik, Velepromet, Komunalac je ostalo bez mehanizma iz 2001. godine i to prvi put u mandatu ove vlade. Treći i ključni, prijelomni razlog je popis stanovništva. Još jednom je u političkoj trgovini između HDZ-a i koalicijskih partnera izdan Vukovar. I to da manjinci popisuju manjince. Teret tog dogovora ponovno će snositi građani Grada Vukovara. Ponovno je to sve ispred interesa Vukovara, a sve suprotno pijetetu Vukovaru, isti petak kada je Vukovar proglašen mjestom Domovinskog pijeteta”, naglasio je Penava.

Trgovinu HDZ-a i SDSS-a sljedećih 10 godina ponovno moraju snositi Vukovarci. Napomenuo je kako se ne može dopustiti da se trguje s građanima grada Vukovara.

“Niska trgovina zbog političkih interesa ne dolazi u obzir”, zaključio je Penava.

Na novinarski upit je li se čuo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, Penava je rekao kako je u noći 15. ožujka, čestitao Andreju Plenkoviću pobjedu na unutarstranačkim izborima i od tada nisu imali nikakav kontakt.

“Kalkulirati s mandatom i stavljati ga iznad ciljeva za koja se svi zalažemo, nikada mi nije palo na pamet. Nažalost, glas velikog broja stranačkih kolega se ne čuje. Naši ciljevi su jasni i važno je naglasiti da svi mi koji izlazimo iz HDZ-a izlazimo u neovisnu stranku. Kakav oblik će ona na kraju imati, vidjet ćemo. Hoćemo li se naći na listi s Domovinskim pokretom pustit ćemo za neke druge konferencije za novinare. Neke vrijednosti su iznad politike i stranačke stege. Ostajemo dosljedni svojim stavovima”, rekao je Penava.

“Imali smo saborski mandat i mjesto u Saboru. Tijekom proteklih godina rekao sam da ćemo dati sve od sebe i sve što treba da se problemi riješe. Nakon svih ovih godina ne moram dokazivati jesu li mi važnije vrijednosti ili fotelje. To je ipak pitanje za neke ljude u Zagrebu”, naglasio je Penava.

Na upit o tome kako će izgledati suradnja s Domovinskim pokretom, Penava je, prije svega istaknuo kako se ne može očekivati da će loše govoriti o HDZ-u. “Uvjeti naši s gospodinom Škorom su jasni, važan je Vukovar”, rekao je Penava.

Pozvao građane da prepoznaju misao, osjećaj i intenciju te da se ne daju zavarati te da im daju povjerenje kako bi konačno “postavili stvari tamo gdje im je mjesto”.

“Svi smo u službi interesu prvo Vukovara, a nakon toga i Slavonije i Hrvatske. Ako pritom moramo s nekim surađivati onda će tako i biti. U proteklih 29 godina za razoreni grad i mrtve nitko nikada nije odgovarao. Tu je točka, kraj i jedna golema tišina koja para uši”, naglasio je Penava.

Osvrnuo se i na rad Vlade u sljedećih mjesec, mjesec i pol dana te dometnuo kako će se čuti samo informacije za “zamazivanje očiju”.

Na novinarski upit očekuje li odmazdu, Penava je odgovorio kako ne očekuje odmazdu.

“Razgovaram sa Škorom i ljudima oko njega. Na neki način ovo je tektonika. Ovo je snažna poruka. Nije mišljenje, hir, ambicija jednog čovjeka. Ovo je krupna, teška odluka cijelog Gradskog odbora i njegovih čelnih ljudi. S ovom odlukom, definitivno sve maske padaju. Svi ljudi koji razmišljaju na tragu ovih vrijednosti koje smo iznosili, a mnogo ih je te ih pozivam da smognu snage i hrabrosti i prate ovaj put”, rekao je Penava.

Osvrnuo se i na Andreja Plenkovića i njegove odluke te rekao kako nikada Plenković nije rekao da je nešto nemoguće.

“Kao političar shvatio sam da svatko ima svoj sektor odgovornosti. Na to me podsjetila jedna njegova izjava iz 2018. kada je rekao – ‘Na vaše pitanje neka svatko snosi odgovornost za svoje postupke, aludirajući na prosvjede. Pitam se tko danas snosi odgovornost za sve što se događa? Gdje je odgovornost Andreja Plenkovića jer će biti još jedan premijer u nizu koji nije ništa napravio za Vukovar”, upitao se Penava.