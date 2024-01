Penava: ‘Građani samo na jedan način mogu spasiti Hrvatsku’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti. Na početku se referirao na prosvjed koji je danas na Markovu trgu održan u realizaciji Hrvatskog novinarskog društva. Penava kaže, možda će se neki iznenaditi, s obzirom na to da se uglavnom s njegovim vodećim ljudima politički, svjetonazorski i po mnogim drugim linijama kao Domovinski pokret ne slažu, ali u ovom slučaju daju apsolutnu podršku i HND-u i novinarima.

“Prosvjed za cilj ima jedino iskomunicirati da Plenković i njegova Vlada pokušavaju, pod krinkom zaustavljanja curenja informacija iz istraga, blokirati da u javnost izađu sve one neugodne informacije i afere koje su u prošlosti, a i danas izlaze o njemu i njegovim ministrima, članovima Vlade i stranke. Želi to poklopiti i zatvoriti kako bi zaplašio novinare i to je nešto što dozvoliti ne smijemo. Stoga, puna podrška svim novinarima i HND-u”, uvodno je poručio Penava.

Dodao je kako je danas aktualno i imenovanje Glavnog državnog odvjetnika, gospodina Turudića, te kako je stav Domovinskog pokreta da je njegov odabir doveo do podjele društva, i to na način da on ide izravno kao prijedlog Plenkovića i vladajuće većine, bez da su za to osigurali širu potporu ostalih stranaka.

Penava: Odjednom se Plenkovićev osmjeh pretvara u grč

”Moramo reagirati i ukazati na to da Plenković to radi svjesno kako bi izdvojio sebe od odgovornosti po pitanjima različitih afera, primjerice afere ‘Geodezija’, gdje nas je sve pokušavao uvjeriti kako je riječ o nacionalnim, a ne EU sredstvima. Nije naivan kad to zaziva, jer ukoliko su nacionalna sredstva, onda postupa DORH, a vidjeli smo u aferi ‘Softver’ kako DORH ne postupa kad je u pitanju zaštita nacionalnih sredstava. Međutim, ukoliko je riječ o sredstvima Europske unije, onda je jasno kao dan da ima posla s Europskim javnim tužiteljem i da onda počne letjeti perje. Odjednom se Plenkovićev osmijeh pretvara u grč i vrlo često osmijeh njegovih ministara u suze”, istaknuo je.

Penava upozorava da je zaustavljanje novinara s jedne strane razlog zašto je Plenković inicirao Lex AP, dok s druge strane žuri bez potrebe uoči izbora s imenovanjem Glavnog državnog odvjetnika kako bi imao svog čovjeka i DORH i dalje pod kontrolom. Naglasio je da Domovinski pokret na to apsolutno ne može pristati te rekao da se trebamo danas zapitati koji će to ljudi podržati Turudića kroz raspravu, a kad bude glasanje, izabrati ga za Glavnog državnog odvjetnika.

‘Premijer višim plaćama potkupljuje, a boji se i nereda na ulicama’

”Koliko njih su u predmetima obrade Državnog odvjetništva svih razina, od općinskih i županijskih pa do Glavnog državnog odvjetništva i USKOK-a? Kako će ti ljudi glasati? Nisu li oni u sukobu interesa? Kako će glasati Boris Milošević, koji je USKOK-ov optuženik? Znači, sve klika naslonjena na Plenkovića i teatar apsurda doveden do krajnjih granica kada se gubi povjerenje i nada hrvatskih građana da može biti bolje. Ali bolje biti može, bolje biti mora, i kad već promjena ne ide kroz institucije, vrlo brzo će hrvatski građani dobiti šansu promijeniti te stvari na izborima, i zato ih pozivam da budu mudri i ne zaborave da stvari još jedino oni mogu promijeniti u ovoj državi”, rekao je.

Što se tiče DP-a, Penava poručuje da kad dobiju povjerenje hrvatskih građana da mijenjaju stvari, izbor Glavnog državnog odvjetnika provodit će dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru kako bi se tom čovjeku osigurala neovisnost i puna podrška da bi bio u poziciji ne odgovarati nikome ponaosob ni po stranačkim linijama, nego hrvatskom društvu u cijelosti.









”Druga stavka koje se dotičemo ovih dana su plaće i inflacija. Sve ovo što radi aktualna Vlada u predizborne svrhe, pokušavajući potkupiti javnost i hrvatske birače, može se podvesti pod jedan naslov – kardinalna pogreška u tajmingu i prigodom uvođenja eura u Hrvatskoj. Plenković i guverner Vujčić su obećavali jeftiniji novac i situaciju u kojoj neće doći do inflacije. Dobili smo sve obrnuto od toga. I sada se jednostavno nalaze u utrci s rekordnom inflacijom koju ne mogu sustići. Da bi izbjegli nerede na ulicama, bili su prisiljeni podići minimalce, jer su ti ljudi doista bili gladni. Kako su digli minimalce, napravili su disbalans u sustavu, a sada se javljaju i svi ostali, javljaju se nastavnici,

profesori, liječnici, medicinske sestre, suci”, istaknuo je Penava.

Kaže da se ljudi s pravom javljaju jer žele sa svojim plaćama i radom biti u mogućnosti pratiti troškove života: ”To, nažalost, zbog ovih kardinalnih grešaka neće biti u stanju pratiti jer Plenković jednostavno ne može dovoljno kvalitetno odgovoriti i ispraviti propuste koje je napravio. I zato ovi postoci koje nudi nikad neće nadoknaditi gubitke koje nam je izazvao. Euro više nije euro, euro ne vrijedi više koliko je vrijedio prije godinu, dvije ili tri. Cijena stana u Zagrebu ili Splitu više nije kakva je bila, nego je puno veća i nema postotka kojeg Plenković može isplatiti da bi to nadoknadio. Napravio je kardinalnu grešku i red je da za nju plati”.

‘Mora bi biti državnik, a ne briselski činovnik’

”Vidim i da je dubrovački župan Dobroslavić uvažio i preuzeo retoriku DP-a i u Bruxellesu za potrebe domaće javnosti šalje poruke kako oni štite baštinu Dubrovnika i ne daju ‘srpskom svetu’ da svojata Boškovića, Vrančića, Marulića i ostale dubrovačke velikane. Međutim, kako oni to rade najbolje je dočarao Stipo Mlinarić kad je pokazao knjigu ”Krajina” koju upravo ti ljudi financiraju. Drago mi je da su se priključili ovoj inicijativi, međutim, stvar sa ‘srpskim svetom’ i pretenzijama koje Republika Srbija ima prema Hrvatskoj rješava se na drugi način, tako da se blokira put Republici Srbiji u EU, a ne, kako to uporno pokazuje Plenković, da se daje puna potpora Srbiji na njenom ulasku u EU. Međutim, da bi to mogao, Plenković bi morao biti državnik u službi hrvatskog naroda i države, a ne briselski činovnik”, ističe Penava.









Penava se dotaknuo i teme vojnog roka te podsjetio na tendenciju i sada već dvogodišnju namjeru i uporan rad DP-a na temi uvođenja vojnog roka: ”Drago mi je da sada imamo prigodu vidjeti Plenkovića kako je odjednom prihvatio taj prijedlog i sad odjednom i on, nakon što se ismijavao do prije dva tjedna na tu temu i odbijao prijedlog DP-a, priča o nekakvim tečajevima. Sad odjednom je odlučio prihvatiti to zato što je vidio da 76 posto javnosti daje tome podršku, a to je jedino što njega zanima, no ti motivi nisu dovoljno dobri i on ne razumije suštinu našeg prijedloga”.

O vojnom roku: Najednom i premijer priča o nekim tečajevima

”Ipak, drago nam je da ga je prihvatio, i neka je otuđio prijedlog Domovinskog pokreta. Od njega i njegove klike smo naučili da otuđuju stvari, ali zbog općeg dobra neka je to i napravio. Međutim, smisao uvođenja vojnog roka nije puka izobrazba vojnim vještinama, znanjima i sposobnostima. Smisao služenja vojnog roka je vraćanje sustava vrijednosti gdje vojska i svaki hrvatski građanin imaju svoje dostojanstvo, gdje je svima u državi jasno što znači imati državu i što znači biti vojna sila, što znači imati fizički spremne žene i muškarce, sposobne, autonomne i slobodne obraniti sebe, svoje obitelji i državu. Smisao uvođenja vojnog roka je razvijati domovinski duh i to je ono što bi Plenković trebao shvatiti, ali nažalost, pitanje je može li on to”, naglasio je.

Penava je podsjetio da sa sutrašnjim danom ističe zahtjev kojeg su predali Plenkoviću iz aspekta zaštite kulturne baštine Dubrovnika, kojim traže od njega da pozove na razgovor veleposlanicu Republike Srbije, i ako treba, da prekine diplomatske odnose ukoliko se odmah s tom praksom ne prekine: ”Međutim, kako znamo da on to neće napraviti, mogu samo najaviti daljnje djelovanje Domovinskog pokreta i svih naših članova na tu temu”.