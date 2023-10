Penava donio odluku, Pupovac će poludjeti: ‘Sramota, ove godine neće to napraviti, može skrivečki’

Autor: I.G.

Gradonačelnik Vukovara i lider Domovinskog pokreta Ivan Penava u petak je zajedno s Odborom za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara najavio plan ovogodišnjeg obilježavanja 18. studenog. Slogan ovogodišnje komemoracije je “To je moj izbor, i u dobru i u zlu”, a to je ujedno i citat legendarnog Jean-Michel Nicoliera, francuskog dragovoljaca koji je kao pripadnik HOS-a ubijen na Ovčari, a koji je prije smaknuća izgovorio ovu rečenicu.

Penava je tako predstavio i plakat obilježavanja vukovarske tragedije, na kojem su istaknuti simboli HOS-a. Uslijedio je čitav niz burnih reakcija na Penavinu odluku, a većina negativnih komentara došla je iz lijevog dijela oporbe i vladajuće većine.





Penava: Iznio sam argumente koji su nepobitni i istiniti

U petak navečer vukovarski gradonačelnik javio se uživo u TV emisiju Bujica, gdje je voditelju Velimiru Bujancu pojasnio što ga je motiviralo na ovu odluku.

“Iznio sam činjenice i sve sam rekao. Iznio sam argumente koji su nepobitni i istiniti te se nalaze u povijesnim arhivima Republike Hrvatske. Tako sam najavio i da će se mnogi dići, da mnogima u ovoj državi smeta HOS, da im u nazivu grada Vukovara smeta slovo U. I pokazalo se da je tome tako. Dobro je da smo se razotkrili i da vidimo tko stoji na kojoj poziciji”, rekao je Penava i nadodao:

“Surađivali smo i za vrijeme prosvjeda za osuđivanje ratnih zločina u Vukovaru. I tada su se digli isti igrači, i s lijeva i s desna, ali nikoga nema u frontu, jer nemaju niti hrabrosti niti argumenata. Predmet današnje konferencije bila je odluka odbora Grada Vukovara, koji 25 godina radi svoj posao i to je učinio i danas. Ja se s time u potpunosti slažem, a tema ovogodišnje kolone sjećanja bit će HOS, jedna od šest ratnih postrojbi koje su branile Vukopvar i Hrvatsku”, rekao je.

‘Netko bi htio mijenjati našu prošlost’

Napomenuo je kako je notorna činjenica da je branitelj Žarko Manjkas “Crvenkapa” poginuo za vrijeme proboja iz Vukovara, te je pronađeno njegovo tijelo s insignio HOS-a i sloganom “Za dom spremni”.









“Jednako tako je činjenica da je stradao Jean-Michel Nicolier, pripadnik HOS-a, čije smo proročanske riječi imali priliku čuti. To sada nekim ljudima u Hrvatskoj smeta. Ja kao gradonačelnik Vukovara, koji na to imam pravo, rekao da svi ti ne dolaze u Grad Vukovar. Moram reći da su čelni akteri ove zemlje odavna napravili podjele te kako i ovih dana slušamo o dvije Hrvatske iz usta premijera. Ja pozivam i uvijek zazivam u Vukovaru jednu Hrvatsku”, rekao je Penava.

[25. KOLONA SJEĆANJA POD SLOGANOM „VUKOVAR – MOJ IZBOR I U DOBRU I U ZLU] Ove godine održava se 25. Kolona sjećanja, a… Posted by Ivan Penava on Friday, 27 October 2023

Kakve veze HOS i Vukovar imaju s time?

Pojasnio je kako će HOS-ovci ove godine predvoditi kolonu branitelja.

“Netko bi htio mijenjati našu prošlost i vezati HOS uz naciste, fašiste i Drugi svjetski rat. Kakve veze HOS i Jean-Michel Nicolier i Vukovar imaju s time? Nemaju nikakve, osim u glavama onih kojima oduvijek smeta Hrvatska i kojima ne smeta zvijezda petokraka. Svi oni koji istupaju protiv mene imaju zajedničko da dijele velike emocije prema petokraki. Zapitajte se samo jedno: Tko je od njih bio ovdje na prosvjedu i tko je od njih istupio kada se u Beogradu otvarao muzej četničkom vojvodi Draži Mihajloviću. Da ne spominjem da su neki od njih u Splitu naručili oskvrnuće spomenika 9. bojni HOS-a”, rekao je Penava.









Voditelj Velimir Bujanec upitao ga je da komentira izjavu Sandre Benčić, koja je rekla kako će s Miloradom Pupovcem otići odati počast žrtvama bacivši vijenac u Dunav.

‘Ja im poručujem da to neće napraviti ove godine’

“To je provokacija i politiziranje. To je koalicijski partner ove Vlade, koji dolazi na 17. studenoga u Vukovar baciti vijenac srpskim žrtvama. Ja im poručujem da to neće napraviti ove godine. Mogu to napraviti skrivečki negdje, ali u centru grada neće dolaziti provocirati Vukovarce i Vukovar. To što rade je sramotno. U organizaciji gradonačelnika Zagreba, kolege od te iste zastupnice Benčić, na takozvanim Trnjanskim krijesovima, pozvani antifašisti iz Vojvodine, zemlje gdje je priznat četnički pokret, na pjesmu članova DP-a ‘Zovi, samo zovi’, ta ista grupa uzvratila s ‘Gazi, gazi ustaše’ Nije bilo policije ili pravosuđa da reagira. Za te ljude sve što je Hrvatsko valjda je i ustaško. Zato se pitajte zašto nemamo filmove o Blagi Zadri, koji opisuju stradanje hrvatskog naroda, ali imamo priče koje promoviraju Daru iz Jasenovca i ostale konstrukcije koje štete ovoj državi”, rekao je.