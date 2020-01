PENAVA DOBIO PODRŠKU SVOJIH VUKOVARACA: Glas za njega biti će glas za svakog običnog člana stranke!

Autor: I.Br.

Gradska organizacija HDZ-a Vukovar danas se priopćenjem za medije oglasila o kandidaturi njihovog gradonačelnika, Ivana Penave, za funkciju zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice na predstojećim unutarstranačkim izborima.

“Gradska organizacija HDZ-a Vukovar izražava svoje veliko zadovoljstvo kandidaturom našeg gradonačelnika Ivana Penave za funkciju zamjenika predsjednika Hrvatske demokratske zajednice na predstojećim unutarstranačkim izborima. Osim toga izuzetno smo sretni zbog činjenice da je gospodin Penava potvrdio da bez obzira na ishod izbora ostaje u Vukovaru, zbog čega smo uvjereni da ćemo i na slijedećim lokalnim izborima dobiti povjerenje naših građana. Nadalje, to je najsnažniji dokaz da Ivan Penava u ovu “utakmicu” ne ulazi zbog svojih osobnih interesa već zbog iskrene želje da bude predstavnik svih članova HDZ-a čiji se glas nažalost vrlo često ne čuje dovoljno glasno”, stoji u priopćenju.

Iz vukovarskog HDZ-a ističu kako rezultati njegova predanog rada u Vukovaru jasno govore da Penava ima sve kompetencije kako bi kvalitetno obnašao dužnost zamjenika predsjednika HDZ-a.

“Svi mi koji živimo u Vukovaru svjedoci smo prije svega njegove stručnosti koja se najbolje očituje u vizualnom izgledu našeg Vukovara danas i prije njegova mandata, ali i u nizu uspjeha koji su ostvareni u svim segmentima, posebice u gospodarskom koji je urodio otvaranjem novih tvrtki i najvažnije od svega otvaranjem novih radnih mjesta. Osim toga osobine koje ga krase, a koje su kroz njegov dosadašnji rad imali priliku prepoznati svi Hrvati su zasigurno domoljoblje prije svega, a onda i hrabrost da se za svoje stavove i uvjerenja bori bez kalkulacija. Ivan Penava čovjek je koji je dosljedan a to pokazuje i ova kandidatura koja je njegov iskreni pokušaj da nešto promjeni i učini HDZ boljim.

Bez obzira na izvrsne rezultate našeg gradonačelnika i GO HDZ-a Vukovar, trenutno niti jedan naš član ne obnaša nikakvu stranačku funkciju niti je član Predsjedništva HDZ-a. Upravo zato, glas za Ivana Penavu na unutarstranačkim izborima biti će glas za svakog običnog člana stranke i za svaki temeljni ogranak jer smo uvjereni da će on govoriti u ime svih, a ne samo u ime „relevantnih članova“ HDZ-a kako sebe nazivaju neki od njih. Odgovorno tvrdimo da su najrelevantniji članovi HDZ-a svi oni ljudi koji rade za dobrobit stranke, koji ju već godinama svojim glasovima podržavaju na izborima i zahvaljujući čijem povjerenju i jesmo na ovim funkcijama koje obnašamo danas. Njima trebamo biti zahvalni i njih trebamo zastupati, a Ivan Penava je već nekoliko puta dokazao da je osoba koja je u stanju bez ustručavanja glasno govoriti sve ono što naši članovi misle”, kazali su pa nadodali: “Čestitamo i svima onima koji su istaknuli svoju kandidaturu za ulazak u izborni proces, ali i onima koji će to učiniti u skorije vrijeme. Pozivamo što veći broj članova da se kandidiraju i istaknu svoje stranačke ambicije kako bismo u jednoj „prijateljskoj utakmici“, u kojoj sigurno neće biti pobjednika i gubitnika prezentirali svoja mišljenja i izabrali najbolje među sobom. Pluralizam mišljenja je zapravo jedna od osnovnih ali istovremeno i najljepših vrijednosti demokracije.”

Nadodali su da treba biti svjestan da im nakon toga dolazi jedna puno važnija utakmica u kojoj ne postoji neriješeni rezultat i koja će na kraju ipak definirati pobjednika i gubitnika.

“Sukladno tome očekujemo od svih kandidata u izbornom procesu ali i svih ostalih članova visoku dozu korektnosti i demokratičnosti. Smatramo da tome nikako ne doprinose istupi pojedinaca koji nizom svojih sadržajno i vremenski promašenih izjava ove vrijednosti dovode u pitanje. Mislimo tu prije svega na gospodina Maria Kapulicu koji je zaposlenik HDZ-a, što znači da za svoj rad prima plaću i trebao bi biti vrlo oprezan u svojim izjavama, s obzirom da se od njega očekuje da svim članovima bude na raspolaganju a ne da procjenjuje tko je od tih članova relevantan za kandidaturu a tko nije.

Mišljenje je ovo članica i članova gradske organizacije HDZ-a herojskog grada Vukovara koji zajednički stoje iza našeg Ivana Penave i vjerujemo da ćemo dobiti podršku dovoljnog broja članova HDZ-a za mjesto zamjenika predsjednika. S razlogom ovu zadnju rečenicu pišemo u množini kako bismo još jednom nedvojbeno potvrdili da u ovoj utakmici naš Ivan nije sam, mi bezuvjetno stojimo iza njega”, zaključuju u HDZ-u.