Penava: ‘Ako za neke stvari ne nađemo suglasje unutar HDZ-a, nemam više tamo što tražiti’

Autor: dnevno.hr

“Ukoliko za neke stvari ne pronađemo suglasje unutar HDZ-a, nemam više tamo što tražiti. Ako stranka nema načina kako osuditi nekoga tko je sravnio Vukovar sa zemljom, nemam što tu tražiti, ako ne nađe načina kako oživjeti hrvatsko selo, sutra sam vani” – izjavio je kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a i aktualni vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u izravnom telefonskom javljanju za N1 televiziju.

Penava ne smatra da će unutarstranački izbori dovesti do razilaženja ili osipanja članstva. “Siguran sam da neće doći do podjela. Prirodno je da će doći do povišavanja temperature, no nipošto do strateških poremećaja koji će rascjepati stranku“.

Objasnio je zašto se kandidirao za zamjenika predsjednika HDZ-a, te zašto na mjestu predsjednika želi Miru Kovača, a kao potpredsjednika Davora Ivu Stiera.

“Imamo program i kada govorimo o razlozima zašto trojac, riječ je o istaknutim članovima HDZ-a koji imaju teme koje su komunicirali i iz kojih se lagano moglo razabrati tko se za što zalaže. Naravno da je sada samo stvar usuglašavanja zajedničkog programa kojim ćemo se predstaviti svim članovima. Nisam tajio da razgovaram sa svima, od Plenkovića do Karamarka, no na kraju sam se usuglasio sa Stierom i Kovačem. Ostao sam dosljedan sebi, još od tematike neprocesuiranja ratnih zločina uvijek sam isticao da svoje ime i prezime ne guram u prvi plan“ – pojasnio je Penava dodavši da bi bio puno zadovoljniji da ostane na mjestu gradonačelnika Vukovara.