PELOSI SE DANAS SASTAJE S PLENKOVIĆEM, PUNA JE HVALE ZA HRVATSKU! Stigla nam je moćna poruka iz Amerike: ‘Vi ste ključni američki saveznik’

Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi danas stiže u Zagreb gdje će sudjelovati na samitu Međunarodne krimske platforme. U povodu dolaska u Zagreb njezin ured je objavio priopćenje u kojem se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu te ističe važnost skupa u Hrvatskoj.

“Kao predsjednici, privilegij je pridružiti se našim europskim saveznicima i drugim partnerima iz cijelog svijeta u Hrvatskoj kako bismo izrazili nedvojbenu solidarnost s ukrajinskim narodom.

Vladimir Putin vodi neizazvan, sveobuhvatan napad na Ukrajinu, od okupacije Krima i pokušaja pripajanja dodatnog teritorija, do njegovih očajničkih napada na civile i civilnu infrastrukturu.

As we will discuss this week, more must be done to defend democracy.

Thank you to Speaker Jandroković & Speaker @R_Stefanchuk, and Prime Minister @AndrejPlenkovic & President @ZelenskyyUa, for convening parliamentary leaders from the free world for this timely, important Summit.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 23, 2022