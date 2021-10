PEDO-SKANDAL U RIJEČKOJ NADBISKUPIJI! Čovjeka koji radi s djecom čeka optužnica zbog pedofilije, ovo mu nije prvi ‘grijeh’

Autor: L.B.

Nakon provedene istrage, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1997.) zbog počinjenih kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina i kaznenog djela zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina.

Prema optužnici, okrivljeniku se stavlja na teret da je od veljače 2021. do lipnja 2021. godine, počinio navedena kaznena djela na štetu maloljetnice (2008.), znajući za njezinu dob, na području jedne općine u Primorsko-goranskoj županiji.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je u optužnici da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, piše Novi list.

Nije mu prvi put – već bio uhićen zbog dječje pornografije

Naime, riječ je o 24-godišnjem Riječaninu koji je bio predsjednik Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, a u istražnom zatvoru završio je u kolovozu ove godine, o čemu smo pisali.

Međutim, vođa riječkog Zdruga katoličkih skauta već je prije bio uhićen, u travnju ove godine, i to zbog dječje pornografije, zbog čega je u pritvoru bio do 29. srpnja te je, do novog uhićenja za nova kaznena djela koja se nadovezuju na prethodna, na slobodi proveo samo nekoliko dana.

U travnju ga je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, također nakon primitka kaznene prijave Policijske uprave Primorsko-goranske, teretilo za počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju.

Tada je utvrđeno da je, od 13. listopada 2020. do 15. travnja 2021. godine, “preko interneta, odnosno računalnog sustava i mreža, pristupao sadržajima dječje pornografije te ih pohranjivao i dijelio u više navrata preko više različitih mobilnih aplikacija”.

Nasljednik Marina Miletića na mjestu voditelja Zdruga

Podsjetimo, Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije organizacija je koju je dugi niz godina vodio MOST-ov saborski zastupnik i bivši vjeroučitelj Marin Miletić.









Čim je doznao za uhićenje svog nasljednika u Zdrugu, Miletić se odmah bio oglasio na Facebooku, gdje je poručio da je u teškom šoku “nakon pročitane vijesti o pedofilu unutar katoličkih skauta”.

“Posebno boli da je takav naslijedio lokalno vođenje katoličkih skauta Riječke nadbiskupije nakon što sam ja prije godinu i pol dana izašao iz organizacije. Najoštrije osuđujem ovog i svakog drugog pedofila gdje god on bio i čime god se on bavio. Zločin pedofilije najodvratniji je i najgnjusniji čin koji odrastao čovjek može učiniti prema djeci. I ta odvratnost pokazuje da nam je nužan antipedofilski zakon koji je najavio moj kolega Nikola Grmoja.

Za pedofile i one koji na bilo koji način brane ili promiču pedofiliju NEMA mjesta na slobodi u hrvatskom društvu. Očekujem od institucija da će pravedno kazniti dotičnog pedofila, koji je ovime izdao sve temelje katoličkih skauta, crkve i zdravog razuma.

Pozivam sve koji na bilo koji način dobiju bilo kakve informacije o bilo kojem pedofilu – neka ga odmah prijave policiji”, napisao je tada Marin Miletić.









Reakcija nadbiskupije – poručili da su ‘neizravno upoznati’ sa slučajem

U vrijeme uhićenja ovog pedofila koji je, podsjetimo, bio šef Zdruga katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, oglasili su se i iz Nadbiskupije. Poručili su da su “neizravno upoznati” s ovim slučajem.

Tadašnje priopćenje Nadbiskupije prenosimo u cijelosti:

“Riječka nadbniskupija neizravno je upoznata sa slučajem optužbi za pedofiliju iznesenih protiv jedne osobe koja je povezana s nadbiskupijom, a o čemu govore i pišu mediji, te se sa svoje strane spremno stavlja na raspolaganje istražnim tijelima kako bi pomogla u istrazi.

Neovisno o tome, Riječka nadbiskupija već surađuje s institucijama koje se bave zaštitom djece i tretmanom žrtava te je u suradnji sa stručnim osobama organizirala edukacije i preventivne aktivnosti, a planira s tim i nastaviti.

‘Osjećamo se odgovornima i od svih koji su pogođeni molimo iskrenu ispriku’

Svima je jasno da svako zlodjelo, a osobito ono počinjeno na štetu djece, zaslužuje osudu i kaznu, a žrtve posebnu brigu i zaštitu. Zato nam je od iznimnog interesa svaki takav slučaj detektirati, kako bismo mogli žrtvama pomoći, zlostavljače kazniti i iskorijeniti zlo.

Zbog zaštite žrtava i istrage koja je u tijeku, ne želimo iznositi druge detalje o ovom slučaju. Stručno osoblje u Obiteljskom savjetovalištu i svećenici Riječke nadbiskupije su na raspolaganju svima onima koji su ovim slučajem pogođeni i spremni su pomoći razgovorom, savjetom i molitvom.

Osoba koja se sumnjiči za kaznene radnje nije zaposlenik ili službenik Riječke nadbiskupije, niti ima kanonski mandat za djelovanje u ime Crkve, ali je na neizravan način i kroz različite aktivnosti bila povezana s Riječkom nadbiskupijom.

Zato se, iako nije bilo nikakvih naznaka da se ovakvo što može dogoditi, osjećamo odgovornim i od svih koji su pogođeni molimo iskrenu ispriku. Očito da je teško predvidjeti što nekoga može natjerati na zlo i da ćemo morati uspostavili dodatne mehanizme kako se slične pojave ne bi događale i kako bi se djeca u našem crkvenom okruženju mogla doista osjećati sigurnom.”