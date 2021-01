‘PEĐA GRBIN POVUKAO JE HRABAR I DOSLJEDAN POTEZ’! Stručnjak: ‘Mogao bi biti primjer svima! Raspuštanje zagrebačkog SDP-a dokaz je principijelnosti’

Jučer je Predsjedništvo SDP-a donijelo odluku o raspuštanju zagrebačke organizacije SDP-a, a Gordan Maras odustao je od kandidature za gradonačelnika Zagreba. Problemi u njihovoj najvećoj organizaciji traju već duže vremena. Vrlo nedavno je vrh SDP-a pokrenuo smjene u mjesnim ograncima zbog onih koji su Milanu Bandiću osiguravali većinu u Skupštini nauštrb stranke. I ambicija Gordana Marasa da se kandidira za gradonačelnika dovela je do velikih podjela, a sada je sve kulminiralo raspuštanjem, koje je politički analitičar Tomislav Stipić za Dnevno nazvao hrabrim i dosljednim potezom Peđe Grbina.

Iako na prvi pogled sve ovo djeluje kao katastrofalna vijest za SDP, Tomislav Stipić smatra kako je ovo velika prilika za SDP da se čistog obraza digne iz pepela. „Stanje je ionako bilo loše i ovo raspuštanje neće ništa promijeniti u smislu rezultata na izborima“, rekao je Stipetić.

„Katastrofa za SDP je učinjena davno prije kada se nisu valorizirale negativne pojave u zagrebačkom SDP-u. Ja mislim da je ovo saniranje štete napravljeno unatoč izborima jer SDP ionako ne bi napravio dobar rezultat. Ovaj potez je dokaz principijelnosti koju Peđa Grbin pokazuje otkako je preuzeo SDP. Imali smo slučaj Grgić. Čim je Grgić završio u zatvoru, Peđa Grbin je pozivajući se na ‘francuski zakon’ da niti jedan dužnosnik za kojeg postoji neka sumnja, bez obzira je li procesuiran ili ne, ne može obnašati javnu dužnost. Velika je stvar što je Peđa Grbin to rekao u tijeku unutarstranačke kampanje iako je Grgić bio bio čovjek koji je njega podržavao“.

Ista stvar je bila i sa Sabom, govori Stipić.

„Grbin je želio ići postepeno, nije želio lomiti preko koljena, ali on je taj slučaj riješio bez obzira što je Sabo bio izabran u predsjedništvo SDP-a. Najprije ga je primorao zajedno s predsjedništvom da svoj status u predsjedništvu zamrzne, a sada je i spriječio da SDP stane iza njegove kandidature za gradonačelnika Vukovara“.









Već duže vremena je poznato, a to priznaje i sam Peđa Grbin, da u zagrebačkom SDP-u sjede ljudi među kojima ima onih odanih Bandiću. Stipić vjeruje kako je upravo to glavni razlog raspuštanja organizacije, a ne Gordan Maras.

„Mislim da je glavna intencija bila da se odrežu pipci prema Milanu Bandiću koji su u toj stranci i dalje vrlo živi. Sjetimo se da su pojedini predsjednici mjesnih organizacija SDP-a u Zagrebu smijenjeni jer su omogućavali Bandiću da ima većinu u skupštini. Ovo se može smatrati kao pokušaj raščišćavanja. Mislim da je SDP sada poduzeo iscjeljujuće korake jer SDP sigurno neće dobiti izbore u Zagrebu, ali to neće biti zbog toga što je sada raspušten zagrebački ogranak nego upravo zbog toga što do sada zagrebački ogranak nije radio ništa. Čak su i Gordana Marasa bušili iznutra. Previše je negativne selekcije bilo u zagrebačkom SDP-u unazad desetljeća. To je dovelo do raspuštanja. Nije Peđa Grbin ovdje egzekutor, on naprosto nije imao izbora. Ima i HDZ problema, Žinić i Tušek su im se dogodili također par mjeseci prije izbora“.

Stipić smatra kako ovo SDP-u ne bi trebalo mnogo naštetiti, ne samo zato jer je stanje ionako loše, već i zbog toga što se kampanja tek treba zahuktati.









„Na kraju krajeva, ovo ne bi trebalo biti presudno jer će se kampanja zahuktati mjesec i pol prije izbora. U tom nekom periodu birači najveći broj birača donosi odluke. Prema tome, zagrebački SDP konačno ima priliku krenuti od nule, graditi jaku organizaciju. Izbore neće dobiti, to je sigurno, ali je u mogućnosti da se pozicionira s novim i poštenim ljudima koji neće držati štangu Bandiću niti danas sutra HDZ-u koji bi mogao ostvariti neki bolji rezultat“, govori Stipić

Osim što je u prilici da kompromitirane ljude interesno vezane uz Bandića zamijeni svježim, novim kadrom, SDP zapravo ima šansu vratiti svoje biračko tijelo u Zagrebu. Ukoliko Tomašević izgubi izbore, Možemo će se raspasti i SDP će imati odličnu priliku, smatra Stipić.

„Ukoliko žele osvojiti vlast na sljedećim parlamentarnim izborima vrijeme je da počnu s politikom čistih ruku koju Grbin zagovara, ako je samo suditi po odgovoru na ove SDP-ove korupcijske afere i oni imaju priliku stvoriti jaku organizaciju, a pogotovo će to doći do izražaja ako Tomislav Tomašević izgubi izbore u Zagrebu. U tom slučaju Možemo će se sigurno raspasti kao platforma više stranaka i udruga i tu je onda moguće da SDP sve birače vrati natrag, ukoliko sve odigraju kvalitetno“, kazao je Stipić.

Peđa Grbin se odlučio na hrabar potez koji dokazuje njegovu političku vjerodostojnost.









„To je hrabar, principijelan potez, potez koji bi trebao označiti promjene ne samo u SDP-u nego u shvaćanju politike u svim strankama u Hrvatskoj. Nerad, ne demokratičnost i korupcija unutar stranaka generira sve to na društvo jer su stranke nositelji političkog života u Hrvatskoj. Postavio je primjer svima ostalima i pokazao stav, jer naši političari često govore jedno, a rade drugo. To birače jako nervira, a s ovime je pokazao da stoji iza principa čak i po cijenu štete za vlastitu stranku. On je odabrao teži put. Ako trebamo poginuti, poginut ćemo pošteno“.

Gordan Maras izgubio je puno i izvjesno je njegovo umirovljenje, predviđa Stipić.

„Jasno mi je razočarenje Gordana Marasa i kao čovjek ga razumijem. On je 23 godine u SDP-u. Najviše ga pamtim iz onog mandata u Saboru prije nego što je Milanovićeva vlada osvojila vlast. On je bio vrlo konstruktivan i sadržajan. Kao ministar se nije pokazao i to ga je najviše pratilo. Kasnije je s komedijom u Saboru i retoričkim pristupom na tragu Ivana Pernara izgubio percepciju ozbiljnog dužnosnika u javnosti. Mislim da je na kraju postao svjestan da njemu u tome nije mjesto. Onda se nakon toga dogodila jedna katastrofalna situacija po njega. Kao predsjednik zagrebačke organizacije nije ušao ni u Sabor niti u Skupštinu. Tu je ostao na vjetrometini. Mislim da će Gordan Maras sada jednostavno ponijeti etiku SDP-ovog veterana i umiroviti se. Male su šanse da će za njega biti mjesta u nekim budućim kombinacijama“, zaključuje Stipić.