‘PAZITE, RUSI NISU GLUPI!’ Prekaljeni general upozorio, ‘ruska vojska ima velike prednosti’: Prvo su išli ‘hvatači metaka’, a onda su krenuli opaki valovi’

Autor: Mia Peretić

Umirovljeni general-bojnik australske vojske Mick Ryan, koji je proveo 35 godina u australskoj vojsci, a čija operativna služba uključuje raspoređivanje u Istočnom Timoru, Iraku i južnom Afganistanu, te je također služio kao strateg u Združenom stožeru Sjedinjenih Država u Pentagonu, napravio je veliku analizu djelovanja ruske vojske na ukrajinskoj bojišnici te izdvojio neka zanimljiva zapažanja.

Naime, Ryan ocjenjuje da su se stereotipi ‘Rusi su glupi, koji se se razvili tijekom rata u Ukrajini, pokazali netočnima jer su u nekim područjima pokazali itekakvu sposobnost učenja i prilagodbe, što je svakako nešto što bi Ukrajina i njezini saveznici trebali temeljito analizirati.

“Ovo nije izjava divljenja. Daleko od toga! Međutim, potrebno je, kroz vojnu razboritost, shvatiti gdje se Rusi prilagođavaju i pretpostaviti da bi to mogli nastaviti činiti u nadolazećim mjesecima. Razumijevajući rusku prilagodbu, možemo osigurati da ukrajinske snage razumiju taktičke i operativne rizike i da budu najbolje pripremljene za mjesece koji dolaze”, piše general u svom blogu.





Contrary to the many ‘Russian are stupid’ stereotypes that have developed throughout the war, they have demonstrated an ability in some areas to learn and adapt. This isn’t a statement of admiration. 1/25 🧵 pic.twitter.com/xw5x0kqO8s — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 17, 2023

Nekoliko područja ruskih prilagodbi tijekom ovog rata zahtijevaju detaljnije ispitivanje. Ističu se tri ključna područja: strateška prilagodba, operativna prilagodba i taktička prilagodba.

Taktička prilagodba

Taktička izvrsnost ključna je za vojnu učinkovitost vojnih organizacija na ratištu. To je temeljna vještina i skup iskustava za vojne vođe u bilo kojoj službi i bilo kojoj naciji. Ne možete dobiti ratove ako ne možete dobiti bitke.

Na najosnovnijoj razini vojnih operacija, vojske, mornarice, zračne snage i njihovi prateći elementi moraju biti sposobni boriti se i pobjeđivati u bitkama unutar svojih domena. Taktička razina rata stoga je usmjerena na planiranje i korištenje vojnih snaga u bitkama, sukobima i drugim aktivnostima za postizanje vojnih ciljeva.









U svojoj knjizi ‘Transformirani rat’ proveo sam opsežnu studiju o taktičkoj učinkovitosti u 21. stoljeću.

Taktička prilagodba su one radnje koje podupiru učenje i poboljšanje na bojnom polju, kao i širenje tih lekcija drugim elementima bojnog polja kao i institucijama za obuku koje pripremaju pojačanja i nove jedinice. Mnogo je taktičkih prilagodbi koje su se dogodile u razdoblju od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. U ovom ću članku istražiti blisku borbu, taktiku, korištenje plaćenika i evoluirani pristup obrambenim operacijama.

Jedno područje prilagodbe bilo je kako su Rusi vodili blisku borbu. Na početku rata, Rusi su nastojali izvesti sveobuhvatne manevre koji su koordinirali zračne i desantne operacije s kopnenim ofenzivnim operacijama. Nažalost po Ruse, zračno-kopnena integracija kao i kopnena taktika kombiniranog naoružanja bile su loše provedene. Nedostaci u pješaštvu također su igrali ulogu. U kombinaciji, to je omogućilo Ukrajincima da napadnu rusku logistiku i pozadinska područja, unište oklopna vozila dok su također ubili dosta vojnika pješadije.









Nedostaci u pješaštvu i brzi iznenadni prodori ruskih tenkova prema Kijevu početkom rata pokazali su ili nedostatak taktičke sposobnosti ili nestrpljenje od strane zapovjednika da izdvoje vrijeme za koordiniranje različitih elemenata kombiniranog naoružanja tima na terenu. To je na kraju dovelo do ruskog povlačenja iz Kijeva i Harkova.

Katastrofalni prelazak ruskih snaga preko rijeke Severskii u svibnju 2022. bio je još jedan primjer loše ruske taktičke integracije u njihovim borbenim operacijama. Tijekom cijelog dana 11. svibnja 2022. ukrajinske snage odbijale su pokušaje Rusije da prijeđu rijeku. Izgubili su više od četvrtine osoblja angažiranog na prijelazu i gotovo 80 posto svojih oklopnih vozila. Bio je to odlučujući poraz i pokazatelj vojske koja se još uvijek suočavala s modernim nadzorom i ciljanjem, te složenom integracijom kopnenih i zračnih jedinica pri prelasku prepreka.

7/ The disastrous crossing of the Severskii River was another exemplar of poor Russian tactical integration in their combat operations. It was indicative of an army that was still coming to grips with modern targeting, and complex tactical integration when crossing obstacles. pic.twitter.com/q9miLtsYei — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 17, 2023

Rusi uče iz grešaka

Međutim, nakon toga se činilo da su Rusi naučili. Njihovo ponašanje prilikom povlačenja iz Hersona u listopadu i studenom 2022. pokazuje da su se prilagodili. Uspjeli su poduzeti opsežnu operaciju prijelaza rijeke i izvući veliki dio ruskih snaga koje su bile raspoređene na jugu Ukrajine. Kao što jedan pregled operacije opisuje:

“Rusi su uspjeli povući dvije grupe veličine vojske s desne obale Dnjepra. Pobjeglo je 42 370 vojnika …253 tenka i gotovo 400 oklopnih transportera raznih vrsta također su evakuirani zajedno s nekoliko tisuća vozila na kotačima. Ruska vojska je pobjegla, a ruski predsjednik izbjegao ponižavajući poraz na bojnom polju”.

Njihova loša taktička izvedba također je natjerala Ruse da prilagode svoj plan za bitku u Donbasu. Umjesto više manevarskih taktika, usvojili su vrlo iscrpljujući model. Rusi su se okrenuli masovnom topništvu vođenom bespilotnim letjelicama kako bi ‘predvodili’ u svojim ofenzivnim napadima. To je rezultiralo da Rusi napreduju sporije, s više opreza, kako ne bi izložili svoju logistiku napadu.

Dvije nove taktičke prilagodbe: Osuđenici kao ‘hvatači metaka’

Treba spomenuti još dvije novije taktičke prilagodbe. Prvo što se pojavilo bilo je veliko raspoređivanje plaćenika Wagner grupe 2022., posebno u području Bahmuta u istočnoj Ukrajini. Njihova prilagodba je u biti bila povratak na napade ljudskim valovima koji su se pojavljivali u sukobima kao što je iransko-irački rat.

Međutim, to nije bila samo jednostavna primjena taktike ljudskih valova. To je sofisticiranija prilagodba taktici gdje su početni ljudski valovi samo prvi ešalon od nekoliko, a svaki sljedeći ešalon sadrži iskusnije i sposobnije trupe. Wagnerova grupa, koja je aktivno regrutirala osuđenike iz ruskog kaznenog sustava, koristila je osuđenike kao trupe prvog vala, a zapravo kao hvatače metaka za ukrajinske obrambene snage. Svaki sljedeći val izvukao bi male dobitke i na kraju bi bolje obučene i iskusnije Wagnerove trupe iskoristile sve dobitke koje su ti napadi ljudskih valova postigli.

9/ Other more recent tactical adaptations bear mentioning. The first that emerged was the large-scale deployment of Wagner Group mercenaries in 2022, particularly in the Bakhmut area of eastern Ukraine. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 17, 2023

Još jedna nedavna taktička prilagodba ruskih snaga uključivala je formiranje udarnih trupa i korištenje taktike infiltracije za zaobilaženje ukrajinskih uporišta.

Ove taktike, razvijene u Prvom svjetskom ratu za prevladavanje operativnog izazova kilometrima dubokih obrambenih zona, zahtijevaju taktičku disciplinu i dobro vodstvo. Oni također trebaju omogućiti prodor snaga koje se mogu brzo prebaciti u neprijateljska pozadinska područja i uništiti neprijateljske rezerve, logistiku, topništvo i stožere. Unatoč taktičkim prilagodbama koje smo vidjeli od Rusa, tek bismo trebali vidjeti da postižu operativni proboj i iskorištavanje tijekom ofenziva 2023.

Rusi su također razvili svoju zračnu potporu kopnenim snagama. Kako bi izbjegli smrtonosnu ukrajinsku protuzračnu i raketnu obrambenu mrežu, Rusi su prilagodili svoju zračnu taktiku za korištenje oružja većeg dometa. U ožujku je otkriveno da su Rusi prvi put u borbi koristili svoje klizne bombe UPAB-1500B teške 1,5 tona. Ne samo da povećavaju sposobnost preživljavanja letjelica za lansiranje, već ih je i vrlo teško presresti.

Značajan izazov za ukrajinske ofenzive

Istodobno, ruske snage bile su prilično zauzete prilagođavanjem svoje obrambene taktike i razvojem uzastopnih obrambenih zona na istoku i jugu. Još u studenom 2022. ispitao sam korisnost taktičkih i operativnih pojaseva i zona prepreka. Od tada su Rusi dalje razvijali ovaj istočni i južni obrambeni pojas. Oni će vjerojatno predstavljati značajan izazov za ukrajinske ofenzive u kratkom roku.

Postoji nekoliko drugih taktičkih prilagodbi što uključuje ruske logističke sustave, sustave zaštite vozila te korištenje dronova i lebdećeg streljiva.

18/ Since then, the Russians have further developed these eastern and southern defensive belts. The twitter feed maintained by Brady Africk (@BradyAfr) is an excellent resource in following Russian construction of these obstacle belts and zones. pic.twitter.com/DlA12vePai — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 17, 2023

Kako se suprotstaviti ruskoj prilagodbi

Do sada su Rusi pokazali sposobnost učenja i prilagodbe na taktičkoj razini. Ta je prilagodba bila neujednačena, nije bila vidljiva u čitavom nizu ruskih vojnih operacija, a mnoge ideje jedva da su nove. No, neporecivo je da je došlo do nekog učenja i evolucije. To je vojna sposobnost koja će biti osnova za stalnu sposobnost Rusije da provodi operacije u Ukrajini i ona koju bi trebalo proučiti zbog slabosti koje bi mogle iskoristiti ukrajinske snage kao i zapadne obavještajne agencije.

Bez obzira na rusku sposobnost učenja i prilagodbe u ovom ratu, također je jasno da su Ukrajinci također brzo učili moderno ratovanje. Doista, od početka ruske invazije pokazali su sposobnost učenja na bojnom polju i prilagodbe. Također su pokazali sposobnost za brzu asimilaciju nove opreme kao što su HIMARS i zapadna oklopna vozila, a potom i primjenu tih sustava s velikom taktičkom kompetencijom.

Dio ovog ukrajinskog kapaciteta za individualno i institucionalno učenje mora biti fokus u razvoju boljeg razumijevanja ruskih sustava učenja i ishoda. Pritom se ovo rusko prilagođavanje može otežati ili zaustaviti, a njihova taktička prilagodba učiniti manje učinkovitom i manje sustavnom.