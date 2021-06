PAZITE NA IZLOŽENIM MJESTIMA, OTVORENIM TERENIMA: DHMZ upozorava na grmljavinsko nevrijeme!

Autor: M.V.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) upozoravaju na grmljavinsko nevrijeme na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije koje se očekuje tijekom dana.

Ističu kako su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. “Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom”, ističu.

Inače, DHMZ navodi kako od sredine dana u kopnenim područjima i na sjevernom Jadranu očekujete postupno razvedravanje, a u Dalmaciji još promjenljiva naoblaka. Pljuskova s grmljavinom može biti u unutrašnjosti Dalmacije i u Konavlima, a moguće i na obali srednjeg i južnog Jadrana te u zapadnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, uglavnom podno Velebita potkraj dana moguće s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice i do 30 °C, zaključuju.