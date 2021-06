PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ SPREMA IZVJEŠĆE ZA TOMAŠEVIĆA! Škare-Ožbolt za Dnevno: ‘To je ujedno i dokaz u slučaju kostura iz ormara’!

U Zagrebu će se po prvi puta primijeniti Zakon o primopredaji vlasti. Riječ je o vrlo važnom procesu koji se sastoji od predaje “izvješća o stanju u gradu”.

To izvješće i njegova kompleksnost jedan su od razloga zašto se primopredaja vlasti ne može obaviti već drugi dan nakon proglašenja pobjednika.

Primopredaje do sada naravno nismo imali. Milan Bandić vladao je 20 godina bez prekida, pa je i ovo novost za hrvatski grad u kojem je došlo do najznačajnije promjene vlasti na ovim lokalnim izborima.

Procedura je jasno propisana i strogo je formalna, bivša kandidatkinja za gradonačelnicu i pravnica, Vesna Škare Ožbolt objasnila nam je kako izgleda proces primopredaje.

Zakon o postupku primopredaje vlasti

“Primopredaja vlasti na nacionalnoj i na lokalnoj razini uređena je Zakonom o primopredaji vlasti. U ovom slučaju, na lokalnoj razini, odnosno Gradu Zagrebu, vršiteljica dužnosti gradonačelnika predaje vlast novoizabranom gradonačelniku na način da mu je predaje izvješće. U Zakonu je vrlo jasno propisano što mora biti u tom izvješću navedeno”, govori Škare Ožbolt.

Kazne do 30.000 kuna

Zanimljivo, taj zakon u svojim kaznenim odredbama propisuje i novčanu kaznu do 30.000.00 kuna za sve načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba, koji u postupku primopredaje izvršnih vlasti kada im predaje mandat ne podnesu pisano izvješće.

Kosturi iz ormara

Uputivši nas tako na Zakon o primopredaji vlasti, Škare Ožbolt nabraja što sve mora sadržavati izvješće, a naglašava kako je ono ujedno i dokaz u slučaju da iz ormara prethodne administracije isplivaju kakvi kosturi iz ormara.

"To su dakle, financije, stanje gradske blagajne, planirani projekti, projekti i mjere koje su započete, nedovršene aktivnosti, nepodmirene obaveze i tako dalje. Taj dokument se predaje gradonačelniku i on je i jedna vrsta dokaza ukoliko isplivaju neki kosturi iz ormara. To je dokaz da nema ničega drugoga osim onoga što stoji u izvješću", priča nam Škare Ožbolt.









Ništa od otkaza

Osim toga, upozorava i na to kako Tomašević neće samo tako moći dijeliti otkaze niti pozivati ikoga tko je prošao javni natječaj da mu da mandat na raspolaganje

“Zakon o primopredaji vlasti propisuje i zabranu smjenjivanja pročelnika, odnosno svih onih koji su izabrani na natječaju. Njih ne možete smijeniti. Njima mora isteći mandat. Ipak, Zakon jasno kaže tko mora odmah dati mandat na raspolaganje, a to su predsjednici trgovačkih društava i nadzornih odbora”, govori Škare Ožbolt.

Deban se već odriče svog mandata

U tom slučaju, Bandićeva šefica Holdinga, Ana Stojić Deban, dobro je postupila kada je jučer najavila da će Tomaševiću dati svoj mandat na raspolaganje i otići iz te tvrtke.

Prema Zakonu o primopredaji vlasti, Mandat na raspolaganje moraju dati najkasnije 15 dana od prijenosa vlasti.









O tome kako će izgledati trenutak primopredaju vlasti i izvješća o gradu, Škare-Ožbolt kaže kako se o tome oni sami moraju dogovoriti te da ne postoji neki propisani protokol.

Možda popričaju u kabinetu

Oni će vjerojatno sjesti i popričati o tom izvješću.

“To se njih dvoje moraju dogovoriti. Vjerojatno će ona njemu predati to izvješće, a procedura će biti strogo formalna. Oni se sami dogovore kada će to biti. Na primjer, oni se mogu susresti u kabinetu, ona mu preda izvješće nakon čega mogu sjesti i popričati o svemu. Može postaviti pitanja ako ih ima, a ako nema, ona odlazi, a on ostaje i to je to”. zaključuje Škare-Ožbolt