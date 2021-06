PAVIČIĆ-VUKIČEVIĆ OTKRILA KAKO SE TOMAŠEVIĆ PONAŠAO NA SASTANKU: Ovo je novi gradonačelnik! Tražila 6 plus 6! Evo što će sada raditi!

Dosadašnja vršiteljica dužnosti gradonačelnika Zagreba, Jelena Pavičić Vukičević tijekom jutra prenijela je ovlasti na novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a gostujući na N1 rekla je kako je primopredaja bila kolegijalan razgovor kakav i treba biti. Ističe kako su porazgovarali o važnim temama, gdje su financije među ključnima, a govori kako su prošli kroz neke operativne teme koje su bitne za njega, ali i njegove suradnike.

Što se tiče izborne kampanje i činjenice da su bili suparnici, Pavičić Vukičević navodi kako je to politička borba u političkoj areni. “U tim trenutcima kada se pokušamo predstaviti biračima kažemo i riječ previše, ali kada nakon izbora sjednemo za isti stol, očekuje se otvoren i konkretan razgovor.

Upitana je li Tomašević imao puno pitanja, tvrdi kako i nije baš jer njegova pitanja bit će više okrenuta pročelnicima kada sjedne s njima. Tomašević nije htio otkriti kakve savjete mu je uputila vršiteljica dužnosti, a ona govori kako “u ovim trenucima, osim što novoizabranom čelniku želimo puno uspjeha i sreće, ja nisam mogla ništa drugo nego upravo to poželjeti njemu”, tvrdi.

Pročelnici

Govoreći o pročelnicima i ostavkama koje su se već krenule predavat, ona navodi kako je takva odluka na svakom od njih. “Ja nisam dala nikakvu preporuku. Njih štiti kolektivni ugovor. Gradonačelnik je najavio preustroj, a možemo očekivati da ćemo u šest mjeseci imati raspis pa izbor novih pročelnika. To dolazi u okvir njegovih kompetencija, ne bi bilo s moje strane korektno nekoga izdvajati”, odgovori upitana je li mu predložila nekoga.

Pavičić Vukičević trenutno je predsjednica Stranke rada i solidarnosti, a njeni članovi, navodi, nisu zaposleni u tijelima gradske uprave ili poduzeća. “U Gradskoj upravi je najmanje članova Stranke rada i solidarnosti. Bandić je po tome bio i prepoznat i imao problema jer nije kadrovirao po tom pitanju. Od 27 pročelnika, troje ili četvero je u stranci, a taj je broj i još manji ako uzmemo u obzir Holding. Svi smo mi legalisti”, zaključuje.

Upitana što je Tomašević mislio kada je stanje gore nego je očekivao, ali ne pretjerano, podsjeća kako je već i isticala kako je do 2035. godine zaduženje u iznosu od 2 milijarde kuna, ali sve obveze uspijevaju financirati u skladu s dospijećem kreditnih obveza. “Prošla, ali i početak nove godine, proračun se našao u teškoj situaciji. Kontinuirano prekrajanje poreznog sustava, ne samo Zagreba nego i druge samouprave dovodi do toga da proračun planiraju, a da ne znaju prihode”, kaže pa dodaje: “Uvijek je ista brojka, prošle godine završili smo u minusu od 19 milijuna kuna, do 2035. naše zaduženje je 2 milijarde kuna s tim da zaduženje na godišnjoj razini uvijek ide uz suglasnost Ministarstva financija i ono nikada ne prelazi 20 posto”.

Politička karijera

O navodima bivšeg protukandidata, Zvonimira Troskota da je dug 5 milijardi, govori kako je u studiju srela Troskota i da je takvi susreti uvijek potaknu na kraj političke kampanje. “Od takvih riječi dobijem fizičku reakciju”, tvrdi.

Ističe i kako je otvorila mogućnost 6+6 mjeseci kao dužnosnik. Predavačica na Kineziološkog fakultetu govori, tek će vidjeti hoće li biti.









Upitana jesu li njoj krivo izgovorena prezimena tijekom kampanje škodila, tvrdi da nisu. “Ono što je meni posebno drago, jedan kapital s kojim sam ja izašla iz kampanje je da su me zvali osobnim imenom, a to znači da me shvaćaju osobno, kao da sam njihova”, govori pa se osvrće na ono što joj jest škodilo, a to su tvrdi, ankete. “Svaka anketa je govorila da sam peta ili šesta pozicionirana kandidatkinja i to je pokazalo da se za mene ne isplati boriti”, tvrdi, ali i zaključuje da su građani naposljetku odabrali.