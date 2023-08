Pater Mandurić upozorava Hrvate zbog Boysa: ‘Tko je veća budala, huligan BBB-ovac ili ti?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Isusovac i svećenik Ivan Ike Mandurić često komentira aktualna događanja, a posljednja objava posvećena je sukobu Bad Blue Boysa i navijača grčkog AEK-a, u kojem je ubijen jedan grčki navijač.

Pater Mandurić je objavio status uz citat majke jednog od uhićenih Dinamovih navijača, koja se požalila da se ‘nitko od hrvatske države nije pobrinuo za hrvatske građane prva četiri dana’.

“Tko je veća budala: huligan BBB-ovac – ili ti? Svako malo me salijeću kontemplacije nad ludošću pohoda BBB-ovaca u Atenu. Pa naravno da je glupo ići 1500 km, da bi se (ako je to motiv?) tukao i nekoga mlatnuo letvom po glavi. I pritom se možda odao alkoholu, upao u loše društvo, izložio drogi, i tko zna kakvim pogibeljima svijeta bliskog onom s čim se, biblijski lik Razmetni sin iz one Isusove prispodobe, suočava kad se razilazi s ocem, majkom, bratom… Zar treba polemizirati o tome je li zabludjeli, koji je možda pomalo već raskućio svoju mater i oca, doista zabludio? Zar je potrebno nakon svega nama Katolicima još uvijek postavljati pitanje je li svaki takav – blesav, budala?

Ako to još uvijek činimo ovoliko puno, onda moram svima nama postaviti pitanje: nisam li ja možda onaj Stariji sin – koji je također, na svoj način, budala? Ako i dalje nakon 2000 kršćanstva u svojoj crkvi nismo shvatili Kristovu pouku, možda je ovo ipak čas za to?

Pa ako je tako, evo:

Primjećujte li da Krist prispodobom o famoznom Razmetnom sinu ni ne želi ukazati na ludost mlađeg sina – koji se razmeće očevom imovinom, povjerenjem i ugledom, pa i svojim životom samim. To je i pred-kršćanima bilo sve bistro i jasno. To je kod Židova već odavno bilo apsolvirano. Nego, Isus želi pomaknuti fokus na nas: kako je Stariji sin (ti, ja, mi dobri…) ponekad još razmetniji: on se (a možda tako ti i ja?) odriče svoga brata, i time se razmeće jednako brutalno kao i „razmetni“, a da pritom sebi pridržava status dobrog sina, „kućnog“. A on to zapravo čini iz sebičnih razloga: „ugrozio je moj ugled, ugrozio je našu reputaciju, sad ja neću zbog njega moći na tekmu, sad će i mene smatrati huliganom…“. Možda baš zato svih naših sinova biva sve manje i manje?









‘Ako se samo matere budu borile za nas, a braća odricala…’

Hrvatsku prati jedan strašan sindrom razmetnosti starijih sinova, u kojemu se ne znamo držati zajedno, i bojimo se prigrliti svoje – čim imaju neki krimen – žrtvujući ih i predajući sustavu, medijima, strancu… To čine mediji, politika, vlada, a na koncu – i mi sami – braća međusobno. Ali, tako neće ići. Ako se samo matere i očevu budu borili za nas – a braća se budu odricala jedni drugih – doskora nas neće više ni biti.









Ovdje se mora ukazati na još jednog Sina: trećeg (odnosno pravog, prvog), koji – ne samo da je spreman za brata sve to podnositi. Nego je za brata svoga razbludnoga, i umrijeti – na Križu. To je jedini pravi brat, i primjer svima nama.

Napominjem i podsjećam: nikada nitko nije tražio da se ove nesretnike poštedi pravde i istine, suđenja i zakona koji su pravedni, sankcije koja je prikladna i uobičajena. Što više, to ni njihovi roditelji nisu nikada tražili. Nego, samo to da moj brat, danas BBB, sutra Torcida, prekosutra neki „peder“… – ima pravedno suđenje, i da mu se otvore vrata povratka kući. Razmetnost starijeg sina je kuga koju nam je pretežno usadio komunizam. Ubijali smo se, prokazivali, odricali, 50 godina. I to nam je u krvi. Tome hitno moramo tražiti lijeka”, upozorava pater Mandurić.