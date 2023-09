Pašalić je spreman tiho preuzeti državu: Ovo je mreža pritajenog moćnika

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Iako Ivić Pašalić javno dosad nije potvrdio da ga zanima povratak u politiku, oni upućeni u aktivnosti na domaćoj društveno-političkoj sceni svjedoče da Pašalić iz politike nikada do kraja nije otišao te da i danas i na poduzetničkoj i na političkoj sceni djeluje veliki dio njegovih kadrova, koje je na razne načine zadužio i koji uspješno grade svoje karijere, a zahvaljujući kojima s druge strane Pašalić uspijeva zadržati svoj utjecaj i u isto vrijeme ostati u sjeni i izvan medijskog fokusa. No u fokus medija ipak je došao, neki medijski analitičari tvrde da je to reakcija na nedavni intervju bivšeg Tuđmanova špijuna Markice Rebića koji je digao prašinu među nekadašnjim HDZ-ovim kapitalcima Granićem, Gregurićem i Hebrangom. Navodno je strah od Pašalića i Pašaliću odanih ljudi velik, u nekim krugovima tvrde da su sposobni tiho preuzeti HDZ, a zatim i državu.

Osim što Pašalić svoje ljude ima u HDZ-u, dio pašalićevaca navodno je aktivan i u Mostu.

Jednim od najeksponiranijih Pašalićevih kadrova u današnjem HDZ-u smatra se prvi predsjednik Mladeži HDZ-a, saborski zastupnik Mario Kapulica, koji je u mandatu premijera Plenkovića postao predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”. Kapulica je danas saborski zastupnik HDZ-a, a karijeru je inače počeo graditi u Uredu predsjednika Tuđmana kao pomoćnik Rebiću. Početkom dvijetisućitih, kada je HDZ preuzela Sanaderova struja u srazu između njegovih i Pašalićevih kadrova, Kapulica se opredijelio za Pašalića s kojim je osnovao Hrvatski blok. U HDZ se vratio u eri Tomislava Karamarka, ali ga je među prvima pozvao da podnese ostavku na mjesto predsjednika stranke, što je otvorilo vrata Plenkovićevu dolasku na čelo HDZ-a i Vlade. Kapulica oduvijek slovi kao Pašalićev kadar, iako su se nedavno, navodno, prvi puta čuli nakon 20-ak godina zbog jedne komemoracije.





Pašalićev blok

Kao Pašalićev kadar u HDZ-u spominje se i Milan Kovač kojega se u poslijeratnim godinama nazivalo glavnim manekenom HDZ-ove privatizacije. Kovač je, baš poput Kapulice, u unutarstranačkim previranjima odabrao Pašalićevu stranu i stranku Hrvatski blok u kojoj je bio potpredsjednik. U Karamarkovoj eri Kovač je bio predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a, a tu poziciju poslije je, nakon poraza na izborima, prepustio Kapulici. U Bloku s Pašalićem bila je i HDZ-ova potpredsjednica i zastupnica Zdravka Bušić.

Osnivač i vlasnik vodećeg regionalnog distributera autodijelova Ilija Tokić poduzetnik je koji se povezuje s Ivićem Pašalićem. Tokić ima mrežu od stotinjak trgovina i zapošljava više od tisuću ljudi, a smatra ga se bliskim konzervativnim udrugama koje se povezuju i sa Željkom Markić.

Osnivač i vlasnik TRCZ grupe Ivan Pehar još je jedan od onih koji se u poduzetničkim krugovima povezuju s Pašalićem. Njegova poslovna grupacija bavi se prodajom polovnih automobila te iznajmljivanjem vozila pravnim subjektima, a u javnosti se spominjao i zbog donacija Laudato televiziji koju je potpomagala i Zaklada Rhema u kojoj je aktivan bračni par Pašalić. Tvrtka TRCZ organizator je dražbi javnih vozila koja su koristila državna tijela i javne tvrtke pa su tako na njihovim licitacijama građanima nuđena vozila MUP-a, Hrvatskih šuma, Hrvatske pošte, ministarstava branitelja i poljoprivrede te HAC-a.

Medijski krug

Brat ministra Gordana Grlića Radmana, Ivica Grlić Radman, također je na glasu kao jedan od ljudi iz Pašalićeva kruga, a upućeni tvrde da je ovaj bivši HDZ-ovac u dobrim odnosima s cijelom obitelji Plenkovićeva šefa diplomacije. Radmani su vlasnici tvrtke Agroproteinka i Vitaminka u BiH.

S Pašalićem su povezivali i poduzetnike Ivicu Nuića i Pavu Zubaka. O Nuićevim i Pašalićevim odnosima pisalo se u vrijeme sumnjive privatizacije Večernjeg lista. Početkom 1998. još jedan Pašalićev kadar, Damir Zorić, kao predsjednik Nadzornog odbora Mirovinskog fonda prodao je 53,1 posto dionica u Večernjem izvjesnom European Development Trustu, odnosno hrvatskoj filijali britanskog poduzeća Caritas Fund, iza kojeg su stajali Zubak, pokojni Nikola Lisičar i Nuić, predstavnik Montmontaže GmBH Njamačka, koje je Zubakovoj tvrtki otpisalo pet milijuna maraka poreza, a sve ih se povezivalo s Pašalićem. Nuić se davnih dana povukao iz javnog prostora nakon što je upravljanje Udrugom bosanskih Hrvata Prsten od njega preuzeo Zubak, kralj automobila koji je široj javnosti poznat po distribuciji i prodaji Audija, Škoda, Seata, Porschea i Volkswagena, a bave se i ovlaštenim servisima, posjeduju leasing–kuću, prodaju rabljena vozila…

Bivši djelatnik Ureda predsjednika i urednik “Motrišta” Miljenko Manjkas također je na glasu kao pašalićevac koji je Večernji list vodio kao glavni urednik nakon njegove sumnjive prodaje. Nije tajna da je HDZ na posljednjim parlamentarnim izborima kao svojeg medijskog savjetnika angažirao Manjkasa, s kojim se i danas savjetuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji se spominje kao Pašalićev odabranik za čelnu poziciju u HDZ-u nakon Plenkovićeva odlaska s čela te stranke. Preko Manjkasa Pašalićev krug čine i novinarske perjanice kao što su Andrija Jarak i Zoran Šprajc, a upućeni tvrde da je Manjkas uvelike pomogao Jandrokoviću da u medijima izbrusi svoj imidž te da se riješi nadimka Njonjo i neugodne stigme koju je taj nadimak sa sobom nosio.









Poslovne operacije

Teško je povjerovati, no upućeni i oni malo dubljeg sjećanja tvrde da i Borislav Škegro čini dio Pašalićeva kruga, on je zbližio Ivića Pašalića i obitelj Topčić s kojom se Pašalić kasnije povezao i kroz vjeru i kroz posao. O vezama između Pašalića i Škegre svojedobno je pred saborskim istražnim povjerenstvom za Agrokor svjedočio predsjednik prve vlade i bivši predsjednik Stipe Mesić, navodeći kako on osobno nije imao nikakva doticaja s nezakonitostima u Agrokoru. Na pitanje o ključnim osobama koje su donosile odluke o privatizaciji, Mesić je vrlo precizno rekao da su to bili bivši predsjednik Tuđman, ali i njegovi savjetnici Škegro – gospodarski te Pašalić – politički. I doista Škegro jest poznat kao privatizacijski prvak koji je kasnije sve svoje privatne projekte naslonio na državu. Agrokor je u travnju 2017. preuzeo nekadašnji Škegrin menadžer Ante Ramljak, koji je baš kao i njegov partner Tomislav Matić iz Texo Managementa vodio Škegrine poslovne operacije u fondu Quaestus, dok je bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić političku karijeru počela kao Škegrina pomoćnica u ministarstvu financija i privatizacije.

S Pašalićem povezuju i poduzetnika rodom iz Tomislavgrada Dragu Ćurkovića, vlasnika hotela Palace u Zagrebu koji spada u skupinu sumnjivih priča o pretvorbi i privatizaciji, a povezan je sa sumnjivim kreditima i Hypo bankom, na koju je Pašalić godinama imao ogroman utjecaj. Ćurković je kasnije proširio svoje carstvo hotelima u Splitu i na Braču, a Pašalić je svoj građevinski projekt, naselje u Odri, također zatvorio kreditima Hypo banke.

U Pašalićevoj eri stasali su i poduzetnici Josip i Drago Majher, koji su povezivani s DTM grupom, Maca LM-om i nizom građevinskih poduzeća. Braću Majher spominje se kao vlasnike hotela Plaža i vile Tri palme na Pagu, te dvaju hotela u Zagrebu. Govorilo se da Majheri diljem zemlje posjeduju vile, stanove, pa i jahtu koju iznajmljuju. Brata Josipa povezivalo se s medijskim carstvom koje je obuhvaćalo portal Javno.hr i niz radijskih postaja kao što su Radio Cibona, zagrebački Plavi 9 i Krapinski radio koje je objedinio pod nacionalnu radijsku mrežu Soundset, gdje je Majher surađivao s Manjkasom i Jurom Hrvačićem. Zatim su se spominjali kao vlasnici Plavog radija. Sumnjive građevinske projekte u Zagrebu, bez valjanih dozvola, prema pisanju medija, navodno im je omogućavala veza iz neposredne Bandićeve okoline, a poslovanje im je također godinama bilo povezano s Hypo bankom.









Krijumčarenje kokaina

S Pašalićem je blizak poznati glazbenik Tonči Huljić, čiji je dom opremljen dizajnerskim namještajem koji se proizvodi u Pašalićevoj tvrtki. Još su 2000. mediji pisali kako je on umiješan u aferu Hypo banka s Pašalićem, što je Huljić demantirao iako se svojeg prijateljstva s Pašalićem, koji je u međuvremenu oslobođen na austrijskom sudu, nije odrekao.

Stjepan Plaščar, koji je nedavno na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora pod optužbom da je vodio zločinačko udruženje za krijumčarenje kokaina i amfetamina, također se devedesetih godina spominjao zbog bliskosti s Huljićem i Pašalićem. Ovaj se trojac družio dok je Plaščar bio vlasnik kafića na Knežiji, a prije toga Plaščar je i u rodnom Zagorju posjedovao nekoliko tvrtki s kojima se pokušavao probiti i u inozemstvo u onim godinama kada se tvrdilo da ima jako zaleđe koje se povezivalo s ekipom bliskom Pašaliću.