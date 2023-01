PARTIJARH ČVRSTVO UZ PUTINA: ‘Molimo se Gospodinu da urazumi luđake koji žele uništiti Rusiju. To bi značilo kraj svijeta’

Prvi čovjek Ruske pravoslavne crkve patrijarh Kiril je u četvrtak upozorio da će svaki pokušaj uništenja Rusije značiti kraj svijeta.

“Danas postoje velike prijetnje svijetu, našoj zemlji i cijelom čovječanstvu”, rekao je patrijarh Kiril na bogoslužju povodom blagdana Bogojavljenja, vjerskog praznika u spomen na krštenje Isusa Krista.

“Želja da se porazi Rusija danas je poprimila vrlo opasne oblike. Molimo se Gospodinu da urazumi luđake i pomogne im da shvate da će svaka želja za uništenjem Rusije značiti kraj svijeta”, dodao je Kiril. Dodao je da Rusija posjeduje moćno oružje i ljude koji imaju snažnu želju da pobijede.

“Danas je tako tjeskobno vrijeme, ali vjerujemo da Gospodin neće napustiti rusku zemlju… da će Rusija imati snage… zaštititi svoju zemlju i svoje ljude”, zaključio je čelnik Ruske pravoslavne crkve, prenosi turski Anadolu Agency (AA).

Podsjećamo, patrijarh Kiril se u medijima smatra gorljivim zagovornikom ruske invazije na Ukrajini. Postojanje dobrih odnosa između Kremlja i Crkve je potvrdio i ruski predsjednik Vladimir Putin kad je na pravoslavni Božić zahvalio Ruskoj pravoslavnoj crkvi na njenoj ulozi u društvu.

Rat u Ukrajini i dalje traje i ne nazire se miran kraj sukoba.

Russian Orthodox Church leader Patriarch Kirill says Russian defeat in Ukraine would mean the end of the world. Are they starting to get worried?pic.twitter.com/bGhQ0X8aX5

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) January 19, 2023