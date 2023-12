Partija se sprda s Habijanom: Na golišav torzo smjestili znakovitu tetovažu

SDP se na društvenim mrežama odlučio malo našaliti s novim ministrom gospodarstva i održivog razvoja.

Naime, objavili su fotomontažu Damira Habijana s naslovom ‘I nakon Damira, Damir’, na kojoj je njegov golišavi torzo s montiranom tetovažom na prsima na kojoj piše: “Budući bivši”.

Samo jedan u nizu, ne znaš im ni broj…#politikahr pic.twitter.com/aXG95UCpBy — SDP Hrvatske (@SDPHrvatske) December 21, 2023

U objavi iznad slike su napisali i “Samo jedan u nizu, ne znaš im ni broj”.

Sprdaju se s golišavim fotkama, ali i s ‘Damirom’

SDP-ovci se tako sprdaju s brojnim fotografijama koje je Habijan objavljivao na svojim profilima društvenih mreža, a na kojima su u prvom planu njegovi isklesani mišići. Otkako je saznao da postaje ministar, sve ih je uklonio.









Nadalje, kada pišu da nakon Damira dolazi Damir, zapravo se referiraju na činjenicu da je HDZ na službenoj stranici prethodnika Filipovića prozvao Damirom, a ne Davorom.

Otkrio zašto je obrisao fotke

Habijan je jučer otkrio zašto je s Instagrama brisao fotografije na kojima je gol do pasa.

"Instagram profil imam 6-7 godina. Kada vodim Instagram profil često mijenjam fotografije. Mijenjao sam i lani, lani sam puno fotografija obrisao. Brisao sam i nedavno neke fotografije. Prema tome, to je bilo baš sad, mediji su malo kasnije skužili to, ali nebitno. Bilo je potpuno deplasirano od par zastupnica, pitanja o mojim slikama. Ja sam rekao, ako im moje slike trebaju takve, ako će im to nedostajati, rado ću im poslati", rekao je za RTL.









Odgovorio je i na pitanje je li ga premijer tražio da makne te fotografije.

“Nije, naravno da nije”, odlučan je Habijan.