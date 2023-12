Par ostvario životnu želju, susjedi ih sada ne trpe: ‘Ja sam htio Srbiju i šumu, ona je htjela Meksiko’

Autor: Dnevno.hr

Nakon gotovo 12 godina provedenih u Italiji, gdje je i upoznao svoju suprugu, Đole iz Smedereva je zajedno s Patricijom iz Trsta shvatio da regularan i običan život želi ostaviti iza sebe.

Bez propisa i bez pravila, daleko od svih, usred šume u istočnoj Srbiji Srbin Đole i njegova supruga Talijanka Patricija, već 11 godina žive život van sistema. Ovom paru, divljina je postala dom, a svaki njihov korak je priča o slobodi i životu bez granica. Iako je Patricija imala ideju da ovakav način života isprobaju u Meksiku, Đole je ipak bio za Srbiju. Najprije jer mu se, kaže, nije sviđala pomisao da bi ostao uskraćen za sva četiri godišnja doba.

Ovaj srpsko-talijanski par je brzo nakon odluke da dođe u Srbiju to i učinio, a onda su zajedničkim snagama i vlastitim rukama napravili sve sami – od doma do izvora vode.

“Moj san je ovaj, da živim ovako, neki kažu kao ‘divljak’. Bez pravila i bez ičega, kako se meni ćefne. Radim šta hoću i kad god hoću i kraj priče”, rekao je Đole, koji kroz osmijeh kaže da je Talijanku “doveo u šume Srbije”. Iako je ideja bila zajednička, njegova želja da je provedu u Srbiji je odnijela pobjedu.

“Ideja je bila zajednička, ja sam htio Srbiju i šumu, a ona je voljela isto to, ali je njezin san bio da ide u Meksiko, tako neke toplije krajeve. Meni se to nije svidjelo. Da cijeli život gledam istu palmu, što znam više mi se sviđalo da gledam sva četiri godišnja doba, tako da smo se odlučili za Srbiju”, objasnio je Đole za YouTube kanal “Povratak na selo“.

Sve sami napravili

Kako je rekao, sve su sami izgradili i napravili, pošto je dio šumice koji su kupili jednostavno bio baš to – šuma. A onda su došle mašine, očistile njihov dio i tada je bilo vrijeme za pravljenje doma van sistema. A pored doma, sami su pravili i namještaj i sve što je bilo potrebno i u kući i van kuće.









“Moja žena i ja smo pravili sami kuću, šupu, radionice i sve ostalo, kuhinju, krevete, klupe”, govori Đole te priznaje da pored njegove kuće postoji i jedan inovativni objekt za drva – tunel koji s ulice ide direktno do njegovog dvorišta, te na taj način drva za ogrjev jednostavno sama imaju put do hodnika kuće, odakle ih oni kasnije uzimaju.

Također, što se tiče struje i vode – koriste solarne panele i turbine za potok. Na ovom mirnom mjestu, bavi se pčelarstvom, iako je smrtonosno alergičan na ubod pčele. “Jednostavno nisam mogao da prestanem da se bavim pčelarstvom, iako je doktor rekao da ne smijem, rekoh ‘prijatelju bolje da me ubije pčela nego neki auto na ulici, priznaje on.

I na selu ima problema

Pored pčelarstva, tu je i vrt, ali i neki drugi njegovi hobiji poput elektronike i aero modelizma. Upravo zbog svih obaveza koje sebi nameće ali i onoga što nameće priroda kaže da i na selu ima problema, kao i u gradu.









“Ovaj život koji živimo moja supruga i ja, u njemu ima puno problema. Ne volim kada mi neki prijatelji kažu ‘u lako je tebi, ništa ne radiš, samo sjediš’. To jednostavno nije točno, ovdje postoji toliko problema, ali opet više volim njih nego one gradske probleme. Meni smeta i kamion kad prođe ovdje. Zato volim noć kada je tišina. Kada odemo recimo do grada na pola sata da kupimo nešto, tih pola sata me toliko ubije, da mi je gore nego da sam cijeli dan radio u vrtu. I kod mene i kod supruge je tako”, iskren je Đole.

Ipak, koliko je zadovoljan životom u šumi, govori i podatak da u svoje rodno Smederevo rijetko odlazi, iako su mu tamo deca. Kako kaže, kći se najviše ljuti zbog toga, ali on, tvrdi, ima neke druge interese koji se kose s interesima onih u gradu.

Susjedi ih nisu sjajno prihvatili

Iako ovom bračnom paru najprije nije bio krajnji cilj da se nasele u šumu Istočne Srbije, međutim, objasnio je kako je došao baš ovdje.

“Prijatelju iz Bora sam rekao da mi nađe neku šumicu koja je lijepa i gdje obavezno ima potok i da ne bude naseljeno mjesto. Da nema civilizacije oko mene. Tada smo supruga i ja 2011. godine došli i tražili, raspitivali se po selima, našli smo ovaj plac ovdje i kupili smo ga. Nakon godinu dana smo došli konačno, spakirali sve u kamp prikolicu. Počeli graditi kuću i tijekom jeseni se uselili”, kaže on.

A kako su ih prihvatili susjedi iz najbližeg sela, priznao je, ne baš sjajno.

“Jako je jednostavno. Mnogo puta čujem da je meni lako i da bi drugi isto uradili. Ali koliko vidim to nitko i ne uradi. Treba samo presjeći. Hoćeš nećeš. Ja sam ranije pravio listu šta hoću i šta neću. Za ovaj ovakav život uzeo sam kartu u jednom pravcu i nema vraćanja. Moj vlak se više ne vraća. Tko ima taj san, ne mora da ga sanja, jednostavno treba samo presjeći”, poručuje on.

Đoletova supruga Patricija, za Srbiju kaže:

“Lijepo je ovdje, sviđa mi se priroda, samo mi smeta to što ljudi bacaju smeće gdje stignu. Toga ima u Italiji, možda oko Rima, ali odakle sam ja, u Trstu, toga nema. I priznajem smeta mi jer nema mora. Ali sviđa mi se šuma, mačke, konji, sve životinje”, kaže Patricija koja priznaje da se ipak i pored toga, nikada ne bi vratila u Italiju ili u neki grad živjeti.