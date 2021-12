PAPINO PRIZNANJE I ODLIKOVANJE PRIMIO RIBAR IZ DUBROVNIKA: ‘Nikakav novac, nikakva materijalna dobra njemu ne mogu nadomjestiti ovo što je dobio’

Autor: Dnevno

Veliki pljesak u dubrovačkoj župi Svetog Mihajla se prolomio, a zlatni križ i plaketa koje čine papinsko odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice koje su kroz povijest dobivali veliki znanstvenici, umjetnici, našlo se u rukama dubrovačkog ribara Bože Doline, javlja Dnevnik.

Evo što piše na plaketi odlikovanja:

“Franjo, vrhovni svećenik, uzvišenim znakom križa za Crkvu i papu, gospodinu Božu Dolini zbog izvrsnih uglednih djela i osobitih nastojanja, udostojio se dodijeliti istom jednaku mogućnost da se ovim odličjem diči”, pročitao je Robert Ćibarić, župnik župe sv. Mihajla, Dubrovnik.

Zahvalio je svima

Božo je zahvalio svima u crkvenom redu.

“Ova župa je moj drugi dom i nadam se da ću još dugo služiti. Želim se zahvaliti don Robertu Ćibariću, nadbiskupu Mati Uziniću, Svetom Ocu Franji”, rekao je Božo.

Međutim, nije zaboravio ni ljude iz župe i svojoj obitelji.

“Dragi župljani Svetog Mihajla, dirnut sam iskazanom pažnjom koju ste mi ukazali. Dolazim iz radničke obitelji, uvijek sam živio skromno, tako živim i danas, sa suprugom. I ona je zaslužna za ovo priznanje”, riječi su kojima je Božo izmamio pljesak.

‘Nikakav novac, nikakva materijalna dobra njemu ne mogu nadomjestiti ovo što je dobio’

Božo Dolina je cijeli život vrijedno radio kao ribar, pa ga Dubrovčani znaju uz barke i more. No, uz to je uvijek nalazio vremena za pomoć u crkvi, u vrtu, u čemu god je trebalo. Vedra duha, blaga osmjeha, uvijek s dovoljno volje i pažnje za druge, uvijek s ponekim slatkišem za djecu. I njegova je obitelj danas uz njega, sretna. Sin svjedoči koliko mu nagrada znači.









“Nikakav novac, nikakva materijalna dobra njemu ne mogu nadomjestiti ovo što je dobio. I na to je preponosan. Možda je od svog tog uzbuđenja i završio gdje je završio. Ali Bogu hvala, sve je dobro”, objašnjava sin Rade Dolina.

A završio je na kardiologiji dubrovačke bolnice.

“Pa su mu kardiolozi ugradili dva stenta. Još ga nešto malo očekuje, ali bit će onaj naš Božo stari“, kaže župnik.

“Još se zahvaljujemo doktorima i sestrama sa kardiologije”, dodaje sin.