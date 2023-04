PAPA PRISUSTVOVAO MISI NA CVJETNICU! Dan nakon izlaska iz bolnice dočekali ga brojni vjernici

Papa Franjo prisustvovao je misi na Cvjetnicu na Trgu sv. Petra, dan nakon što je otpušten iz bolnice nakon uspješnog liječenja infektivnog bronhitisa.

Vozio se sjedeći na stražnjem dijelu automobila s otvorenim krovom koji je prolazio kroz gomilu, prije nego što je sišao i počeo službu s ogromnog natkrivenog podija u blizini drevnog egipatskog obeliska.

Osamdesetšestogodišnji Papa u srijedu je primljen u rimsku bolnicu Gemelli nakon što se požalio na teškoće s disanjem, ali se brzo oporavio nakon infuzije antibiotika i vratio se u svoju rezidenciju u Vatikanu u subotu.

Cvjetnica označava početak Velikog tjedna koji traje do Uskrsa 9. travnja ove godine.

Njegovi brojni događaji testirat će Papinu izdržljivost.

