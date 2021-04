PAPA POSLAO DRAMATIČNE PORUKE! ‘Na rubu smo samouništenja’

Autor: S.V.

Dan planeta Zemlje bio je povod obraćanja čelnog prvog katoličke Crkve i to kroz dvije video poruke.

Papa Franjo koji je i do sada pokazivao zabrinutost zbog stanja u kojem se Zemlja nalazi i koji često pokazuje ekološku osviještenost, ovoga puta u svojim porukama nije pokazao pretjeran optimizam:

“Za globalno zagrijavanje djelomično je kriv i čovjek. Vrijeme je da djelujemo, na rubu smo”, kazao je papa upozorivši da nam priroda više “neće praštati” i da je vrijeme da je počnemo poštivati.

Put do samouništenja

“Jednom kada se počne sa uništavnjem prirode, to je teško zaustaviti. Imamo još vremena, još nije kasno i zajedno se moramo boriti, to je učinkovitije nego pojedinačno djelovanje. Iz svega moramo izaći jači. Ako ne izađemo, to je put do samouništenja.

U drugoj video poruci, papa je pohvalio Bidenove napore u borbi protiv klimatskih promjena, a Trumpa koji je tu ideju napustio – iskritizirao.