‘Pao rekord u pohlepi, gramzivosti i bezobrazluku’: Zbog ‘pacijenta’ promet drastično pao svima

Autor: Dnevno.hr

Dolazak velikog broja američkih mornara s nosača aviona na nuklearni pogon USS Gerald R. Ford u Splitu su, očekivano, mnogi pokušali iskoristiti za dodatnu zaradu, no malo tko kao jedan taksist.

Naime, Splitom se proširila priča o taksistu koji je u ponedjeljak jednom od mornara naplatio vožnju od trajektne luke do Trogira čak 900 eura.

“Prekjučer je pao rekord u pohlepi, gramzivosti i bezobrazluku domaćih taksista. Jedan od njih je nekom Amerikancu s nosača aviona naplatio 900 eura vožnju od splitske luke do Trogira. A nije za zanemariti ni uspjeh njegovog kolege koji je vožnju od luke do Malla naplatio oko 217 eura. Prava su sramota za grad. To se sve događalo prvi dan i onda je navodno navečer zapovjedništvo nosača aviona zabranilo svima da koriste taxi usluge u gradu”, poruka je koja kruži gradom.





Oglasila se Lučka uprava

Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split, kazao je za Slobodnu da je i do njih došla priča o navodnom događaju.

“I do nas je došla priča da se to dogodilo, ali nemamo stopostotnu potvrdu. Nismo primili nikakav službeni prigovor o navedenoj situaciji”, rekao je Mihanović.

I Cehu prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu obrtnici su prijavili ovaj slučaj.

‘Kolege su se žalile da im je nakon nemilog događaja pao posao u trajektnoj luci’

“Kolege su nas upozorile na ovaj slučaj da je jednom mornaru vožnja do Trogira naplaćena 900 eura, ali ne znamo je li to istina ili ne i što se točno dogodilo. Kolege su se žalile da im je nakon tog nemilog događaja pao posao u trajektnoj luci što se tiče američkog nosača aviona. Nažalost, na mogućnost ovakvih situacija upozoravali smo kada je došlo liberalizacije tržišta taksija. Zakon je nažalost omogućio da vam se ista udaljenost u jednom trenutku naplati deset eura, a u drugom 100 eura. U turističke gradove, nažalost, u sezoni dođu prijevoznici sa svih strana opijeni pričama o lakoj i brzoj zaradi”, rekli su iz Ceha prijevoznika pri Obrtničkoj komori u Splitu.

Nažalost ovaj slučaj, ako je istinit, nije izoliran slučaj jer svako ljeto imamo priče prevarenih gostiju, a tko zna koliko je još takvih za koje se ne sazna.

“Kako bi izbjegli ovakve nemile situacije potrebno je da svi prijevoznici imaju iste tarife i na taj način prijevoznici ne bi mogli preveslati korisnike. Također je nužno da lokalna samouprava regulira koliki je to broj prijevoznika u jednom gradu”, dodali su iz splitskog Ceha prijevoznika.