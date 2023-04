PAO POD ČINI FATALNE KONOBARICE! Ugledni zagrebački doktor naletio na krivu: ‘Počelo mi se smračivati pred očima’

Sjedio je u kafiću i zezao se s konobaricom, iako je bilo kasno. Ugledni zagrebački doktor koji radi u privatnoj poliklinici nemilo se iznenadio kad mu se počelo vrtjeti u glavi, a popio je samo nekoliko piva. Začudio se kad ga je konobarica uporno htjela častiti s još jednom. I nije odustajala.

Nakon zatvaranja krenuli su u istome smjeru, ali tu im se priča o događajima u potpunosti razilazi.

Doktor tvrdi da su krenuli zajedno Savskom ulicom i kad su došli do vatrogasne postaje, konobarica je predložila da uđu u taj prolaz. Počelo mu se smračivati pred očima, dok je pokušavao doći k sebi, tvrdi da mu je netko strgnuo ruksak s leđa. Kad se okrenuo, konobarice više nije bilo.





Konobarica Andrea B. (31) iz Rijeke, inače već osuđivana za razbojništvo prije pet godina, u noć je odnijela doktorov Samsonite ruksak s pripadajućim stvarima.

Za policiju i tužiteljstvo posrnula mlada dama odradila je tešku krađu te joj prijeti 10 mjeseci zatvora.

Njezina verzija događaja nešto je drukčija od doktorove. Tvrdi da joj je govorio ružne riječi dok je radila.

“S njim sam bila u kafiću, radila sam, pili smo tamno pivo. U pivo sam mu ubacila tablete jer sam ga htjela omamiti s obzirom da me maltretirao. No nisam ga otrovala te smo oko ponoći izašli van. Otišli smo na parking i desetak minuta hodali. On je spustio ruksak i otišao obaviti nuždu, a ja sam ruksak stavila u svoj te otišla kući. Nisam znala što je u ruksaku, a uzela sam novčanik koji sam poslije bacila, lovu i Ray Ban naočale. I ostatak stvari sam bacila u park u blizini Maksimira.”, branila se konobarica Andrea B.

U pretresu doma u kojem konobarica živi, policija je pronašla doktorove stvari.