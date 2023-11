Pao je snijeg na Sljemenu

Autor: I.G.

Na Sljemenu nad Zagrebom u noći s petka na subotu pao je predivan bijeli snijeg. Nije napadala velika količina snijega, ali ga je dovoljno da prekrije tlo.

Ovaj idiličan prizor uslijedio je nakon najave Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) da će kiša u gorju tijekom večeri preći u snijeg zbog zahlađenja zraka.





Oslabljena fronta u drugome dijelu dana donosi🌧️ koja će uz zahladnjenje u gorju prelaziti u ❄️. Hladan zrak će se zadržavati i tijekom vikenda, pa će slabe i lokalne oborine povremeno biti u obliku❄️ čak i u nizinama. Više na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza pic.twitter.com/HzEJM9GpEH — DHMZ (@DHMZ_HR) November 24, 2023

Hladan vikend

Hladan zrak će se zadržavati tijekom vikenda, najavljuje DHMZ na X-u, što znači da će slabe i lokalne oborine povremeno poprimiti oblik snijega, čak i u nizinama.

Prema prognozi, noći i jutra bit će oblačni s kišom, dok će u gorju pasti susnježica i snijeg, stvarajući tanak snježni pokrivač. Moguće je i malo snijega u nižim područjima, navodi DHMZ.

Manje oborine

U popodnevnim satima očekuje se smanjenje naoblake uz sve manje oborine. Vjetar će biti slab, a u drugom dijelu dana postupno će jačati, posebice na sjeveru, gdje će puhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar s jakim udarima.









Na Jadranu se očekuje umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, a krajem dana na sjeveru okretanje na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na moru od 5 do 10, a najviša dnevna između 3 i 7 na kopnu te od 9 do 13°C duž obale. Navečer jače zahladnjenje.