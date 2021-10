‘PAO’ JE NAJOPASNIJI NARKO BOSS: Bio je najstrašniji trgovac drogom na svijetu, ubojica policajaca i vojnika

Autor: M.P.

Najtraženiji kolumbijski narko boss uhvaćen je od strane vlasti u akciji koja je najavljena kao najveći udarac trgovcima narkoticima u zemlji u posljednjih nekoliko desetljeća.

Kolumbijski predsjednik Iván Duque Márquez potvrdio je hapšenje Daira Antonija Usuge, poznatog kao “Otoniel”, u televizijskom nacionalnom obraćanju u subotu.

“Ovaj puč usporediv je samo s padom Pabla Escobara 90-ih godina”, rekao je Duque misleći na kolumbijskog narkobosa koji je umro 1993. nakon izgradnje carstva vrijednog više milijardi, a koje se bavilo prodajom kokaina.

“Otoniel je bio najstrašniji trgovac drogom na svijetu, ubojica policajaca, vojnika, društvenih vođa”, rekao je.

Otoniela (50) kolumbijske su vlasti uhvatile tijekom operacije u ruralnom području kolumbijske regije Uraba, koja se nalazi u pokrajini Antioquia, izvijestio je Reuters.

Colombian armed forces captured drug kingpin Dairo Antonio Úsuga, also known as Otoniel https://t.co/dAFRl0NY6j pic.twitter.com/hnD5fLai7T — Reuters (@Reuters) October 24, 2021









Prema izvještaju, jedan policajac je poginuo tijekom operacije.

Otoniel je bio vođa narkokartela ‘Clan del Golfo’, kojeg američki State Department opisuje kao “teško naoružanog i iznimno nasilnog”. Postao je vođa nakon što je bio član ljevičarske gerile i paravojske, tvrdi Reuters.

Kartel se sastoji od bivših članova terorističkih organizacija, tvrdi State Department, a koristi nasilje i zastrašivanje kako bi kontrolirao rute trgovine narkoticima, laboratorije za preradu kokaina, polazne točke glisera i tajne sletne trake.

Otoniel je optužen od strane Southern District New Yorka 2009. State Department je ponudio do 5 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja ili osude, dok je Kolumbija ponudila nagradu od 3 milijarde kolumbijskih pezosa (oko 800.000 dolara) za informacije o tome gdje se nalazi, izvijestio je Reuters.









Duque je svoj televizijski govor u subotu završio porukom drugim trgovcima drogom, rekavši: “Svim kriminalcima i trgovcima narkoticima: ili se predajte, ili ćemo doći po vas.”