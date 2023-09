Pao čovjek koji je planirao atentat na Vučića: ‘Čovjek je robot, taj ne maši’

Autor: Dnevno.hr

Dušan Jovanović Giba zajedno sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni s Vračara, kako doznaje Kurir, pripremao je likvidaciju šefa beogradske policije, ali i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dušan Jovanović, zvani Giba, koji je u nedjelju uhićen u Sarajevu i koji glasi za pripadnika kavačkog klana, navodno je sudjelovao u organizaciji likvidacija najviših državnih i policijskih funkcionera u Srbiji.

Prema riječima izvora medija, “kavčani”, na čelu s odbjeglim vođom Radojem Zvicerom, imali su na meti sam vrh države, naročito nakon razbijanja tog klana u Srbiji i hapšenja njihovih beogradskih ogranaka – Belivukovog i Vračarskog klana, a uhićeni Giba im je, kako se sumnja, bio jedan od glavnih logističara i organizatora.





‘Zvicer osigurao pet milijuna eura za atentat na Vučića’

O tome da su “kavčani” planirali svrgavanje najviših struktura vlasti i planirali atentat na predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, u Specijalnom sudu je na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću govorio svjedok-suradnik Srđan Lalić. On je rekao “da je Radoje Zvicer osigurao pet milijuna eura za atentat na predsjednika”.

“Ja sam preuzeo snajper koji je plaćen 12.000 eura. Rečeno mi je da je uzeto preko Zvicera i da će nam trebati uskoro”, ispričao je Lalić u sudu.

Kako dalje doznaje medij, kavački klan je namjeravao likvidirati i policijske funkcionere, među kojima i Veselina Milića, šefa beogradske policije, a u pripreme za ubojstvo direktno je bio uključen Dušan Jovanović. On je zajedno s Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni s Vračara, inače vođom vračarskog klana, preko kriptiranih aplikacija Sky i Anom, navodno, dogovarao detalje i razrađivao plan.

‘Čovjek je robot, taj ne maši’

“Njih dvojica su u kolovozu 2021. razmijenili više poruka preko aplikacija za tajnu komunikaciju. U prepiskama jasno govore o planu ubojstva Veselina Milića. Iz njihovih razgovora se nedvosmisleno zaključuje da su ga pratili, da su nadgledali lokacije na kojima boravi, da su birali oružje, ali i egzekutore”, kaže izvor Kurira i dodaje da je do ovih podataka došla Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) i to nakon što su istražitelji uspjeli “razbiti” aplikacije Sky i Anom.









Izvor dodaje i da su likvidaciju Milića počeli detaljno planirati samo mjesec dana nakon što su u Beogradu uhićeni Belivuk i Miljković.

“Jovanović i Vušović su zaključili da Milića treba “oderati i da im je to prioritet”. U porukama navode i da “moraju biti oprezni” i da sačekaju pogodan trenutak, odnosno da se situacija oko hapšenja njihovih suradnika iz Belivukove grupe smiri”, navodi izvor i dodaje da u jednoj od presretnutih poruka Jovanović navodno nudi Vušoviću egzekutora uz riječi: “Čovjek je robot, taj ne maši”, dok mu Vušović piše “da je to najvažnije, ali da i on ima dobrog pucača”.

“Ja imam jednog profi iz Legije. Iz snajpera profi pogađa”, napisao je navodno Vušović Jovanoviću. Inače, Vušović je u bijegu, a posljednja informacija o njemu pojavila se 2021. kada je objavljeno da je uhićen na Dominikani, međutim, on je pušten iz pritvora i od tada mu se gubi trag.









Napravili gotovo čitavu logistiku za ubojstvo šefa beogradske policije

Osim toga, izvor medija otkriva i da su Vušović i Jovanović napravili gotovo čitavu logistiku za ubojstvo šefa beogradske policije, koji je sudjelovao u akciji razbijanja kavačkog klana i njegovog beogradskog ogranka.

“Oni su znali u koje restorane Milić ide, koja mjesta posjećuje, s kojim ljudima sjedi. Ozbiljno su se pripremali, a glavni cilj im je bio da ne promaše, ali i da ne budu uhapšeni. Zato su posebnu pažnju posvetili biranju egzekutora, a dvojica koju su odabrali bila su im pogodna i zbog toga što se ranije nisu dovodili s njima u vezu, pa bi tako mogli i zavarati tragove”, objašnjava izvor.

Podsjetimo, Veselin Milić je postavljen na funkciju načelnika PU za Grad Beograd prije dvije godine, a istu funkciju je obavljao i od 2013. do 2018. On, pak, nije odgovorio na poruke i pozive medija za komentar.

Još se utvrđuje tko je u Sarajevu bio meta

Podsjetimo i da je Dušan Jovanović Giba uhićen je u nedelju u elitnom stambenom kompleksu u Sarajevu zajedno s Darkom Dulovićem, koji je također poznat u svijetu kriminala. Duloviću se sudilo u Beogradu za ubojstvo Siniše Milića 2018. na Autokomandi, ali je za taj zločin on pravomoćno oslobođen. Istražitelji iz BiH sumnjaju da su Jovanović i Dulović u Sarajevu namjeravali izvršiti ubojstvo.

Još se utvrđuje tko im je sada bio na meti i po čijoj naredbi. Ne isključuje se ni mogućnost da je meta bio Admir Arnautović Šmrk, estradni menadžer, koji je surađivao i s poznatim reperima Džalom Bratom i Bubom Korelijem. Šmrk je inače bio uhapšen u rujnu 2022. u sklopu akcije “Bumerang”, koja se odnosila na organizirani kriminal, pranje novca i druga kaznena djela, navode bosanski mediji.