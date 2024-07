Panika zavladala u okolici Zagreba, našli su ga u kući po mrklom mraku: ‘Počeli smo galamiti’

Autor: M.D.

U posljednjih desetak dana među mještane sela u okolici Velike Gorice uvukao se strah. Naime, njihovim mjestima hara serijeski provalnik, koji redovito provaljuje u automobile, pa čak i kuće. Još nitko nije uspio shvatiti što on traži, jer ništa nije ukradeno.

Mještani su sve prijavili policiji, a u nekoliko navrata su ga snimile nadzorne kamere. Zadnji put je uhvaćen u tri sata ujutro u Mraclinu. Najprije je provalio u automobil Zdravka Štubana, no nije ništa odnio. “Ne, ne može ga se prepoznati. Bila je i policija i kazala da se ništa ne može raspoznati sa snimki”, rekao je Zdravko Štuban za Dnevnik.hr.

Samo pet minuta poslije, isti je muškarac snimljen na posjedu obitelji Matanović. Odali su ga tragovi na livadi. “Išao je prema autima u garaži. Sada, je li tražio novac ili novčanike, teško je reći”, rekla je Ana Matanović.

Otjerali ga

To je drugi put da su Matanovići bili na meti provalnika prošloga tjedna. Na videosnimkama su uhvatili ženu i muškarca kako pokušavaju otvoriti vrata njihove kuće. Muškarca su, naposljetku, našli u kući. “Počeli smo galamiti, nije se usprotivio, izišao je bez problema”, opisao je Dragutin Matanović.

Sumnjivac je iste večeri viđen u susjednom selu Okuje. “Kamere su ga snimile u četiri-pet kuća kako ulazi u dvorišta i automobile. Na jednoj snimci vidi se da ima u lijevoj ruci nešto, a u desnoj štap ili nekakav borbeni instrument”, rekao je Tihomir Hubak, predsjednik Mjesnog odbora Mraclin.









Tjedan dana ranije isti se scenarij dogodio i u desetak kilometara udaljenoj Donjoj Lomnici. Mještani su snimili i otjerali provalnika. Sumnjaju na to da je riječ o psihički nestabilnoj osobi. No, i dalje su na oprezu. Iz policije su potvrdili da u Mraclinu nisu utvrdili krađu niti materijalnu štetu. No, nisu pronašli ni sumnjivca, pa nastavljaju s istragom i obilaze sela oko Velike Gorice.