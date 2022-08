PANIKA U VRHU! NAD PLENKOVIĆA SE NADVILI TMURNI OBLACI JOŠ JEDNE MINISTARSKE OSTAVKE: Sazivaju se hitni sastanci, prozivke i optužbe se gomilaju, postaje sve očitije tko je zakazao

Autor: Lucija Brailo

Nakon razotkrivanja najnovije pljačke u Hrvatskoj, u kojoj je ‘planulo’ više od milijardu kuna i zbog koje su u subotu u USKOK-ovoj i MUP-ovoj akciji uhićeni INA-in direktora sektora prirodnog plina Damira Škugor, njegov otac Dane Škugor, vlasnici tvrtke OMS upravljanje, poduzetnik Goran Husić i Josip Šurjak, inače predsjednik Hrvatske odvjetničke komore te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić, danas se doznalo i kako je Škugor HDZ-ov član.

Iz stranke su se u nedjelju sramežljivo o tome izjasnili te dodali kako će protiv Škugora biti pokrenut stegovni postupak te da će o njegovoj sudbini odlučivati HDZ-ov sud časti.

Međutim, ovo je ujedno i prvi žešći problem za novopečenog ministra gospodarstva Davora Filipovića, kojemu je Plenković poklonio povjerenje nakon odlaska Tomislava Ćorića, a jedno od neodgovorenih pitanja vezanih za ovu aferu, a koje javnost svakako zanima, definitivno je i je li zapravo ministar Filipović kao nekadašnji član Nadzornog odbora INA-e morao primijetiti što se događa i hoće li ga Plenković zbog toga biti prisiljen smijeniti?





‘On je prekratko bio u tom Nadzornom odboru’

“Ovo je velika čast, ali i odgovornost. Učinit ću sve da doprinesem daljnjim uspjesima Vlade Republike Hrvatske. Moja vrata su uvijek otvorena svima koji žele raditi na dobrobiti hrvatskog gospodarstva”, izjavio je Davor Filipović krajem travnja kada je zasjeo u ministarsku fotelju.

Na to pitanje, je li Filipović trebao biti upoznat s nepravilnostima u poslovanju, za N1 televiziju energetski stručnjak Davor Štern je rekao:

“Mislim da ne. Prvenstveno je odgovornost NO-a u prijašnjem sastavu. On je prekratko bio u tom NO-u, da popuni ispražnjeno mjesto i ne vidim mjesta za njegovu osobnu odgovornost.”

‘Znak za uzbunu’

Govoreći o tome što bi sada trebala učiniti Vlada, Štern kaže kako sada treba nadležne organe pustiti da se bave slučajem, a onda pokušati spriječiti daljnje posljedice.

“Mislim da je ovo još jedan znak za uzbunu da se pitanje INA-e mora riješiti, da to tako dalje ne ide i da se mora riješiti pitanje odgovornosti među upravljačima jer u tako složenom sustavu ja ne znam provodi li se interna kontrola kao samostalna ili je upravljana od MOL-a i Budimpešte. To su pitanja na koja ja ne znam odgovor i mislim da je vrijeme da se to pitanje otvori i da se napravi reda”, zaključuje Štern, koji je i sam nekada bio generalni direktor INA-e i ministar gospodarstva.

‘Zakazali Uprava i NO’

Osim toga, Štern je otkrio i koga zapravo smatra odgovornim za nastalu situaciju.









“Tužan sam zbog toga, ali to je dokaz pogrešnog upravljanja i nedovoljnog upravljanja i kontrole rada u tako velikoj, značajnoj firmi kao što je INA. Zakazali su u prvom redu Uprava koja snosi dio odgovornosti, veliki dio, ali može se postaviti pitanje odgovornosti NO-a, pogotovo Odbora za reviziju NO-a i revizije koja je trebala ukazati na pojavu nestajanja takve količine novca u poslovnom tijeku”, kazao je Štern.

Filipović sazvao hitan sastanak

Ispitivanje Damira Škugora u USKOK-u završilo je u nedjelju, a sada je potez na tužiteljstvu, koje treba objaviti hoće li za njega i četvero uhićenih zbog malverzacija u trgovini plinom zatražiti istražni zatvor, o čemu će odlučiti sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda, javlja HRT. Osumnjičeni su, navodno, iskoristili stalni rast cijena plina na svjetskom tržištu.

Očekuje se da će tužiteljstvo tražiti određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora.









A što se Davora Filipovića tiče, ministar gospodarstva je u nedjelju sazvao hitan sastanak s upravom INA-e koji bi se trebao održati u ponedjeljak.