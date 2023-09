Panika u Lidlu, hitno povlače dječji proizvod: Poveznica na pakiranju vodi na porno stranicu

U Lidlu u Velikoj Britaniji počeo je veliki opoziv dječjih grickalica.

Naime, kako pišu njemački mediji, poveznica otisnuta na pakiranjima dječjih grickalica vodi izravno ni manje ni više, nego na porno stranicu.

Britanska služba za zaštitu potrošača “Which?” je na društvenoj X-u (bivši Twitter) upozorila na opoziv Lidlovih proizvoda.

Kako je navedeno, Lidl je iz prodaje povukao četiri vrste grickalica koje na pakiranju prikazuju pse iz crtanog filma “Psići u ophodnji”.

Mediji navode kako je razlog za ovaj neobičan opoziv gotovo nevjerojatan. Na omotima grickalica postoji poveznica (URL) koja vodi do web stranice koja prikazuje pornografski sadržaj.

Naime, URL je izvorno trebao biti od dobavljača dječjeg brenda Appy Kids Co. Međutim, sada poveznica preusmjerava na kinesku porno stranicu.

🚨 URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.









Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund. pic.twitter.com/xMqX34CWid

— Which? (@WhichUK) August 30, 2023