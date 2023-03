PANIKA U AMERICI, BIDEN SE ŽURNO OBRATIO NARODU! Ovo bi moglo imati posljedica na cijeli svijet: ‘Mogao bi uslijediti domino efekt’

Autor: Ivana Jurišić

Američki predsjednik Joe Biden se nakon propasti Silicon Valley Bank u petak i Silvergate banke u nedjelju u ponedjeljak ujutro obratio američkoj javnosti govoreći kako se Amerikanci nemaju čega bojati i kako mogu imati povjerenja u bankarski sustav.

“Vaši depoziti će biti tu kada ih trebate. Male tvrtke diljem zemlje koje polažu račune u ovim bankama mogu lakše disati znajući da će moći platiti svoje radnike i platiti njihove račune. A i njihovi vrijedni zaposlenici mogu lakše disati.”

Budući da su mnogi Amerikanci još uvijek ogorčeni zbog pomoći koju je Washington pružio velikim bankama tijekom globalne financijske krize 2008., Biden je u svom govoru naglasio da se pod njegovim nadzorom ne događa nikakvo spašavanje.





“Porezni obveznici neće snositi nikakve gubitke”, rekao je Biden. “Dopustite mi da ponovim: nikakve gubitke neće snositi porezni obveznici. Umjesto toga, novac će doći od naknada koje banke plaćaju Fondu za osiguranje depozita.”

Napomenuo je i da će “uprave tih banaka biti smijenjene”, a “ulagači u banke neće biti zaštićeni”.

“Svjesno su riskirali. A kada se rizik nije isplatio, investitori gube svoj novac. Tako kapitalizam funkcionira”, rekao je Biden.

Ogromna zaduženost SAD-a

Ekonomist Velimir Srića ističe kako je propast Silicon Valley Bank bila veliko iznenađenje za američku javnost.

“Riječ je o 16. najvećoj banci u SAD-u, vrijednoj oko 200 milijardi dolara, koja je investirala u start up kompanije iz Silicijske doline i bila poznata kao banka koja nije gledala samo ekonomski interes već i interes tehnologije”, kaže.

“Nije nikakvo čudo da se stvorila panika. Ne smijete zaboraviti da su Amerikanci jako osjetljivi na banke i da još nisu zaboravili veliku krizu 2008./2009. godine. Tada je Obamina administracija državnim novcem podmirila gubitke svih banaka koje je trebalo spasiti, da bi one odmah nakon toga isplatile velike bonuse sebi i svojim menadžerima. Prvo su uzrokovali krizu, a nakon toga su se najodgovorniji izvukli, što je u SAD-u izazvalo trajno zgražanje financijskim sektorom. Kako je država i sada najavila da će brzo reagirati na isti način to postaje veliki politički problem jer ljudima je još živo u sjećanju što se dogodilo zadnji put”, objašnjava Srića.









Ekonomist upozorava kako je u pozadini svega i ogromna zaduženost SAD-a.

“Država se jako puno zadužila za vrijeme COVID krize te su sad više od 146 puta zaduženija država po glavi stanovnika nego Kina. Tu je i inflacija kao i direktna posljedica pandemije.

Kada se doda panika, kako je ova banka pala, tako bi mogla pasti skoro svaka banka na svijetu. Kad se stvori panika i svi počnu grabiti depozite, to nijedna banka ovog svijeta ne bi mogla izdržati, pa tako nije mogla ni ova”, objašnjava Srića i dodaje kako nitko nije očekivao kako će se bankrot dogoditi baš tu u Silicijskoj dolini.









Najveći neprijatelj svake financijske institucije

“Demokrati koji su na vlasti sada krive Trumpa i njegovu administraciju što su omogućili puno više slobode financijskom sektoru, a republikanci kažu kako su demokrati krivi jer se ta banka nije toliko brinula oko profita i rasta i ekonomske logike nego su davali kredite i mimo te logike. De Santis je već to uzeo kao predizbornu parolu da pokaže republikanski stav. Važno je da Biden brzo reagira da se smanji panika jer smo vidjeli da su neke manje banke odmah izgubile vrijednost na tržištu kapitala. Čim jedna banka izgubi, ljudi izgube povjerenje u cijeli sustav. Ne napravi li sad pravi potez, sve to može preko noći eksplodirati”, ističe ekonomist.

Objašnjava kako se odmah nakon pada Sillicon Valley Bank i Europom proširio val panike.

“Neke švicarske, francuske i njemačke banke su u par dana izgubile nekoliko postotaka. Financijski sektor je taj koji daje ton cijeloj ekonomiji, a kada se uzme u obzir da kamate moraju rasti jer novac vrijedi sve manje, banke se nalaze pod velikim opterećenjem jer moraju stvoriti vrijednost kojom će kompenzirati tu kamatu prije nego što je prevale na svoje korisnike”, kaže.

Srića upozorava kako su manje banke jače ugrožene ako ne spriječe stampedo svojih štediša jer kao što rekli, panika je ta koja je najveći neprijatelj svake financijske institucije. Ako SAD brzo ne reagiraju i ne pokažu da je to izolirani slučaj, onda će to biti jedan šok koji će neko vrijeme odjekivati s manjim posljedicama i sve će se stabilizirati. Ako je ovo samo prvi korak i financijski sektor je ranjiviji nego što se čini, mogao bi se pokrenuti domino efekt, a pitanje je kako će sve to onda završiti”, zaključuje Srića.