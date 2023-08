Panika na kolodvoru u Crikvenici: ‘Djelatnica me zaustavila i rekla da se klonim starijeg čovjeka’

Autor: Z.S.

Drama na kolodvoru u Crikvenici. Oko 9 ujutro u utorak došao sam na ukrcaj na autobus za Zagreb koji je kretao u 9:15. Po dolasku me dočekala radnica kolodvora i zaustavila rekavši da se ne približavam ulazu u kolodvor i da se klonim starijeg čovjeka s maskom jer ima koronu. Ispričao je to jedan naš čitatelj i opisao cijelu situaciju.

“Djelatnica je onda svima koji su čekali objasnila da je čula kako čovjek razgovara sa ženom na telefon (imao je upaljen speaker navodno) koja ga upozorava da ima koronu i da se vrati doma jer će dobiti kaznu. Međutim on nije odustajao i htio se na silu zaražen ukrcati na autobus, navodno prema Rijeci. Djelatnica je potom pozvala policiju. Autobus za Zagreb je kasnio, a kasnila je i policija. Dok se čekala policija čovjek je nekoliko puta ustajao i i izlazio iz prostora gdje se prodaju karte i muvao se među ljudima, iako su ga svi upozoravali da se vrati i makne od svih”, kazao je i nastavio.

Ludi ga upozoravali

“Djelatnica ga je pokušala izolirati od ostalih dok ne dođe policija i uglavnom je uspijevala, ali on je tu i tamo izlazio. Ljudi su ga pokušali upozoriti da to ne radi i da ugrožava druge, ali njega baš i nije bila briga. Nakon 20 minuta čekanja došla je policija, a koronaš se za to vrijeme malo odmaknuo iza jednog grma i od tamo je čekao autobus. Policija ga je zaustavila, a meni je došao autobus pa nisam vidio kako je završila drama”, završio je.

Oglasila se policija

Iz Policijske uprave primorsko-goranske rekli su kako su o ovom događaju dobili dojavu oko 9 sati ujutro.

“Nazvala nas je gospođa i rekla da jedna osoba uznemiruje nju i putnike. Policijski službenici su izašli na teren te utvrdili da nema nikakvog kršenja javnog reda i mira, nikakvih kaznenih djela”, rekli su iz policije.









Što stoji u preporukama?

Prema Preporukama za postupanje nakon proglašenja prekida epidemije COVID19, svim zaraženim osobama, bez obzira provode li izolaciju ili ne, u kontaktu s drugim osobama preporučuje se nošenje FFP2 maske u trajanju 10 dana od početka simptoma (simptomatski bolesnici) odnosno 10 dana od dana kada je uzet bris koji je pozitivan na SARS-CoV-2.









Uz nošenje maske u istom razdoblju treba provoditi pojačanu higijenu ruku (pranje i dezinfekcija ruku), a simptomatski bolesnici trebaju provoditi i respiratornu higijenu (koristiti jednokratne maramice i ispravno ih odlagati, ne kašljati u dlan već u podlakticu). Oboljela osoba tijekom tog razdoblja može posebno ugroziti kronične bolesnike, starije osobe, trudnice i imunokompromitirane osobe te s njima treba izbjegavati kontakt.

Treba izbjegavati i odlazak u zdravstvene ustanove ako to nije nužno radi zdravstvene skrbi, a ako je odlazak ipak nužan onda zaražena osoba treba odmah pri dolasku naglasiti da je zaražena virusom SARS-CoV-2 te joj se ne smije uskratiti nužna terapije i/ ili nužna zdravstvena skrb.

Osoba sa jasno izraženim simptomima koja je pozitivna na COVID-19 treba izbjegavati i bilo kakav kontakt s većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru, uključujući i javni prijevoz.